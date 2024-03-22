荷花集團嬰幼兒精品銅鑼灣概念店Mon Bebe 復活節連假彩蛋尋寶

荷花集團首間嬰幼兒精品概念店Mon Bebe於本月開幕。Mon Bebe 在法文是「我的寶貝」，表達出珍視的意思。概念店為需要購買嬰幼兒禮品的顧客提供自選禮盒之餘，更嚴選一系列高級精緻的歐洲嬰幼兒用品品牌，是揀選心思禮物必到的好地方。



店內以嬰幼兒夢幻樂園為主題，每個區域都充滿著奇幻的元素和色彩，為大小朋友提供一個獨特的打卡點以及令人難以忘懷的視覺體驗。不得不提，復古汽車攝影區的古董車原身更是真正的古董車，經過改造後，於店內跟大家會面，是親子必到的打卡點。

荷花集團嬰幼兒精品銅鑼灣概念店Mon Bebe 開幕禮

免費參加「Easter Egg Hunting 彩蛋尋寶」

完成任務即送破殼小鴨蛋沐浴玩具

復活節將至，除了到來拍照打卡，Mon Bebe亦將於3月29日至4月1日，一連四日舉行「Easter Egg Hunting 彩蛋尋寶」活動。只要根據任務提示尋找三件指定物件，拍照上傳到IG story，加上指定Hashtag和標籤Mon Bebe 官方帳號，即可獲贈Munchkin沐浴小鴨蛋一隻（價值HK$75）。美國 Munchkin 沐浴小鴨蛋除了能用蛋殼斟水玩樂外，擠壓小鴨能夠噴出水柱，令洗澡變得樂趣多多。

此外，完成任務更可獲得獎賞，凡購物滿HK $100即送納米樂洗衣液 / 陳皮紅豆沙即食糖水 / 核桃糊即食糖水[3選1]（價值高達HK$50）。所有顧客在優惠期間凡消費滿HK$88，即可獲88折優惠。 禮品先到先得，送完即止。歡迎家長帶同小朋友來臨銅鑼灣時代廣場8樓804號參加「Easter Egg Hunting 彩蛋尋寶」享受家庭樂。

嚴選一系列信譽卓越的歐洲品牌

Mon Bebe嬰幼兒精品店致力於為父母，以及送禮人提供最優質的嬰幼兒禮品和精品選擇。我們擁有時尚可愛的嬰幼兒服飾、安全舒適的嬰幼兒用品，以及精選的嬰幼兒禮品，以滿足每一位顧客的需求。店內展示了一系列精心挑選的嬰幼兒產品，從嬰兒期的教學玩具、嬰兒手推車、嬰兒進食配件、嬰兒睡覺配件，到幼兒期的汽車安全座椅、餐具等，均來自頂級信譽的歐洲品牌包括Maxi Cosi、Inglesina、Recaro、Laessig、Fehn 等，應有盡有。從新生嬰兒到幼兒，Mon Bebe都可照顧到了孩子成長的每個階段，確保孩子可以得到最適合的產品。

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貼心的個人化禮品服務

除此之外，擁有資深經驗的嬰幼兒禮品專家更可按照你的摯愛不同的成長及生活階段，提供精品組合的建議，安撫哄睡Baby Shower組合、早期學習的感知發展套裝、準備面試的啓蒙幼兒玩具系列、Eco-friendly 創作學習工具及出牙期必備的幼兒矽膠餵食用具等。喜歡自己挑選禮品組合的話，可以在羅馬競技場禮品區挑選琳瑯滿目的小禮品，再親自選上裝飾和包裝禮盒，讓你將個人化的心意一同送出。

店內以嬰幼兒夢幻樂園為主題 設四大夢幻區域

概念店的裝修和擺設以電影《Wonka》為參考藍本，以電影天馬行空的設計，配上強烈鮮明的用色，糅合現代與歐洲復古的風格，塑造出全新嬰幼兒夢幻樂園。店內更設有四大夢幻區域，貨品根據區域整齊分佈方便客人挑選之外，每個區域都充滿著奇幻的元素和色彩，為大小朋友提供一個獨特而令人難以忘懷的視覺體驗。區域包括復古汽車攝影區、汽車安全座椅摩天輪區、嬰兒手推車旋轉木馬區以及羅馬競技場禮品區。

復古汽車攝影區的古董車原身更是真正的古董車，經過改造後，成為店內打卡必到的景點。汽車安全座椅摩天輪區和嬰兒手推車旋轉木馬區以歡樂方式擺放出多款適合不同年齡嬰幼兒使用的汽車安全座椅以及多款精選優質熱賣嬰兒手推車。羅馬競技場禮品區更是大家自由搭配禮盒組合的區域。顧客置身在店內，都會被夢幻的氣氛濃濃包圍，充滿歡樂的感覺。讓父母和孩子在購物同時捕捉難忘的時刻。