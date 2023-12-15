從《紅色娘子軍》到《天鵝湖》　感受中央芭蕾舞團兩大劇目之魅力

享譽世界的中央芭蕾舞團跟香港緣份始於1987年，當時舞團首次來港演出，再到1997年參與香港回歸慶典，及後回歸十周年和二十周年，舞團亦載譽來港。下年（2024年）1月，中央芭蕾舞團將兩齣經典舞劇《紅色娘子軍》和《天鵝湖》帶到香港文化中心大劇院，大家又有機會現場感受舞團精湛的舞藝與懾人的魅力。



芭蕾舞是源自十五至十六世紀，義大利文藝復興時代的宮廷，之後傳到歐洲其他國家，再發展出不同的風格流派，當這種西方的表演藝術經由蘇聯傳入中國以後，經過不斷的學習與改良，轉化成富有中國民族特色的芭蕾舞劇，而作為唯一的國家級芭蕾舞演出團體，中央芭蕾舞團對中國芭蕾舞發展有著無可取代的地位。

《紅色娘子軍》是中央芭蕾舞團發展上的重要一章（中央芭蕾舞團提供）

自1959年創立以來，中央芭蕾舞團演出的劇目多不勝數，《紅色娘子軍》是舞團發展上的重要一章。原創劇本於1958年創作，講述主角瓊花在20世紀30年代中國海南島的革命故事，道出她跟黨和戰友如何在戰火之中奮鬥，由丫鬟變成信念堅定不移的革命戰士，展現中國婦女堅強不屈的精神。

《紅色娘子軍》展現中國婦女堅強不屈的精神（中央芭蕾舞團提供）

《紅色娘子軍》根據梁信同名電影文學劇本集體改编，剧中展现了中華民族奮鬥精神，舞蹈编排上更是借鑒、融合了中國民間舞的動作，由女主角瓊花在開場的「足尖弓箭步」亮相、「倒踢紫金冠」、「串翻身」等動作，到男主角洪常青採用京劇形式表演的「亮相」手法，以及「射燕大跳」、「拉腿蹦子」、「烏龍絞柱」等，深深吸引全球觀眾眼球，贏得了國際聲譽，同時為中國芭蕾藝術發展奠下重要的里程碑，塑造出別樹一格的中國式芭蕾舞劇。

《紅色娘子軍》自1964年首演至今，國內外累計演出逾4千場，曾先後在美國、英國、俄羅斯、法國、意大利等二十多個國家和地區演出，更巧合的是2024年是這劇目首演60周年，香港難得成為其中一站，可以親眼目睹這紀念性的一刻。

中央芭蕾舞團版本《天鵝湖》，注入獨有風格。（中央芭蕾舞團提供）

《紅色娘子軍》是巧妙地將西方古典芭蕾的基礎融合中國本土特色的舞蹈元素，至於《天鵝湖》則是在西方經典之中注入中國風格的演繹。家傳戶曉的《天鵝湖》，故事骨幹取材自民間傳説，並由作曲家柴可夫斯基於1875年至1876年間為莫斯科帝國歌劇院作曲，由故事、舞蹈到音樂都膾炙人口，是世界上最有名的芭蕾舞劇，而至今曾演繹這劇的舞團數之不盡。

「羣鵝」翩翩起舞的美麗畫面（中央芭蕾舞團提供）

《天鵝湖》交到中央芭蕾舞團手上，並於2007年進行首演。舞團採用出自芭蕾藝術大師娜塔莉婭·瑪卡洛娃之手的版本，被當今世界舞壇公認為最佳版本之一，從舞蹈編排到舞台美術，保留了俄羅斯學派的傳統色彩之餘，再加入了她旅居英美的藝術精華。至於中央芭蕾舞團演繹的版本，有別於各地其他舞團，他們換上功底深厚的龐大陣容，那「羣鵝」翩翩起舞的美麗畫面，讓觀眾牢牢記住。這版本的《天鵝湖》曾先後於英國皇家歌劇院、法國巴黎夏特萊劇院演出，贏得西方媒體一致好評，舞團精心演繹，配合華麗場面、夢幻佈景和仙氣氛圍，把公主與王子幾經波折的愛情故事變得更顯細膩動人，成功把永恆曠世經典重塑成屬於自己風格的演出。

能親身前往現場欣賞中央芭蕾舞團的非凡舞藝，加上演出的是兩大經典劇目，絕對是難能可貴的機會，今次01空間為01會員提供獨家快閃優惠，可用優惠價錢購票入場，數量有限，切勿錯過。

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《紅色娘子軍》

1月10日 限量 11套（22張）

1月11日 限量 22套（44張）

《天鵝湖》

1月13日 限量 11套（22張）

1月14日 限量 22套（44張）

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【演出資料】

中央芭蕾舞團《紅色娘子軍》/《天鵝湖》

日期和時間：

2024/01/10（三）晚上7:30——《紅色娘子軍》

2024/01/11（四）晚上7:30——《紅色娘子軍》

2024/01/13（六）晚上7:30 ——《天鵝湖》

2024/01/14（日）下午2:30——《天鵝湖》

地點：香港文化中心大劇院（九龍尖沙咀梳士巴利道十號）

票價：$1,200、$780、$580、$380、$180

購票：www.urbtix.hk/event-detail/10960