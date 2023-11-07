大灣區藝術展覽「創><藝互聯」 2種藝術風格演繹「石矢森林」風景

跨地域交流為大灣區的文化藝術敞開新機遇，由康樂及文化事務署轄下藝術推廣辦事處與香港設計師協會共同籌劃的大灣區藝術展覽系列「創><藝互聯」，其中第2輪第5個展覽「石矢森林」由即日起至11月12日在肇慶市博物館舉行。香港藝術家陳鈞樂和設計師荊培育從截然不同的角度出發，以風格迥異的藝術創作演繹內心隱蔽的風景，邀請觀眾想像生活的無窮可能。



水墨畫作寄意勇於穿越未知風景

畢業於香港中文大學藝術系的藝術家陳鈞樂熱愛大自然，創作取材自日常事物的隨意聯想。他善用富有節奏感的線條建構細緻嚴謹的畫面，呈現趣味盎然的異想世界。他在行山遠足時受香港郊野的自然景觀啟發，並以一部小說中所描述會隨風飄揚至各地的飛天蜘蛛為靈感，創作出《流浪者之歌》系列共4組水墨畫作，用細膩的工筆線條刻劃出飛天蜘蛛眼中的風景。縱使流浪的過程中危機四伏，畫中的飛天蜘蛛仍會沿着自身吐絲乘風飛往目的地，他從中寄意，希望觀眾勇敢嘗試，向着自己的目標進發。

陳鈞樂專注研究繪畫線條的可能性，取材自日常事物的隨意聯想，尤其喜愛描繪人群和大自然景象的動態。

陳鈞樂創作《流浪者之歌》一系列4組的水墨畫作，寄意觀眾勇敢嘗試，向着自己的目標進發。

轉個角度 想像生活無窮可能

從森林走到城市，香港設計師荊培育帶大家轉換角度，觀察街道上的人和事物。他認為充斥大街小巷的棄置的膠袋亂中有序，是社會上部分人生活的真實寫照。因此他以當代塗鴉風格創作《雨後，似有彩虹》，將黑色膠袋轉化為彩色氣球，讓原本看起來沉甸甸的障礙物，都可以輕盈飛上半空，形成心中的雨後彩虹。荊培育好奇我們對障礙物的既定觀感是否源自自身，在視他物為障礙物的過程中，我們又會否於不知不覺間成為另一種障礙。

荊培育為香港產品設計師，獲香港理工大學哲學博士、工商管理碩士及產品設計學士學位，教學經驗豐富並獲獎無數。

荊培育以當代塗鴉風格轉化街上障礙物為彩色氣球，呈現雨後彩虹的景象，表達他的人生感悟和生活期盼。

大灣區藝術展覽系列「創><藝互聯」—「石矢森林」

陳鈞樂 X 荊培育

展覽日期：即日起至11月12日

地點：肇慶市博物館

地址：肇慶市端州區十字路5號

開放時間：上午9時至下午5時半（下午5時停止入館）（星期二至星期日）

逢星期一閉館（公眾假期除外）

免費參觀

網頁：https://www.apo.hk/tc/web/apo/there_the_concrete_jungle.html

有關各展覽詳情及觀看360º虛擬導覽，可瀏覽藝術推廣辦事處網頁，和追蹤「距地藝術」臉書專頁及微博專頁，一覽香港藝術家和設計師迸發出的創意火花。

（資料及相片由康樂及文化事務署提供）