【網紅經濟】睇人食嘢好療癒？　兩岸三地「吃播」火紅的背後

「卡滋～卡滋～」看著螢幕前的人，一口又一口的吞嚥食物，將眼前大量的美食吃下肚，這樣的畫面會想要讓你繼續看下去嗎？ 事實上，當我們瀏覽影片下方留言，時常看到「好療癒～」、「好幸福～」、「已羨慕～」等詞彙。「吃播」其實在兩岸三地現在已稀鬆平常，且這樣的美食YouTuber越來越多，越來越火。

台灣網紅千千，影片題材多為攝取超大量食物。（Facebook@千千）

以台灣最大的影音平台為例，據YouTube大中華區策略合作夥伴資深協理陳容歆描述，目前超過10萬以上訂閲數的美食頻道，如用2019年5月的數字與2017年相比，成長超過三倍！

其中，最顯著的例子，即長期以「大份量進食」拍片題材的台灣網紅「千千」，在2019年，她成為第一個以美食為主題的百萬訂閲頻道主；又如2019年8月，受邀前往台灣總統官邸與蔡英文大啖台灣美食的日籍網紅團體「三原Japan」，其依靠的，就是各式各樣的「大胃王挑戰」，成為如今人氣火紅的YouTuber。

換言之，從點擊、訂閲數量看來，這類「吃播」（吃飯直播）視頻已受到越來越多人關注。尤其，在這個網絡普及的「自媒體」時代，「吃播」更成為一股風靡世界的「潮流」。

YouTuber 「三原JAPAN」曾與蔡英文合作，大啖台灣美食、宣傳台灣觀光。（YouTuber @三原JAPAN）

那麼，為何「吃播」文化興起？「吃播」熱潮的背後，又有哪些暗示呢？

首先，來談談「吃播」這個新興詞彙。吃播的英文為：Mukbang。從英文觀察，就曉得這一詞並非從西方傳入，而是現今流行文化擴及全亞洲的韓國。所以，Mukbang就是由韓文的「吃」（Muk-da）與「播」（bang- song）結合而成。

可是，看別人吃東西真這麼有趣嗎？這就要回到韓國社會的脈絡，無論在韓國戲劇、電影，或是您曾到韓國旅遊，都可明顯發現，許多店家供餐人數原則為「兩人以上」。這說明瞭，在韓國「一個人吃飯」是「不受歡迎的」。

90後女生「李大大大胃」的美食吃播節目，在內地頗有知名度。（視覺中國）

在台灣念書的韓國學生金男昊分享，韓國人從小學到高中在學校都會跟朋友們一起吃飯，因此的確有些人考上大學之後會覺得沒有朋友陪，「一個人吃飯很丟臉」。但也有些人認為這只是個人習慣而已，不會太在意。

當然，這種話自圓其說即可。我們不妨也可從數據來輔助，根據韓國的一項獨居人口數字顯示，人們「一起」用餐的機會正在減少。而這些邊吃邊直播的博主就順理成章扮演了「陪吃」角色，趁虛填補了人們對社交活動的需求滿足。

隨著「吃播」文化興起，內地不少網紅也在直播當中「帶有挑逗性地吃香蕉」，吸引許多關注。（微博＠林瑾希）

總之，就是人們的「孤獨感」創造了這股「吃播」的風潮。而這般「孤獨感」又非韓國社會獨有，雖然不同社會的「孤獨感」成因各有其差異，但確實是當代社會共通一種的心理狀態。這些孤獨者可能是離鄉背井的「蝸居青年」，或因忙於工作而越來越難抽出時間精力與親友一同用餐的一般上班族等。

雖然現在熱門的吃播博主，並非是全部透過直播「陪吃」，而很多是經剪輯後的短視頻，但看著博主自顧自的吃東西，仍是許多人在獨自吃飯時不可或缺的「配菜」之一，同時這類不費心思，只需訴諸官能感受的短視頻，更是能讓人暫時性的在現實中「放空」，並自外於壓力和孤獨之外，舒緩兩岸三地青年的「小確喪」和「厭世」。

再者，隨著時間演變，「獵奇」心態逐漸成為網民喜歡看吃播影片的原因之一。現在熱門的吃播影片大致可分為兩類，一類是大胃王或吃巨大化料理，一類是吃新奇或高檔食物的「嚐鮮」影片。比方說，在社會世俗的眼光中，台灣獲百萬訂閲的大胃王網紅「千千」，其亮眼的外貌和體態，就與大部分民眾想像中往橫向發展的大胃王有相當強烈的反差感，大家自然也會好奇這樣的「美女」為什麼可以吃這麼多，為什麼能吃得下？而就算非帥哥、美女的博主，人們仍是會好奇他究竟可以吃多少？

大量飲食，也必須注意身體健康。（截取網絡）

而有些吃播博主則會主打吃各種頂級食材，例如品嚐體驗價值不斐的頂級日本和牛或龍蝦等；有時候博主也會選擇吃「珍禽異獸」或「另類新奇」的食物，來換得網民的關注，例如有視頻居然就是料理和吃下俗稱的「垃圾魚」。

此外，部分網民愛看大吃大喝的吃播影片，也可能是因為它能給人一種「療癒感」。看著博主肆無忌憚的放縱大吃，這種「自由」和「反叛」的行為，也讓人能在滿足官能慾望外，也獲得情緒上的抒發和慰藉。因為在現實生活中，特別是對於女性的白領中產者而言，這樣的行為全然是不符合其認知的健康觀念及社會對於體態審美的要求。

總體而言，觀看吃播影片已然成為越來越多人的一種「精神食糧」，也是當前「網紅經濟」中的熱門項目。它的火熱或許只是緣於人們素來就有的好奇心使然，但它也很可能是徵候性的反射出當代社會中人們精神世界的苦悶和貧困，以及人際關係的疏離，而後者的根結又與政治、經濟的困局息息相關。從整體社會面來看吃播現象，雖然不必過於大驚小怪，但恐怕也不能輕視忽略其背後隱含的某種社會危機。