由電線車說起 | 電車編年史細數電車演變進程 | 尋書筆錄 |葉秋弦

香港電車，人稱叮叮，是港島沿岸一道極其亮麗的風景。來香港遊玩的旅人、在港島生活的市民，無不被這每天行駛如常的雙層車身吸引。每一幕流動的車卡儼如一塊塊流動廣告幕板，在霓虹都市中揮灑著它百年多變的燦爛色彩。以發展史入書，鑄成了一本有如編年史般的電車專書——《由電線車說起：駛過百年的軌跡》（中華書局，2022），是香港電車保育文化學會會長謝耀漢（Joseph Tse），連同身處英國的電車愛好者John Prentice合力為電車於今年所作出的貢獻。港人如果有留意，去年香港電車被列入健力士世界紀錄——現存的「最大的服務中的雙層電車車隊」，為百年電車再添上特殊的意義。

文：葉秋弦 | 原題：線的牽連——香港百年電車專書



從喜愛到狂熱

只要與電車相關的物事，就是吸引Joseph的起點。自從年輕時誤踩了電車的腳鐘，那叮一聲自此叮出了Joseph人生的新篇章。這並非誇大其詞，據書中自序所言：「電車對我來說，已是生命的一部分。1986年第一次搭電車，不經意踩到地板的腳鐘，發出『叮叮』聲響，自此我每次搭電車都會習慣踩一次，就像告訴電車：我上車了！」凡是熱愛的事物，習慣擁抱最大的熱情，這點推動Joseph與John二人合力收集、梳理、排列及以不同方式流傳與電車有關的資訊。有趣的是，這兩位電車愛好者早年並不相識，而John等待至1981年才有機會親身由英國來港首度體驗電車之旅：「儘管香港位處遠東，但仍存有早年英國的風韻——就連路牌這樣微細的東西，也沿用60年代中期已被英國淘汰的版本，尤其是看到在50年代已在英國消失的『知識的火炬』學校路牌，更讓我有種賓至如歸的感覺。」輕輕一筆勾勒出香港電車存在的價值和意義，不全然為了懷舊，在John眼中看到的是文化保育的一面。這誕生於1901年的交通工具，至今在港灣駛過118年，它的未來我們懂得珍惜嗎？

《由電線車說起：駛過百年的軌跡》封面（圖片由葉秋弦提供）

書名：《由電線車說起：駛過百年的軌跡》

作者：謝耀漢、John Prentice

出版：中華書局

出版日期：2022年7月13日



由線開始牽連

作為一部編年史專書，時間線展現了發展時序，清楚看見電車各種在各種時代的演變。《由電線車說起》上篇講述電車百年源流史，首篇即是「由電線車說起」，Joseph堅持以此篇名作為書名，他認為這是追溯源流的意義：其實電車的正確名字應叫作電線車，1902年（即光緒二十七年）的電車公司也喚作Hongkong Tramway Electric Company Limited，譯作香港電線車公司，當年由英國工程顧問Alfred Dickinson & Company在港開展路軌規劃工程，自此開始，沿著港島海岸線，電車軌以分段方式從跑馬地、銅鑼灣一直鋪至筲箕灣，相片述說了當年在中環德輔道中太子大廈外，苦力鋪設電車軌的過程。

早年香港社會華洋分治，電車初期因此劃分為頭等和三等座位，在頭等座位標示「First Class」字樣，並特別裝有風扇，後來為了解決車廂局促問題，電車公司將部分三等電車的頭三排座椅劃分給頭等乘客，以隔板將兩種座位分開，這是單層電車時期的做法。到了後來發展至雙層電車，已是1912年的事，雙層電車經歷不同時期的演變後，漸漸地普及成為港島居民的日常交通工具，繼而發展出如「七姊妹專線」、「愉園和利園專線」等各種路線。如今看來似是在地圖上消失的名字，《由電線車說起》這本書將其一一摘錄下來，在歷史版圖或大或小的，只要是與電車有關，Joseph和John都不願遺漏收集這些點滴。本書的下篇梳理出各種電車發展的重要細節，例如電車路線變化、不同時代電車票、甚至是電車廠、電車廣告或小至電車模型，一一記錄下來。其中電車路線變化，最能呈現出港島沿岸的變遷，書中更以人手繪製路線的方式，記錄昔日路軌演變的痕跡。

一見鍾情的120號

墨綠色車身、木製藤椅、鎢絲燈泡全是電車120號讓人記認的標誌，但原來現時行走於路上的120號，已屬仿古版電車，車身最初由86號部分零件重新建造而成，那為什麼原來的120號要退役呢？事緣早在第一部120號誕生之時，已是1949年的事，屬戰後第五代電車，古老車身在路軌駛過幾十年，也要面臨退役的一天。不過電車公司明白120號之於香港市民的意義和價值，特意將舊電車的下層長櫈和散件廣告舊物再用，令仿古版120號重生，在街頭行駛至今。

每架車身都有其靈魂，編號就是它們的名字。歷史賦予生活中的物事有特殊的時間意義，談舊物談價值不只有斷層敘述，片段無法拼湊富有深度的歷史演變進程。《由電線車說起：駛過百年的軌跡》一書在於重塑歷史之面貌，體驗這種紮根於社會的電車文化如何傳承過百年，陪伴多少代港島人一起老去。值得我們重視街角的風景，不能在消失時才體現。而電車的故事，應該由電線車說起。

電車在文學作品、電影作品不時留下令人難忘的身影。《胭脂扣》裡穿著旗袍的如花回魂尋覓十二少時，她赫然發現最熟悉也只是電車風景。最後，引一段出自小說家潘國靈的〈在街上跳最後一場離別舞〉作結：

跟我乘一程電車好嗎？（當然好，「最熟悉的也只是電車」。（但電車亦也不同了。柚木電車逐漸被淘汰，多換了鋁合金。（可幸車窗仍是可打開的。）如果一天電車也密封，不如將我的嘴巴堵塞吧。（無風不成電車河。叮叮來了。）這一部別上，新式的，有報站系統，擾人清夢。讓我們等一部墨綠電車。（今時今日，無廣告外衣的表皮已不多見。）今天走運了，你看，面前竟駛來了一部120。）也真的別說我懷舊，為何舊東西的肌理比現在的美那麼多？（也確是，無可否認，舊的東西有一種細緻，莊重。這柚木窗框真的太美了。）這木製藤椅也太classic了。）不知何故，這質感，令我想到小時候用的藤書包。 ——《離》，潘國靈，頁248-279

明天的明天，我們再去乘一趟電車好嗎？

作者簡介｜葉秋弦，香港中文大學中國語言及文學系文學碩士、國立臺灣師範大學國文學系學士。中學時期開始創作及投稿，熱愛文學和閱讀，以散文書寫為主，文章見於《中學生文藝月刊》、《大頭菜文藝月刊》、《香港文學》等，著有《綠皮火車》（2021）。喜歡旅行，喜歡文字，總是做着不合時宜的事，譬如藏書，編書。曾任研究助理、文學雜誌編輯，現任出版社編輯。



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