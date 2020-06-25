【歷史探秘】糭子原本與屈原無關？比漢人更早開始賽龍舟的百越

端午連假即將到來，儘管中國各地的端午節俗略有差異，但基本都有食用糭子、賽龍舟與紀念戰國時代詩人屈原（公元前343－前278年）等活動。

然而若追本溯源，划龍舟、製作糭子等活動，很可能原本都與屈原無關。

近年，各具特色的龍舟競賽在中國各地舉行，以迎接端午節的到來。不過根據學者研究，划龍舟、製作糭子等習俗，很可能都與屈原無關。（新華社）

今日關於端午節的來源，最廣泛的一種說法就是紀念戰國時代的楚國愛國詩人屈原。據稱屈原於端午跳汨羅江自殺殉國，民眾感佩他對楚國的忠貞便每年紀念。不過翻閲東漢文學家王逸作注的《楚辭章句》，除對《楚辭》逐句作解外，還收錄不少楚地風俗民情，卻從未提及故楚之地有端午祭祀屈原的習俗。

而屈原和糭子、龍舟的關係，目前最完整的紀錄是南朝梁（502－557年）史家吳均（469－520年）所著《續齊諧記》：「屈原五月五日投汨羅而死，楚人哀之，每至此日，竹筒貯米，投水祭之。漢建武中，長沙歐回，白日忽見一人，自稱三閭大夫謂曰：『君當見祭甚善，但常所遺，苦蛟龍所竊。今若有惠，可以楝樹葉塞其上，以五采絲縛之。此二物龍所憚也。』回依其言。世人作糭，並帶五色絲及楝葉，皆汨羅之遺風也」。

但與《續齊諧記》同時代，由文學家宗懍所著，內容主要介紹荊楚地方民俗的書籍－《荊楚歲時記》則載：「夏至節日，食糭（糭）」，各位有沒有覺得奇怪，和屈原同鄉的荊楚百姓，吃食糭子竟然不是在端午節，而是在夏至這天！

端午節食用糭子，早已是今日大眾的節日飲食印象，不過魏晉時期和屈原同鄉的荊楚百姓，吃糭子竟然是在夏至這天。（新華社）

有關屈原與端午節的文獻記載眾說紛紜、莫衷一是，也引起學者們的好奇心紛紛考究。近代詩人聞一多（1899－1946年）觀察，端午節最重要的兩個習俗－糭子與龍舟競渡，皆早於端午紀念屈原，應是南方百越人於夏至時的古老傳統。聞一多分析，以龍作為裝飾的龍舟，和用五彩絲縛、楝葉做成的糭子，在《續齊諧記》裏是蛟龍所畏懼的事物，但反過來也代表兩者與龍有某種淵源；而把糭子丟入河中的行為，最初應是把將食物投入水中以娛蛟龍（水神）。

聞一多以《說苑》載：「剪髮紋身，燦然成章，以像龍子者，將避水神也」，以此進一步推測龍舟競渡應源自古代百越民族，他們以龍為圖騰，以此表明自身為「龍子」的身份。

近代中國民俗學家黃石（本名黃華節）認為，端午之俗起源於驅瘟神，後世把端午節視為專祭屈原的日子為天大的誤會。他分析，如果《續齊諧記》所記載的端午紀念屈原之習俗為真，那為何距離南朝蕭梁不遠的東晉、東漢都未見相關記載？他認為龍舟實際上應是驅逐瘟疫的法船；而角黍（糭子）則是民眾將當季收穫的農作物用葉包裹方便祭祀神明。之後的學者們在聞一多與黃石的研究基礎上進一步考據，發現賽龍舟的確是百越等南方民族的風俗，且他們多會選擇在夏至前後舉行龍舟競渡的活動。而端午節的代表性食品－糭子，早在春秋時期就有類似的食物出現。

通過學者們的抽絲剝繭，才知道龍舟與糭子的習俗皆早於端午節，那麼紀念屈原又是如何和端午畫上等號呢？這要說到古人對農曆五月的看法了。古時認為一年之中，五月正是氣候轉換的時候，天氣變得濕熱、蟲蠹並興、人多病瘟。在醫學尚不發達的古代，這樣的氣候變化格外引起人們的驚懼和警覺，因而將其視為「感陰氣成者死」的「惡月」，更把五月五日視為不祥之日。仲夏雖然豔陽高照，但五月在《易經》體系中已屬「一陰生」的「姤卦」（天風姤），重五之日（五月五日）又被視為陰氣萌發、人易死的凶日，以及逝者的忌日，百姓多會在這天紀念一些受到敬重的人物，如從東漢起便在此日祭祀介子推、伍子胥（公元前526－前484年）、曹娥（130－143年）與東漢蒼梧太守陳臨。

屈原堅持理想、寧死不屈以及對現實大膽批判的精神，感動無數後世民眾，讓端午節紀念屈原這一印象遍及大江南北。圖為明代所繪製的屈原像。（維基百科公有領域）

而在歷史上並未記載屈原的逝世日期，百姓們自然而然也選擇在五月五日這天紀念他。不過《續齊諧記》對民眾在端午節祭祀屈原的紀錄，直到今天依然廣為流傳，可見由於屈原自身經歷、文學創作與思想精神所帶來的社會影響，比其他在端午受到紀念的人物要大得多，讓端午節紀念屈原這一印象遍及大江南北。

東漢以後戰禍頻仍，北方世族大舉南下避難，中國歷史進入到民族、文化大融合的魏晉南北朝時期，今日的端午節習俗會如此多樣豐富，就是在這段時間內吸納了南北兩地的文化而來。由於南渡的世家大族，將先秦以來關於夏至節、端午節和紀念屈原的活動，與南方百越族原有的龍舟、糭子等習俗整合在一起，經過後世歷朝歷代添磚加瓦，才讓端午節變成我們今日所見的模樣。