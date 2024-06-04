01親子全港學生創作比賽2024 贏取現金券+獎品+獲取參加證書

《香港01》旗下頻道「01親子」主辦「全港學生創作比賽2024」，誠邀學生發揮無限創意，宣揚正面訊息！學生可按班級揀選參賽組別，以「繪畫填色」或「中文作文」形式參賽。為支持學生，大家樂及Dr. Kong 將送出豐富現金劵及獎品予比賽優勝者，而所有參加同學亦可獲主辦方發出參加證書一張，以表支持！



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玩比賽贏取豐富現金劵及獎品 獲取參加證書

幼兒組(K1-K3)、初小組(小一-小二)、中小組(小三-小四)及高小組(小五-小六) 四大組別各設冠軍、亞軍、季軍各1名，另每組別各設優異奬3名。

大家樂集團為支持學生，將為比賽得獎學生送出「大家樂現金券」。其中每個組別冠軍可獲「大家樂現金券$1,000」，亞軍可獲「大家樂現金券$600」，季軍可獲「大家樂現金券$400」，而優異獎可獲「大家樂現金券$200」。

Dr. Kong為鼓勵學生發揮想像力，將為比賽得獎學生送出豐富獎品。其中每個組別冠軍可獲Dr. Kong兒童彩色運動鞋一對，Dr. Kong書包一個，及Dr. Kong成人運動鞋一對。亞軍可獲Dr. Kong書包一個及Dr. Kong功課袋一個。季軍可獲Dr. Kong功課袋一個。優異獎則可獲Dr. Kong筆盒一個。

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為鼓勵同學踴躍參加，所有參加者均可獲發參加電子證書。所有得獎作品將於「01親子最愛生活品牌大獎2024」現場及網上展出，而得獎者亦會獲邀出席「01親子最愛生活品牌大獎2024」並於活動現場領獎。

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專業評審團隊

是次活動有幸獲香港教育城全力支持，而專業評審團隊亦極具份量，排名不分先後，專業評審包括香港教育城服務總監何仕明先生、播道書院總校長盧偉成先生、香港大學中文系碩士兼中文教育專家張欣欣先生，以及《香港01》編輯代表。

比賽組別及主題

是次比賽設有幼兒組(K1-K3)、初小組(小一-小二)、中小組(小三-小四)及高小組(小五-小六) 四大組別。

1. 幼兒組(K1-K3)

幼兒組比賽形式為「填色」，參賽者完成由《大家樂》提供的「歡樂天地餐」圖畫填色，亦歡迎參賽者於圖畫中加入其他繪畫豐富畫作，帶出歡迎氣氛。

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2.初小組(小一-小二)

初小組別比賽形式為「繪畫填色」，參賽者按自己的美感完成題目主體的填色，同時可以發揮創意繪畫，為題目主題加入其他圖畫元素。

題目：設計一個保護脊柱，讓學童無壓上學的Dr.Kong 書包，並畫出來。

繪畫指引：

- 設計一個配合自己性格、興趣、喜好的書包

- 加入可以減少肩膀壓力、保護脊柱的設計

- 該書包會有特別功能嗎?如有請畫出來



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3.中小組(小三-小四)

中小組別比賽形式為「中文作文」，按作文題目及寫作指引要求完成一篇中文文章。每篇文章之要求字數為300字(包括標點符號)。

題目：有一天我生病了，幸好得到父母無微不至的照料...

寫作指引：

- 記敍過往自己生病的一次及感受

- 描述父母如何悉心照顧自己，自己有甚麼感受？



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4.高小組(小五-小六)

高小組別比賽形式為「中文作文」，按作文題目及寫作指引要求完成一篇中文文章。每篇文章之要求字數為400字(包括標點符號)。

題目：

假如你成為工程師，你希望透過STEAM如何貢獻社區？

寫作指引：

- 你認為成為工程師需要具備甚麼特質？

- 你最想為社區帶來甚麼改變/貢獻?

- 請具體描述透過STEAM 如何貢獻社區



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評審準則

1. 填色繪畫比賽評審準則 （幼兒組、初小組）

內容主題(40%)：切合主題、具備創意

顏色技巧(30%)：填色及繪畫技巧的應用

創意情感(30%)：豐富創意、情感真摰



2. 作文比賽評審準則（中小組、高小組）

內容主題(40%)：切合主題、具備創意

語文技巧(30%)：文字及寫作技巧的應用

情感表達(30%)：描寫情感、真摰流露



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01親子全港學生創作比賽2024 發揮無限創意宣揚正面訊息贏大獎

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如有仕何查詢，請聯絡「01親子」parenting@hk01.com。