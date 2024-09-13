直資聯展2025｜逾50直資學校參展 多區名校校長現場解構面試攻略

直資學校課程彈性兼多元化，同時坐擁龐大國際及大中華網絡，使國際師生交流毫無受阻，以上種種優點使直資學校深受家長歡迎。由香港直接資助學校議會主辦的「香港直資學校聯展2024」（Hong Kong Direct Subsidy Scheme Schools Expo 2025）將於2024年11月9日（星期六）舉行，本年度共設立12場直資學校校長專題講座，多位校長親身向家長解構子女教育及升學問題，分享直資學校的特色、教育理念及面試貼士。



由香港直接資助學校議會（DSSSC）主辦的「香港直資學校聯展2024」將於11月9日在九龍香格里拉酒店舉行。屆時將會邀請多間名校校長分享入學貼士專題討論升學資訊直資中、小學參展，一次過輕鬆掌握心儀學校的入學資訊參展學校即場解答家長們的入學查詢。

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免費入場 直資校長解構面試攻略

今年講座內容豐富，現場設有多達12場專題講座，由多位校長為家長解構直資學校優勢特色、子女教育升學問題、中小學面試攻略等主題。其中香港直接資助學校議會主席兼英華書院校長陳狄安亦會親自主講，主持以「直資學校特色及優勢」為題的講座。港大同學會書院校長陳馨女士、聖瑪加利男女英文中小學校長李蘭苑女士亦會主持以「一條龍學校優勢及特色中小學課程無縫銜接減升學壓力」為題的講座。保良局陸慶濤小學校長黃志揚先生、滙基書院(東九龍)校長鄭建德博士亦分別會為家長拆解直資小學、中學的面試攻略。除此之外，更有多個專題講座，想了解更多直資學校資訊的家長不容錯過！詳情可參閱以下圖片：

立即網上登記 與校長即場交流

以上講座費用全免。名額有限，先到先得。有興趣參與家長即日起可於「01空間」預先登記，成功報名者將收到電郵確認及電子票，每票只限一人使用並憑指定電子票入場。

香港直資學校聯展2025

日期︰2024年11月9日（星期六）

時間︰上午9:00至下午4:00

地點 ：九龍香格里拉酒店宴會大禮堂

費用：免費登記*

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另外，香港直接資助學校議會與香港01有限公司合作編印《直資中小學選校指南2025-26》網羅全港直資中小學收生資訊，專訪多位名校校長及教育顧問，助家長部署選校策略，為孩子選擇最合適的學校！

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