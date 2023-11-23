CityProg香港設計節｜「舫港」創意文化遊　從設計追尋香港仔魅力

在香港這個繁華城市中，有一個地方一直以來都承載著深厚的水上人文化，作為一個歷史悠久的漁港，甚至與「香港」之美名有著微妙的關係，那就是香港人甚為熟悉，卻又未必經常到訪的香港仔。



香港仔不僅擁有豐富的漁業歷史，還彰顯獨特的漁港風情。作為香港設計中心舉辦的「設計營商周城區活動」（CityProg 2023）的一部分，「舫港」以香港仔為基礎與起點，透過設計推動可持續創意文化旅遊，讓公眾和遊客可以從水上人的生活角度，更加深入地認識這個獨特的社區。



「舫港」透過設計推動可持續創意文化旅遊（圖片來源：CityProg 2023）

「舫港」由香港水上人文化協會及Bottom Up Communication Limited策劃，以設計為媒介，帶領公眾和遊客在香港仔展開一場獨特的旅程。為了營造別具特色的「Citywalk城市漫步」體驗，香港仔海濱沿岸的碼頭、海鮮艇和特色店舖將會連結在一起，豎立起別具設計感的「舫港」傳統貼布旗幟，帶領大家在漫遊期間參與眾多別開生面的活動，沉浸在香港仔的地方特色之同時，營造出一場令人印象深刻的設計文化盛宴。

鴻運繡莊的黃國興師傅帶領大家參與迷你令旗製作工作坊（圖片來源：CityProg 2023）

剛才提及「舫港」傳統貼布旗幟，公眾正可以在「迷你令旗製作工作坊」中體驗傳統旗幟的製作，帶領工作坊的是具有多年經驗的黃國興師傅，其一針一線都展現功架，黃師傅指出，這項傳統工藝不單只體現在傳統旗幟之上，亦是來自漁民的日常生活，雖然隨著時代的變遷，很多傳統工藝都已慢慢式微，傳統旗幟也不例外，但有些優點仍然是現代技術難以取代的，人手縫製的貼布字旗幟恆久不褪色，面臨海上狂風仍能保持耐用度。不過黃師傅非常樂見新舊之融合，例如是次活動所採用的旗幟，是先將傳統龍圖案設計進行簡化，再縫紉上旗幟，具有現代感之餘，更是傳統工藝的昇華。

「漁歌新唱」水上人傳統漁歌進行重新編曲，帶來新意。（圖片來源：CityProg 2023）

這些活動不僅豐富多元，還將香港仔的獨特魅力展現得淋漓盡致。透過「舫港」參加者可以親身體驗、深入了解這個地方的歷史和故事，同時活動也呼應了CityProg 2023的主題「Game Changers 設計創變者」中「推動循環設計力量」的核心理念，以創新設計方案應對未來挑戰，除強調可持續發展的重要性外，還全力推動地方文化的保育和傳承。傳統旗幟只是其中一例，另外還有「漁歌新唱」活動，邀請本地獨立音樂人Heyson（曾睿熙）為水上人傳統漁歌進行重新編曲，這些漁歌並無既定的節奏旋律，反而是水上人對於生活感嘆的一種抒發，重新演繹的《嘆魚名》令聽眾更容易理解音樂的內容和背後的故事，別有一番韻味。

雖然現在香港交通四通八達，但昔日香港仔因為地理位置偏遠，即使身處香港亦非經常到訪之地。活動透過「海上散步」導賞團，由本地漁民親身講述地方故事，在海風吹拂之下欣賞海上景色，並了解到這個地方的過去和現在，從城市發展中如何蛻變成為今天的模樣。最後，每個地方都有專屬的特色美食，香港仔當然不例外，活動期間參加者可以入手香港仔特色手信，是由當地海濱攤販及小店聯乘推出的手信產品，當中有將傳統美食變奏，化身成為特色小食如鹹魚潛艇包、櫻花蝦雞蛋仔等，可謂是獨一無二的味蕾體驗。

「舫港」活動詳情：

日期：2023年12月2日至12月31日

地點：香港仔漁人碼頭（香港仔魚市場側新填海區2A, B30253A）

報名方法：即場參與，部分項目需預先登記

查詢網站：https://bit.ly/47oB3Vr

【CityProg 2023香港設計節活動詳情】

活動高峰期：11月23日至12月17日

官方網站：www.bodwcityprog.com

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Instagram：www.instagram.com/bodw.cityprog