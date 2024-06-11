升中派位2025｜直資學校升小中25/26選校流程＋重要日期

本港中學分為資助、官立、直資和私立四個類別。官立及資助中學按教育局的「中學學位分配辦法」（即中一派位）收生，而直資中學收生亦分為兩類，一類與官立及資助中學一樣，跟隨「中學學位分配辦法」，即學生可於每年1月申請「自行分配學位」，4月申請「統一派位」，派位結果於7月公布。另一類佔大多數的則不參與教育局的中一派位，而按自訂的收生程序及申請日期收取學生。「01親子」整理出直資中學、官立及資助中學升中選校的流程及重要日期，以便家長們參考，不怕錯過學校重要資訊。



2025-26學年直資學校升中選校流程及重要日期

1.直資中學(不參與中學學位分配)選校流程及重要日期

2024年

9月：開始接受翌年中一入學申請

10月：教育局公佈「不會參與中學學位分配」的直資中學名單

11月：直資中學開始進行面試及公佈結果；受取錄之學生將被個別通知及辦理中一註冊手續

9月至12月：直資中學舉辦開放日及簡介會

2.直資中學(參與中學學位分配)選校流程及重要日期

2024年

12月：教育局派發「選校次序1」及「選校次序2」的《中一自行分配學位申請表》，供申請首選及次選學校；小學分發《申請中一自行分配學位手冊》，供查閱參加派位及接受申請的中學名單；家長登記「中一派位電子平台」 家長帳戶

2025年

1月：「中一自行分配學位」開始接受申請；學生可直接向不多於兩所中學申請；需自行向學校遞交《中一自行分配學位申請表》及學校所需文件

3月：學校個別通知「自行分配學位」的正取學生，已獲學校納入其「自行分配學位正取學生名單」

7月：公佈「統一派位」結果；辦理中一註冊手續

3.官立及資助中學校流程及重要日期

2025年

1月至3月：「自行分配學位」申請人進行面試；學校開始接受跨境校網申請

4月：進入「統一派位」程序；各間小學將獲派《不受學校網限制選校手冊》；小六學生將獲派《中一派位選擇學校表格》及其所屬學校網的《中學一覽表》。學生需填妥《中一派位選擇學校表格》，經就讀小學交回教育局；如家長已登記成為電子平台用戶並以「智方便+」綁定帳戶，除紙本申請表外，亦可透過電子平台遞交《中一派位選擇學校表格》

7月：公佈「統一派位」結果；辦理中一註冊手續

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