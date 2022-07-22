書展2022 | 增訂版《也斯的香港》　補充他眼中的香港細節

【藝文編按】本屆書展以「歷史文化・城市書寫」作為年度主題，當中設有「文藝廊」三大專區訴說香港故事。今年《也斯的香港》就推出了增訂版，新增了五篇也斯的新文章，為這本香港文學經典補充更多他對香港的見解以及情感細節。本文選自《也斯的香港（增訂版）》的增訂版序，由曾卓然執筆，探討《也斯的香港》當年在出版上的突破，也講述其於香港文學的獨特性。



香港會議展覽中心，也斯攝。

和《也斯的香港》也有緣分，二○○五年左右在中環三聯書店四樓的藝術空間有個也斯的攝影展，也斯叫我們學生參加開幕典禮。那大概是我第一次參加文學活動。當時社會關注西九文化區的設計，對藝術有相對廣泛的興趣，同時期香港藝術館舉辦的印象派展覽也非常受歡迎。在那個氣氛之下，《也斯的香港》為一本作家同時寫作與攝影的書，在當時是一件新鮮而且受注目的事情。

灣仔檀島咖啡餅店，也斯攝。

《也斯的香港》的起點，以出版觀點來看，屬於一套現代文學作家叢書，最初的作者包括魯迅、沈從文、老舍、郁達夫等，應該都可說是“公版”書，然後配上圖片，都是書海裡見編輯工夫，希望能在眾多名家選本中突圍而出，結果是非常成功，當時已廣受注目。現代文學作家選集一般不會有香港作家，編者舒非邀得也斯來加入叢書，是一突破；也斯以作者身份自選文章是另一突破；相片由一般地方照片一轉而成為作家親自拍攝的照片，是第三突破。這種擴展叢書的工夫，也是一種“尋找空間”的方法，需要依賴編者和作者共同對文化與出版業有深刻了解才能完成，也令這本書跳出了叢書的體系而成為一部經典。《也斯的香港》現在也承載了更多的意義，成為了閱讀也斯的一個重要切入點；另一方面這書也可能是不少新一代閱讀也斯的第一本書。

也斯的香港（增訂版）書封

書名：也斯的香港（增訂版）

作者：也斯

攝影：也斯

出版社：三聯書店

出版日期：2022年6月



《也斯的香港》並不是孤立的線索，更早而必須提起的應該是《梁秉鈞卷》。《梁秉鈞卷》是香港三聯書店在一九八九年十一月出版的“香港文叢”叢書，當中包括《劉以鬯卷》、《徐速卷》、《溫健騮卷》、《曹聚仁卷》、《舒巷城卷》、《西西卷》、《海辛卷》與《葉靈鳳卷》等。也斯提到“香港文叢”，總會說感謝當時三聯總編輯董秀玉有視野，在一九八八至一九九○年間出版了這套書，對推動香港文學有重大貢獻。今次增訂版的《也斯的香港》多收了五篇文章，有〈說故事的人：海辛〉，也算能回應這一緣分。八○年代是香港文學研究進入學院與得到更多研究的重要時期，也斯一向重視香港文學該有、應得的地位，會說到出版社願意出版香港文學叢書是很重要的空間，不應貿然終斷出版社對香港文學的好意。這種為香港文學發聲、尋找空間的使命感，念慈在慈要注意對香港文化空間有貢獻，能得也斯當時言傳身教，於我真是萬分難得的經驗。那是後來《也斯的香港》出現的遠因，亦看到作者角度之下怎樣和出版社建立長久的合作關係。幾年後也有大陸出版社希望出版簡體版《也斯的香港》，也斯則決定另外編一本《也斯看香港》（二○一一），可說是本書的姊妹篇，也是從側面肯定了《也斯的香港》的重要性。

放於本書封底的電車相片，也斯攝。

二○○五年的攝影展很有趣，也斯強調他不是攝影師，用的也是一部“傻瓜機”，不過作家以人文藝術的視野觀察香港，也斯認為會有他獨特的視野，會有與別不同的觀看方法。開幕禮當天，我還記得吃了灣仔“檀島”的蛋撻和奶茶，書店四樓的藝術空間好像是當天正式開放的，之後亦舉辦了不少文藝活動，可惜後來也消失了。也斯是很重視香港文藝空間的，一直參與各種文化活動，也經常提醒我們在這些空間交流與溝通的重要性。當時攝影展的相片大部分都在書中找得到。在那些照片中能見到也斯對視覺藝術的重視，也能連結也斯與眾多藝術家的互動、合作與評介。也斯曾主動說到初版封底的電車，會不會覺得電車與香港這種聯想太定型，他反對一些輕率的象徵，例如以電車、帆船去代表香港；然後他又說放在封底還是可以的，對出版社來說有諸多推廣上的現實考慮。在《也斯的香港》中的文字與照片，都是也斯經過思考取捨挑選而來，呈現了人文學者眼界之下的香港，介紹值得被注意的香港人與物，隨著時代而沉澱，當中的照片更添了歷史意義。這樣一件完整的藝術作品，值得向今天的讀者重新介紹。

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