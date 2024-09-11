小一入學2025｜拆解自行分配學位及統一派位 附統一派位時間表

現行的小一入學機制中，教育局分為「自行分配學位」和「統一派位」兩個階段。當中「自行分配學位」採用世襲制及計分制，其他則以「統一派位」方式分配學位。下文將拆解有關小一入學的流程及注意事項，以及附上24/25年度小一統一派位時間表。



自行分配學位

在自行分配學位階段中，每位申請人只能申請一所官立或資助小學，而每所官立及資助小學會將其小一學額的大約50%作為「自行分配學位」之用。在「自行分配學位」階段，家長可替其子女向一間位於任何小一學校網的官立或資助小學，遞交小一入學申請表，申請該校的自行分配學位。在2025年度，遞交紙本申請日期為2024年9月23至27日，透過「小一入學電子平台」申請日期為2024年9月19至27日。

1. 世襲制

自行分配學位分為兩類，甲類為「供有兄／姊在該小學就讀或父／母在該小學就職的申請兒童的學位」，凡屬此類別的申請兒童必獲取錄，亦即坊間俗稱的「世襲制」，此類學位約佔學校小一學額的30%。

不少家長仁或會憂慮心儀小學太受歡迎的問題，若符合「世襲制」資格的申請超出30%學額，小學會依照何等準則決定收生？而按照教育局規定，小學必須取錄所有此類「世襲制」學生，所以當人數多於30%學額，小學須用統一派位的名額，此情況亦即俗稱的「超收」。反之如果當「世襲制」學生不足，未能用盡30%學額，小學便可把剩餘學額撥予「計分辦法準則」自行分配，亦即所謂的「計分制」學生。

而根據2024度教育局所提供的資料，2024年度有接近250間學校的「世襲生」蠶食了統一階段學額，亦即在首階段自行收生已「超收」，合計涉逾1,589個學額。可見去年度有多間小學均有不少統一派位學額被「世襲生」佔用，位於新界西的荃灣官立小學在2024年度共有31學位被佔用，為該年度「世襲生」佔用學位最多的學校，而喇沙小學估算有6個學位被佔用、拔萃小學8個學位被佔用。

2. 計分制

乙類自行分配學位則根據「計分辦法準則」分配學位，教育局規定此類學額佔學校小一學額不少於20%，同時學校不可在收生過程中進行任何形式的考核，包括筆試或面試。若申請兒童的數目超出其學位數目時，學校須按照下列「計分辦法準則」甄選學生。家長要注意，申請兒童只能在第（一）至第（五）項中選一項填報；而在第（六）至第（七）項中，亦只能申報其中一項。所有申報的關係必須證明屬實，才可以獲得有關分數。

即睇自行分配學位計分辦法:

「計分辦法準則」適用於報名人數多過學額時，學校需以計分辦法決定入學名單，計分根據報名學童客觀條件，每項5至20分，包兒童父或母是校友、宗教信仰與辦學團相同等，最高可獲35分。校方在甄選自行分配學位的申請兒童時，需以分數高低依次錄取，同分人數多於學額，則會抽籤決定。有學額佔自行派位最少四成、即總學額20%，如「世襲生」學位有剩餘學額，須撥入乙部派位，在此情況下，總派出學位不多於各校小一總學額50%。

統一派位

統一派位約佔學校小一學額50%，分為甲、乙兩部分。甲部佔統一派位學額的10%，為不受學校網限制的學校選擇，家長可選擇一至三所香港任何官立或資助小學。乙部佔統一派位學額餘下的90%，申請兒童的家長必須選擇自己住址所屬小一學校網選校名單內的小學。家長應依照意願，盡量將可供其選擇的小學排列先後次序，並填入選擇學校表格內。

統一派位電腦程序首先會處理甲部的選擇，然後處理乙部的選擇。派位過程基本上是以家長的選擇為依歸，若個別學校的申請人數多於其小一學額，電腦會按申請兒童的「隨機編號」決定分配學位的優先次序，務求公允。電腦首先會依據「隨機編號」次序審閱所有申請兒童在甲部填寫的第一選擇。當電腦審閱完畢所有申請兒童的第一選擇後，再依次序審閱未獲派位申請兒童的第二選擇，然後第三選擇。未能在「不受學校網限制」的選擇中獲派學位的申請兒童，電腦會依上述程序處理他們在乙部的選擇，直至每名申請兒童皆獲得分配一個小一學位為止。當所選學校的學額已全部派出而仍有申請兒童未獲學位時，有關的申請兒童會被分配到未有填選的所屬「小一學校網」的選校名單內的學校就讀。

即睇10個交表前注意加分位:

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直資小學、私立小學

直資小學及私立小學並不在小一入學統籌辦法之內。家長如希望子女入讀直資小學或私立小學，可自行向有關學校申請。家長須留意，凡獲直資小學取錄的學生，在接受直資小學小一學位後，將不能透過小一入學統籌辦法獲派小一學位。如已透過小一入學統籌辦法獲派學位，該學位亦會被取消。

統一派位文件

參考2024年度統一派位的程序，教育局將會於2025年1月下旬郵寄下列文件給有關家長︰

1. 選校通知書

2. 家長須知

3. 申請兒童住址所屬小一學校網的選校名單

4. 「選擇學校表格」樣本

5. 填寫「選擇學校表格」須知

而家長若在2025年1月13日仍未收到選校通知書，應聯絡學位分配組查詢。

24/25學年小一統一派位時間表

2024年9月1日至29日：派發小一入學申請表

2024年9月23日至27日：遞交小一入學申請表

（電子平台報名：2024年9月19日至27日）

2024年11月18日：學校公布自行分配學位結果

2024年11月20日至21日：辦理註冊手續（適用於已獲自行分配學位的學童）

2025年1月上旬：未獲自行分配學位的學童家長收到統一派位選校通知書

2025年1月18至19日：到指定的統一派位中心選校

（電子平台：2025年1月13日至19日）

2025年6月4日至5日：公布統一派位結果（透過郵遞方式、電子平台及電話短訊（如適用））

2025年6月10日至11日：統一派位註冊手續