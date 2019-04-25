【毛孩遊樂場】設施齊全免門票　深圳首個寵物主題公園受追捧

自2013年起，深圳各個公園就開始禁止帶寵物狗進入。今年1月底，深圳位於福田區的首個寵物主題公園正式對外開放，為當地市民提供了更豐富的休閒活動選擇。 據悉，該主題公園實行免門票，加上園內有不少訓練器械，吸引了許多養寵物的遊客前來遊玩。

深圳首個寵物主題公園Pet Park。（南方都市報）

據南方都市報報道，Pet Park位於福田區景田北，占地面積約9618平方米，於去年12月完成園林建設，是由景田北六街社區公園改造而來。走進寵物主題公園，園內設有寵物活動區和普通休閒區，雖然二者被鐵欄劃分在兩個區域，卻能和諧相處於同一個公園內，而寵物主題始終貫穿在公園的每一個細節中。

公園草坪上設有寵物狗的雕塑。（南方都市報）

【地點1：萌寵雕塑草坪】

Pet Park休閒區的草坪上，一些萌寵雕塑為草地增添生機。雖然是雕塑，但設計師將寵物的動態巧妙地呈現出來，狗狗們搖尾巴、吐舌頭、求撫摸的表情激萌可愛。不少家長帶著孩子來到這個區域玩，教孩子認識狗狗的品種。

寵物公園內設有獨木橋裝置，狗主可以帶寵物訓練平衡力。（南方都市報）

【地點2：寵物區】

Pet Park最熱鬧的時段主要集中早晨和傍晚。想要進入寵物活動區需要經過兩扇門，而這兩扇門是特意為寵物區設計的，為了防止寵物走出來，兩扇門採用的是錯開的形式，而門口也張貼有溫馨提示，請遊客隨手關門。

寵物區內除了草坪外，還設置了一條400米的跑道。直行一段還能看到一個1米多高的獨木橋裝置和一處蹺蹺板，狗主可以帶著寵物訓練平衡力，而設備上都寫有「寵物專用，嚴禁人員攀爬」。該區的另一批訓練設施，是三個可供鑽洞、跳高的設備，適用於不同體形的寵物訓練。

在寵物區內，狗主可以通過不同器材設施幫寵物訓練。（南方都市報）

據悉，在寵物區步道的位置，原本設置了一個戶外飲水機，用於市民洗手。但不少人讓狗狗站在飲水機裡洗澡，從安全和衞生的角度都不可取。隨後，公園設計方就在附近的地面上重新搭建了一個水池，既能讓市民洗手，也可以供狗狗進去洗澡。

寵物區的設計也借鑒了新加坡寵物公園，從設計到功能布局都進行了優化。較之新加坡寵物公園選用的水泥地，深圳的寵物主題公園採用的是透水磚、透水地坪、生態草溝及雨水花園等海綿城市相關材料和技術。

狗主可以帶著寵物在休閒區內休息。（南方都市報）

【地點3：休閒區+科普牆】

在休閒區內，狗主可以帶寵物在陰涼處休息，還能欣賞花花草草。而在公園的圍欄上也設置了許多養寵物的科普知識，比如關於狗狗與人類年齡的對照、狂犬疫苗的科普、養寵物小常識等。而文明養寵物的提示更是出現在園區內的多個地方，隨時隨地提醒大家遛狗牽繩，處理寵物糞便。

不少去過Pet Park的遊客都讚不絕口：

「現在有乘涼的地方，有狗狗玩的地方，這裡面環境真的是相當好了。」 「雖然住得比較遠，但就算是搭的士也願意過來，」 「感覺這邊（狗狗）可以放繩跑，設施都比較不錯」 「這應該是一個非常好的嘗試，應該向全國推廣。」