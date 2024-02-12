深圳寶安｜新晉藝術地標濱海廊橋　打卡11件融入生活的裝置作品

2024年開年不久，深圳寶安濱海廊橋又有新動作，一場醖釀已久的藝術共創計劃即將發生！既能領略藝術家的無限創意腦洞，還能解鎖氛圍感互動大片，你準備好搶先體驗了嗎？



2月2日起，「臨廊滿目」行走藝術匯「廊橋藝境·感官交響」濱海廊橋藝術共創計劃正式對外開放，展出的11件充滿想象力的藝術作品，每一件都讓人歎為觀止，快和我一起感受寶安的多重魅力，開啓城市藝術walk之旅吧。

11位藝術家傾情共創 邂逅不一樣的濱海廊橋

作為深圳新晉藝術打卡地標，濱海廊橋最近又開新展了。

本次展覽聯合了想象力學實驗室，由知名藝術家郭熙老師擔任總策展人。聯動11位當代青年藝術家，呈現了11件公共藝術作品。

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藝術家們將自己對社會、自然和科技的獨到見解融入作品中，從自然環境的感官共鳴，到超現實與夢境的探索，再到四季變換的韻律節奏，打造出一場視覺、聽覺多重感官的藝術盛宴！把廊橋上轉變為充滿活力和創意的藝術空間，引領觀眾發現廊橋不一樣的美。

三大主題分區 體驗城市中的自然藝術

本次藝術共創中展現的11件作品，被分為三個主題，即「自然共鳴」、「夢境變奏」、「四季和絃」。

漫步廊橋上，不自覺卸下生活的壓力和疲憊，喚醒對自然的最初感受，盡情沉浸於這場藝術編織的夢境中。

PART ONE-自然共鳴

1. 《朝夕予殼》by周越辰：「聆聽海螺聲音，喚醒海洋記憶」

1. 《朝夕予殼》by周越辰：「聆聽海螺聲音，喚醒海洋記憶」（深圳派提供）

2. 《谷谷/GUGU》by饒廣禛：「人與自然的和諧對話」

3. 《海星屋》by黃凱裕：「海星，在海水裏沉浮起落」

PART TWO-夢境變奏

4. 《向陽而生》by張帥：「把陽光的浪漫，分享給每一個人」

5. 《直達月亮》by陳芷豪：「坐上太空電梯，直達月亮之上」

6. 《？！？！？》by楊揚：「有疑惑，有震驚，也有答案」

PART THREE-四季和絃

7. 《陽光下的雪地行者》by王長存：「深圳人，走，一起去踩雪」

7. 《陽光下的雪地行者》by王長存：「深圳人，走，一起去踩雪」（深圳派提供）

8. 《向日葵》byYZHZ：「白天綻放，夜晚收合，生命如此奇妙」

9. 《理想天氣》by鄧悦君：「上一秒晴空萬里，下一秒狂風暴雨」

9. 《理想天氣》by鄧悦君：「上一秒晴空萬里，下一秒狂風暴雨」（深圳派提供）

10. 《聆音廊橋》by樑子：「通勤路上，聽一場金屬交響樂」

10. 《聆音廊橋》by樑子：「通勤路上，聽一場金屬交響樂」（深圳派提供）

11. 《滴·答》by李珍：「不要説話，聽聽雨落下的聲音」

漫步在濱海廊橋，你會發現藝術從未高高在上，而是融入我們的生活日常中。日落月升，四季流傳，11件創意裝置，為寶安注入更多藝術能量。

週末找個時間，來寶安濱海廊橋，解鎖生活更多美好時刻吧！

「臨廊滿目」行走藝術匯「廊橋藝境·感官交響」濱海廊橋藝術共創計劃

地點：深圳寶安區濱海廊橋

交通：深圳地鐵11號線寶安站

時間：即日起開展



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