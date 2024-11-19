澳門親子遊攻略｜精選20+食住玩優惠 酒店自助餐/遊樂場/打卡熱話

澳門親子遊2024｜大家計劃好假期要和小朋友到哪裡遊玩了嗎？相信家長都希望趁著假期和小朋友到處放電，為小朋友留下美好的回憶！而鄰近香港的澳門一直是港人的大熱旅遊景點，交通方便快捷之餘，更有不少親子好去處。以下為大家整理了澳門各景點的優惠，包括住宿、玩樂、飲食及交通資訊。



澳門回力酒店｜海鮮自助午餐／晚餐

回力自助餐精選來自世界各地的高品質食材，提供各種時令特色菜，特設半開放式的廚房，客人可以觀看廚師現場烹煮食物及特色片皮鴨切片的刀法，觀賞專業廚師每一分鐘準備的菜肴，保持 自助餐食物的新鮮。

價錢：

1. 澳門回力酒店 自助午餐（12:00 - 15:00）立即預訂

成人 $188.9起

小童／長者 $167.3起

2. 澳門回力酒店 自助晚餐（17:00 - 22:30）立即預訂

成人 $308.6起

小童／長者 $265.5起

澳門金龍酒店｜柏斯餐廳自助午餐｜Hotel Golden Dragon

柏斯餐廳環境寛敞，可容納多達百名賓客，更可承接私人宴會及團體預訂。葡式裝潢格調，洋溢著中葡風情，氣氛悠然閒逸，服務細緻殷勤，令人流連忘返。柏斯餐廳供應琳瑯滿目，選擇應有盡有，有豐富健康的中西式自助早餐，以及融匯了中、葡、東南亞等多國獨特菜式的午晚餐之選，致力滿足你的味蕾同時，為你提供難忘的美食盛宴。

環球美食自助午餐 立即預訂

$83.4 （包含服務費）

Macau Tower 360° 旋轉餐廳｜澳門旅遊塔自助午餐／晚餐

在澳門一家旋轉餐廳享用自助午餐，自助晚餐，將您的用餐體驗提升至全新的水平。風景的變化可以讓您的用餐體驗變得更難忘和更美味，其是當您坐在澳門上空幾百米的360°旋轉餐廳時！餐廳每隔一個半小時​​旋轉一次，不論是晴天還是絢麗的日落，盡量享受這個美好時刻。

價錢：

1. 澳門旅遊塔自助午餐 立即預訂

成人 $327起

小童 $208.3起

2. 澳門旅遊塔自助晚餐 立即預訂

成人 $496.4起

小童 $364.8起

澳門新葡京酒店｜日夜自助午／晚餐

在日夜自助餐探索來自世界各地的佳餚美食。享用豐富多樣的優質海鮮以及各式環球美饌。日夜自助餐提供種類豐富的佳餚，包括冷盤海鮮、席切烤肉、中式燒味、粵式點心、歐陸菜式以及精緻甜品等一應俱全。

價錢：

1. 日夜自助餐午餐（中午12時至下午3時）立即預訂

成人 $214.5起

小童 $159.1起

2. 日夜自助餐晚餐（下午6時至晚上10時）立即預訂

成人 $424.1起

小童 $331.4起

澳門巴黎人酒店自助餐｜The Parisian Le Buffet

“巴黎人自助餐”，不僅僅是自助餐。它還為您打造猶如觀看劇場表演的用餐體驗。廚師們於現場展示高超的烹飪技巧，即席烹飪新鮮食材，為賓客呈現薈萃歐陸風情的味覺、視覺、聽覺三重饗宴，引人入勝。

澳門巴黎人酒店自助晚餐 立即預訂

成人 $705.6起

小童 $393.4起

澳門新濠影滙酒店｜星滙自助餐 | 大馬海鮮烤肉自助晚餐

貫徹新濠影滙華麗裝飾派藝術風格，「星滙餐廳」成就實至名歸、星光閃爍的盛宴大舞台，色香味俱全的環球海鮮、國際名菜、地道佳餚、精緻甜品，每天在此展現星級魅力，為您呈獻華美豐盛的自助餐體驗。

價錢：

1. 自助早餐（07:00-10:00）立即預訂

成人 $177.8起

小童 $88.9起

2. 自助午餐（12:00-15:00）立即預訂

成人 $280起

小童 $142.3起

3. 自助晚餐（18:00-22:00）立即預訂

成人 $580起

小童 $297.8起

澳門上葡京酒店｜自助山餐廳｜自助午餐／晚餐

【自助山】 以全澳最長的自助餐食物台聞名，提供600款環球美食及生猛海鮮，並設有澳門自助餐首創的户外燒烤，可以品嚐專人烤制的大餐， 還可以欣賞度假村宏偉的建築和花園葱鬱翠綠的優美景色。

