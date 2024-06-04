親子好去處｜端午節必睇龍舟競賽 大埔龍舟繽FUN嘉年華邊食邊玩

6月10日是端午節，爸爸媽媽不妨帶小朋友去觀看龍舟競賽感受節日氣氛！今年端午節大埔區將會舉辦龍舟競賽，當中共有69隊參加賽事，與大家同賀國慶。除了龍舟競賽，今年更舉辦多項嘉年華活動，包括攤位遊戲、美食街及工作坊等，與大家共度佳節。



端午將至，大埔區龍舟競賽委員會將於2024年6月10日(星期一、農曆五月初五）舉行「2024年度大埔區龍舟競賽」，比賽地點為大埔海濱公園堤畔，比賽將於早上8時30分開始。今年將有69隊龍舟隊伍參加賽事，將設有7個組別、共18場比賽，屆時氣氛一定非常熱烈。比賽免費入場，大會亦安排穿梭旅遊車接載市民到比賽現場。

除了傳統的龍舟競賽外，大埔民政事務處、大埔區議會與大埔鄉事委員會將於龍舟競賽期間合辦 「大埔龍舟繽FUN嘉年華」，與市民共度佳節！嘉年華將於大埔海濱公園方正花園舉行，現場設有各種有趣的遊戲攤位，另有不同的工作坊，適合不同年齡層的學生參與。大會更設有親子共建樂高(LEGO)龍舟攤位，結合LEGO®與龍舟元素，讓參加者在每塊16x16格的LEGO®板塊上砌出專屬圖案，共建樂高龍舟。樂高龍舟會於活動當日完成後，由LEGO®設計師作最後加工並設置於大埔海濱公園作景點供市民日後打卡拍照。

除了豐富遊戲攤位及打卡位外，現場更設有美食街，有多個來自本地品牌供應美食，讓大家大快朵頤。現有亦有遊戲券派發，可以用於各遊戲攤位，歡迎市民參與，一同享受這次嘉年華的樂趣。

大埔龍舟繽FUN嘉年華

日期：2024年6月10日（星期一）

時間：上午9:00至下午3:00

地點：大埔海濱公園–方正花園 (觀景臺旁入口)



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