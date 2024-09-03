「全港學生創作比賽2024」頒獎禮 評審大讚：作品水平高超越想像

由「01親子」舉辦的第四屆「01親子最愛生活品牌大獎」 已於8月30日在香港W酒店順利圓滿舉行。當日同時進行「全港學生創作比賽2024」頒獎禮 ，並邀請評審香港教育城服務總監何仕明先生、播道書院總校長盧偉成先生、香港大學中文系碩士兼中文教育專家張欣欣先生出席，見證一眾獲獎學生及學校代表接受嘉許， 場面熱鬧。



得獎學生作品（夏家朗攝）

「全港學生創作比賽2024」，以「繪畫填色」或「中文作文」形式參賽。幼兒組比賽形式為「填色」，參賽者完成由《大家樂》提供的「歡樂天地餐」圖畫填色，亦歡迎參賽者於圖畫中加入其他繪畫豐富畫作，帶出歡迎氣氛。初小組別比賽形式為「繪畫填色」，參賽者按自己的美感完成題目主體的填色，同時可以發揮創意繪畫，為題目主題加入其他圖畫元素。中小組別比賽形式為「中文作文」，題目為「有一天我生病了，幸好得到父母無微不至的照料...」高小組別比賽形式同樣為「中文作文」，題目為「假如你成為工程師，你希望透過STEAM如何貢獻社區？」

玩比賽贏取豐富現金劵及獎品 獲取參加證書

幼兒組(K1至K3)、初小組(小一至小二)、中小組(小三至小四)及高小組(小五至小六)四大組別各設冠軍、亞軍、季軍各1名，另每組別各設優異奬3名。

大家樂集團為支持學生，將為比賽得獎學生送出「大家樂現金券」。其中每個組別冠軍可獲「大家樂現金券$1,000」，亞軍可獲「大家樂現金券$600」，季軍可獲「大家樂現金券$400」，而優異獎可獲「大家樂現金券$200」。

Dr. Kong為鼓勵學生發揮想像力，將為比賽得獎學生送出豐富獎品。其中每個組別冠軍可獲Dr. Kong兒童彩色運動鞋一對，Dr. Kong書包一個，及Dr. Kong成人運動鞋一對。亞軍可獲Dr. Kong書包一個及Dr. Kong功課袋一個。季軍可獲Dr. Kong功課袋一個。優異獎則可獲Dr. Kong筆盒一個。

所有參加者均可獲發參加電子證書。所有得獎作品亦於「01親子最愛生活品牌大獎2024」現場及網上展出，而得獎者亦會獲邀出席「01親子最愛生活品牌大獎2024」並於活動現場領獎。

經專業評審評選後得獎名單出爐

是次活動有幸獲香港教育城全力支持，而專業評審團隊亦極具份量，排名不分先後，專業評審包括香港教育城服務總監何仕明先生、播道書院總校長盧偉成先生、香港大學中文系碩士兼中文教育專家張欣欣先生，以及《香港01》編輯代表。是次比賽的得獎者分別為：

幼兒組得獎名單：

冠軍 - 保良局蔡冠深幼稚園 - 趙紫晴

亞軍 - 天主教明我幼稚園（奧運校）- 鍾凱曜

季軍 - 寶山幼兒園 金子恩

優異獎 - 德寶英文幼稚園（將軍澳）- 鄧千悦

優異獎 - 救世軍明德幼兒學校 - 陳立晞

優異獎 - 北角衛理堂幼稚園 - 陳玥澄

幼兒組季軍金子恩同學表示很高興參與今次比賽（陳葦慈攝）

初小組得獎名單 ：

冠軍 - 嶺南大學香港同學會小學 - 黃梓淘

亞軍 - 嶺南大學香港同學會小學 - 黃梓喬

季軍 - 東華三院曾憲備小學 - 趙舒窈

優異獎 - 播道書院 黎靜

優異獎 - 保良局陸慶濤小學 譚思致

優異獎 - 真鐸學校 (小學部) - 陳雋禮

中小組得獎名單 ：

冠軍 - 播道書院 郭淳銘

亞軍 - 播道書院 梁大恒

季軍 - 播道書院 吳袙希

優異獎 - 播道書院 陳晉禮

優異獎 - 播道書院 鍾心睿

優異獎 - 播道書院 陳智健

高小組得獎名單 ：

冠軍 - 播道書院 郭蕊葭

亞軍 - 播道書院 方梓桐

季軍 - 協恩中學附屬小學 - 袁清宜

優異獎 - 瑪利曼小學 - 陳晞妍

優異獎 - 嶺南大學香港同學會小學 - 湯獻和

優異獎 - 基督教宣道會徐澤林紀念小學 - 李心恩

盧偉成校長欣賞學生的努力及嘗試「學校和家長的角色就是鼓勵學生」

播道書院總校長盧偉成先生接受訪問時，讚揚參賽學生的作品水平高，有學生懂得運用文言古訓，如「父母唯其疾之憂」「身體髮膚受之父母」等句子。「若加入中華文化元素會更進一步提升文章的層次，今次比賽學生懂得運用文言古訓，令人印象深刻。」是次比賽有９位得獎者來自播道書院，盧校長表示欣賞學生敢於嘗試，及過程中的努力。「學校和家長的角色就是鼓勵學生嘗試，孩子天生就喜歡學習，是大人令他們失去學習興趣。」一向愛錫學生的盧校長分享，稍後會請得獎學生吃甜品以作鼓勵。

張欣欣先生讚揚學生懂得運用成語和諺語 作品水平超越想像

香港大學中文系碩士兼中文教育專家張欣欣先生亦讚揚參賽學生的作品水平高，超越想像。「以高小組為例，有學生提及『君子使物，不為物使』的道理，強調人應當善用大自然資源，而不應受環境所限制。小學生就能表達這樣的觀點，實屬高水平的表現。」張先生又指學生在作文中可以多運用成語和諺語。「簡潔的四字成語和句子，已足以表達深遠的意義，不但可以展現語文水平，也能在有限的字數內呈現豐富的內容。」