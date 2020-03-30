《武漢封城日記》揭黑暗日子：舉報有獎金　家暴倍增　為物資低頭

因新冠肺炎封鎖的中國武漢即將解封，剛出版《武漢封城日記》的作者郭晶，受訪時卻對這消息「無感」、「開心不起來」。身為社工的她，對解封後有更多憂慮：如何恢復人與人之間的信任、如何重拾人民失去的隱私權、如何紀念逝去的人……這些挑戰比「封城」巨大。

1月23日，武漢宣布封城。郭晶的日記從那一天寫起，在微博發表創下191萬的點閱率、獲英國BBC等媒體轉載報道。該書27日由聯經出版，成為全球第一本記載武漢封城的書籍。

生於河南的郭晶，去年11月為了工作到武漢，沒多久便遇上封城。孤單讓不寫日記的她，在微博發了第一篇日記記錄心情，受到朋友熱情回饋，她開始撰寫「武漢封城日記」，「我想讓日記成為我和世界的一個連結，也想讓外界了解武漢人的真實生活」。

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「政府除了控制病毒，還應該將人們的恐懼考慮在內才是。」郭晶日記裡記載，武漢臨時封城、鼓勵人們舉報病人，舉報一個獎金一萬，「人們對政府的信任、人對人的信任不斷被消耗，恐慌卻被加強。」

「家暴」是病毒之外另個陰影。人們被迫封鎖於家中，伴隨的是失業和破產的恐懼；壓力造成夫妻、情侶爭吵，孩子面對父母暴力。郭晶說，封城期間家暴案增加兩倍以上，這些陰影並非解封便能馬上消失。

權力結構也隨封城改變。郭晶觀察，社區封鎖後，個人無法購買東西，超市只接物業管理者的單，「擁有物業的人擁有操縱居民的權力」。她擔心被貼標籤買不到物資，不敢仗義執言、不敢跟別人發生衝突，「強烈的無力感讓我感到疲憊」。

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郭晶從寫作和幫助別人中找到力量。她寫日記連結網友、發起「反家暴小疫苗」協助受暴者，「行動可以消除無力感，在行動中看到自己擁有幫助別人的力量，從中重新獲得掌控感和價值感」。

身為社工，郭晶發現社會在隔離中「出現一種超乎尋常的連結」，許多組織透過網路連結，許多人帶著對死亡的恐懼去幫助別人。

封鎖的不只是城市，還有人民的聲音。郭晶在微博的篇章被限制流量、微信常常發不出去，連轉成圖片都難如願。但在身心俱疲時刻，也是網路讓郭晶看到希望。

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