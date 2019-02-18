距今2.4億年！　湖北發現「遠古版」鴨嘴獸化石

2月18日，中國地質調查局公布消息，稱在湖北地區，首次發現了與現代鴨嘴獸高度相似的海洋動物化石。 據了解，這一發現對於研究現代海洋生態系統的形成過程，具有相當助益。

左為卡羅 - 董氏橈鰭龍的生態復原圖，右為現代鴨嘴獸。

據考古人員介紹，此次湖北地區所發現的化石分布，是在湖北省南漳縣和遠安縣兩縣交界地區，該地質時代距今約2.48億年的早三疊紀末期，為全球最早的海洋爬行動物群落之一。

這次所挖掘到的遠古生物化石，共有兩具，都是生活在早三疊紀（Triassic）的卡羅 - 董氏橈鰭龍（Eretmorhipis carrolldongi），距今大約2.48億年前，它們的頭部與現在人們所看到的鴨嘴獸極為相似。

圖為卡羅 - 董氏橈鰭龍的化石。（資料圖片）

據了解，卡羅 - 董氏橈鰭龍與鴨嘴獸一樣，由於環境的關係，視力已經退化，只能透過嘴巴的感應，在昏暗的環境中尋找自己的食物，比如蝦類或者其他的軟體動物，而這樣的捕食行為，被學界稱為「盲感應捕食方式」。

此外，這次挖掘卡羅 - 董氏橈鰭龍的地區，也是湖北鱷、魚龍和始鰭龍等多種海洋爬行動物化石發現的地方。而現在，透過卡羅 - 董氏橈鰭龍的化石，將可逐一補足全球遠古時期海生爬行動物群落的面貌；同時，也能進一步了解地球板塊運動，以及生態系統演化歷史的重要依據。

（中國科學網）