暑假好去處2024｜澳門食住玩攻略+必食自助山榴槤盛會

暑假又到！相信各位爸爸媽媽已計劃一連串暑期活動與小朋友大玩特玩。想感受歐陸風情不一定要出國，澳門快閃遊亦可滿足到你！01親子為大家推介澳門親子遊，一站式食住玩打卡攻略，入住澳門上葡京酒店，食限定榴槤主題自助餐，還可以去綠茵勝境花園打卡影靚相。



第一站：小朋友最愛消暑必去的泳池

暑假天氣炎熱，去到酒店入住之後，最適合帶小朋友去泳池降溫，酒店設有室內及戶外游泳池， 室內恆溫泳池採挑高設計，有一整片落地窗，而戶外泳池有綠茵勝境花園的綠植包圍，爸爸媽媽可以躺在沙發椅上放鬆，享受陽光浴，充滿悠閒度假風情。

室內游泳池及戶外游泳池

位置：澳門上葡京三樓



第二站：打卡期間限定姆明谷

今個夏天，姆明谷進駐了澳門上葡京！8月31日前，爸爸媽媽可帶小朋友踏上姆明一族的放電之旅。充滿歡樂的澳門奇遇快樂尋於澳門上葡京綜合度假村展開，整個姆明谷的童話世界以柔和桃色為主調，搭配瑰麗花海設計，親歷其境感受經典場景，而姆明、歌妮、史力奇、小美等卡通人物都集齊在姆明谷等待和你們盡情地打卡！

穿梭展區時，找尋圓形藍色姆明屋，與姆明一家、歌妮、史力奇、小美等角色邂逅與互動，在姆明谷快樂遊玩，大人和小朋友們更可發揮創意小宇宙親自畫畫填色，並將自己的作品貼在展示牆上。

另一個不容錯過的打卡位一定係擺放在綠茵勝境花園的4米巨型充氣姆明公仔。

4米巨型充氣姆明公仔

姆明谷—澳門奇遇快樂尋

地址﹕澳門上葡京綜合度假村一樓

開放時間：上午10時至晚上10時

在姆明谷遊玩到肚餓，可以到上葡京大堂酒廊享用多款姆明精選主題美食，酒廊提供多款加入姆明造型及特色的精緻美食和特飲，比如姆明主題糕餅、姆明的蔚藍拿鐵、印有小美圖案的漢堡、姆明圖案的三文治等，一邊品嚐各款美味餐點、蜂蜜吐司與特飲，一邊與巨型卡通人物打卡開派對，共同歡度美好親子時光。

上葡京大堂酒廊

地址﹕澳門上葡京西翼大堂

姆明主題餐單提供時間：上午11時至晚上7時

活動日期：即日起至2024年8月31日

更多「姆明谷–澳門奇遇快樂尋」精彩優惠及活動，詳情歡迎瀏覽：https://www.grandlisboapalace.com/tc/arts-n-events/moomin-wonderful-encounter 相關閱讀：親子度假遊丨姆明谷—澳門奇遇快樂尋 童話之旅打卡吃買玩

第三站：榴槤控必食人氣自助餐

一家大細出遊除了住得開心，都要食得盡興。澳門上葡京的餐廳十分出色，當中最受港人歡迎的自助山，最近有新搞作推出榴槤滋味盛會，7月8日起，可每位加購任食五種馬來西亞榴槤，同場有榴槤泡芙、榴槤芝士蛋糕和榴槤雪糕等特色甜品。還有多款人氣冷盤海鮮、無限量即叫即煮海鮮及多款中西美饌，無論大人還是小朋友都一定「榴槤」忘返！

自助山榴槤盛會

榴槤滋味盛會

地點：澳門上葡京西翼三樓

供應日期：7月8日起至9月1日



更多自助山詳情歡迎瀏覽：

https://www.grandlisboapalace.com/tc/restaurants-n-bars/the-grand-buffet

第四站：被華麗建築包圍的綠茵勝境花園

吃飽後想散步，推薦你帶小朋友一起去綠茵勝境花園。就在自助山旁邊的歐陸式花園，每個角落都是絕佳的拍照勝景。尤其夜幕下的閃爍絢麗燈光，走在中央的巨型圓頂與綠意盎然的迷宮，每走一步都是令人讚歎的迷人風景，是你與家人拍照打卡的絕佳地點。

第五站：大人小孩都買得開心的購物中心

滿足小孩放電的同時，家長都想把握旅行時間購物，如果媽媽想買化妝護膚、香水及時裝配飾就去cdf澳門上葡京店，爸爸想買運動服飾或負責採購手信就去NY8新佰伴，爸爸還可以順便帶上小朋友去兒童世界買童裝服飾及玩具。

小編貼心小貼士，記得好好把握上葡京盛夏購物賞，在7月19日至8月18日期間，只要消費滿澳門元3,000或以上，就享餐飲、購物、主題活動及酒店住宿禮遇高達澳門元6,000！

入住豪華酒店客房 共享親子歡樂時光

一家人去旅遊，首選當然入住空間寬敞的酒店，而澳門上葡京的豪華客房就有60平方米，如果想升級入住體驗，可以訂綠茵勝境花園景觀的房間，透過落地玻璃窗欣賞绿意盎然的花園景色，而且12歲以下小童可免費入住。現更推出一系列不同住宿套票，各位家長可以選擇合心水的套票，帶上小朋友放暑假出去玩一轉。

更多住宿套票優惠：https://www.grandlisboapalace.com/tc/offers?cate=rooms-n-suites

提供免費穿梭巴士服務

來到澳門當然要遊覽當地著名景點如大三巴、澳門觀光塔等等，澳門上葡京綜合度假村不但提供免費穿梭巴士往返碼頭，更直達澳門市中心的澳門新葡京，距離新馬路及大三巴只需步行約10 - 15分鐘，非常方便！