【史海鉤沉】外國人都害怕　清代台灣詩歌中的瘴癘之氣

2020年農曆新春，中國大陸爆發新型冠狀病毒肺炎疫情讓人心慌慌。地方政府與新聞媒體除了不斷進行防疫、隔離倡導外，許多在家自主隔離的網友們透過網絡、文章、手機視頻分享，讓人看到疫情的另一面，以及醫護人員在第一線奮鬥不懈的情況。其實傳染病自古以來就無所不在，與人類歷史息息相關，不過礙於古代紀錄方式不如今日多樣，只能從文獻中去翻找。比如台灣在日據時代以前，由於氣候環境、醫療衛生落後，瘴癘等傳染病橫行，讓當時許多來台人士印象深刻。

圖為清代時位在台北城內的布政使衙門及附屬廳舍，當時台灣的設施都相當簡陋，直到劉銘傳任巡撫後，才有所改善。（Facebook@秋惠文庫Formosa Vintage Museum）

瘴癘與氣候有關，台灣屬亞熱帶氣候，雨量充沛、林木葱鬱，因此容易孳生細菌。在尚未建設現代醫療衛生環境時，台灣島上可說是充滿各種「瘴癘之氣」，連1624年佔據台灣南部的荷蘭人都抵擋不住。在修築熱蘭遮城後，荷蘭隨即設置醫院給予在台荷人醫療服務，不過直到荷蘭人離開，他們始終無法克服台灣的氣候環境。儘管當時有荷蘭軍醫、東印度公司的醫師等醫療人員相繼入台，但由於水土不服，多有因病死亡者，讓許多荷蘭人不喜歡久居台灣。像是《熱蘭遮城日記》就記載一條記於1644年發生的疫情：

「南部各村被視為非常不健康，所以不只荷人，即如土著，離開此地到南部去住一小段時間，不死也病。所以宗教議會認為不宜派牧師到南部使其面臨死亡的威脅……牧師們較喜歡住在北部，顯然這種工作只有靠勇氣的決心才能做到。」

不過由於荷蘭、西班牙兩國殖民統治時間短，帶來的教會醫學並未能在台灣紮根，因此當西、荷相繼離台後，西方醫療與基督宗教如同曇花一現般地快速消失。

荷蘭檔案館熱蘭遮城1625年簡圖。（維基）

清朝統治期間，台灣的氣候環境依然沒有太大改變，來台的漢人多將台灣稱為瘴癘之地，地方文獻與文人記載也多次強調台灣疫病橫行。因此清代官員多認為一旦調到台灣，就如同貶官流放，造成台灣官員多有懸缺。成書於清代的《平台紀事本末》載：「淡水（清代淡水廳）南至大甲（大甲溪），北至三貂（今新北市貢寮區）、大雞籠（今基隆市和平島），道里遼廓。偽鄭時多瘴癘，居民寥落。」顯示出鄭成功入台後，與荷蘭人、西班牙人碰到相同困難，無法克服疫病問題，因此台灣島上人煙始終稀少。

清代文人眼中的台灣，甚至與過去唐宋文人筆下偏遠的中國南方相似。清代文人丁紹儀所著《東瀛戰略》稱：「港口可泊鉅艦，未必敢貿貿前往。抑知地氣隨人而轉……《裨海紀游》所志淡水風景，不異羅施鬼國（南宋末雲貴地區的彝族政權，形容台灣像是蠻荒、化外之地），噶瑪蘭（今台灣宜蘭地區）初闢，亦苦雨多晴少；今則寒暖皆如內地，所謂瘴癘毒淫無有也。」

居住在竹塹（今台灣新竹市）的「開台進士」鄭用錫（1788－1858年）曾着有《詠瘧詩》：「當其寒生時， 如墜冰山壑；遍體皆嚴威，戰兢及手腳；衣以狐貉裘，猶等綌絺薄。倏焉執熱來，炎炎氣蒸爍；如火方燎原，眼星忽錯落；請公自入甕，汗浹始退卻。嗟哉此冰炭，變幻難捉摸」，講的就是台灣氣候冷熱多變，使人極易生病。

「開台進士」鄭用錫，他是清朝第一位台灣本籍進士。（維基）

曾來台任職清代官員周凱，寫下人們面對疾病束手無策時，只好將其視為老天爺的裁示，《撫卹六首答蔡生廷蘭．六首之六》：「天災降有由，由民心所致。休咎徵洪範，貞祥詳禮記。降吉與降兇，其理明且易。癘疫及干戈，災眚無二義。側聞濱海民，見海舶失事。拯物不拯人。乘危搶奪肆。呼號瞑不援，轉因以為利。上幹天心和，降罰垂昭示。」他點出當時來台漢人的苦，不僅要面對渡海的險惡，還要克服在島上四竄的疾病。

當時來台的中醫多出於生計，少有良醫，更未有管制，因此嚴重缺乏良好的醫療人員。雖然光緒十二年（1886）台灣巡撫劉銘傳（1839－1896年）設立了台北官醫局，以西醫為基礎免費為民眾看病，可說是台灣最早的公立醫院，但僅有台北一地，還是無法杜絕瘴癘，直到乙未割台時，台灣依然是傳染病高發的地區。清代台灣，不僅有惡劣環境，還有簡陋無法有效治療瘴癘、瘧疾等醫療方式，更讓民眾在面對無藥可救的疾病時，只好轉而求助於民間信仰，相信透過各種迎神繞境、求神問卜可以驅逐疫病獲得平安。