價錢：

1. 自助早餐 立即預訂

成人 $202.9起

小童 $167.3起

2. 自助午餐 立即預訂

成人 $366.9起

小童 $232.1起

3. 自助晚餐 立即預訂

成人 $793.2起

小童 $494.3起

澳門新濠影匯W酒店｜Hawker Hawker 津津

海鮮愛好者，怎能錯過津津自助晚餐！ 在津津體驗餐廳的烹調理念 — "把簡單的事做到極致"。

價錢：

1. 半自助午餐（平日12:00-15:00）立即預訂

$184.8起

*7歲或以上大小同價

2. 自助午餐（非平日12:00-15:00）立即預訂

成人 $374起

小童 $187起

3. 自助晚餐（18:00-22:30）立即預訂

成人 $597.9起

小童 $299起

*每位付費成人可免費攜同1位6歲或以下小童享用自助餐。

澳門銀河JW萬豪酒店｜“名廚都滙”自助餐｜午餐／晚餐

在澳門JW萬豪酒店享用名廚都匯餐廳自助餐的國際美食，澳門JW自助餐形式提供多款特製的國際與澳葡道地美饌，你還可以品嘗現點現做的新鮮主食，並有專人為你提供手沖咖啡、飲料調配服務。從開胃菜、熟食、到甜點飲品，給你頂級的澳門自助餐用餐體驗。

價錢：

1. 自助午餐（12:00-14:30）立即預訂

成人 $296.8起

小童 $163.1起

2. 自助午餐（18:00-21:30）立即預訂

成人 $532.7起

小童 $299起

澳門凱旋門｜凱旋廊下午茶雙人優惠套餐

想尋找與朋友相聚的理想場所？澳門凱旋廊提供的下午茶套餐就是不二之選！這裏推出的全新下午茶套餐包括多款精緻的中西鹹甜美點，搭配香醇的咖啡或茶，讓您在閑聊中享受悠閑的午後時光，即刻預訂啦！

【凱旋廊–雙人下午茶套餐】$187.7 立即預訂

適用時間： 14:30-18:00

有效日期：2024年5月2日至12月31日

不可使用日期：2024年5月1日、10月1日、12月20日

澳門金沙【金沙閣】雙人晚餐

金沙閣專為賓客提供精選廣東佳餚，菜式以傳統粵菜為主，食材每日新鮮送到, 菜式屢獲殊榮。餐廳裝潢典雅細緻，色調明亮清新的環境，顯得份外清幽，賓客於金沙閣既可品嚐一系列精美點心，必定眼前一亮，味覺一新。金沙閣更供應各種鮮活海鮮，包括一系列特選魚類及貝殼類等。

【金沙閣】雙人晚餐立即預訂

$472

澳門《哈利‧波特™》展覽｜基礎門票家庭票｜2位成人＋1位小童

《哈利‧波特™》展覽在世界各地的觀展人數屢創記錄，已款待超過160萬名哈利-波特和魔法世界的粉絲。展覽帶領所有年齡層的遊客踏上獨一無二的旅程，探索整個魔法世界。展覽採用一流的設計和技術，重現《哈利‧波特》及《怪獸》系列書籍和電影中的重大時刻。

《哈利‧波特™》展覽基礎門票家庭票 立即預訂

$412.3起 （2位成人＋1位小童）

澳門童夢天地｜親子票（1位成人＋1位小童）

童夢天地分為星夢、電玩、創意、探索四個主題區。激發孩童無窮想像、啟迪創意、幫助小朋友發展溝通技巧及協調能力，玩樂的同時啟發無限潛能。蹦蹦跳跳彈區為活躍好動者帶來歡樂無限，小小藝術家可在創藝坊參加DIY創意工作坊，一展才華創思，超電玩設有多款新遊戲機，大變身讓孩子搖身一變成為英雄人物或童話公主，再踏上夢劇院的舞台大展所長，實現夢想。

價錢：

1. 平日-親子票（1位成人＋1位小童）立即預訂

$125.9起

2. 節假日-親子票（1位成人＋1位小童）立即預訂

$151.1起

澳門 teamLab 超自然空間｜全日票家庭票（2位成人＋1位小童）

全新常設互動體驗「teamLab 超自然空間」，位於澳門威尼斯人金光會展，是一個高8公尺、規模5,000平方公尺，且有高低差的極為複雜立體空間，主軸圍繞「身歷其境」的沉浸感，由全球知名團隊打造。

全日票家庭票 立即預訂

$699（2位成人＋1位小童）

澳門塔觀光層｜笨豬跳｜家庭票

澳門塔高達338米，是澳門的地標之一。如果想讓你的澳門之行獨特而難忘，可以前往位於澳門塔的61層，體驗一次澳門觀光塔“笨豬跳”，也就是蹦極跳。從233米的高空一躍而下，等到纜繩完全延伸後，還會再次被反彈到30米的高空，經過數次之後，慢慢著陸於特設的安全氣墊上。挑戰成功後還將獲得證書、會員證和“笨豬跳”T恤。

澳門塔觀光層家庭票 立即預訂

$304.2（2位成人＋1位小童）

$304.2（2位成人+ 1位長者）

珠海橫琴星樂度希爾頓花園酒店｜住宿套餐

珠海橫琴星樂度希爾頓花園酒店距離珠海長隆海洋王國約15分鐘，到達橫琴口岸約10分鐘車程，位於星樂度·露營小鎮之中，毗鄰星奇塔無動力世界，適合全齡段親子游玩，酒店客房清新簡約，提供花園般自然陽光、温馨舒適的入住體驗。

按此預訂：Klook

新濠影滙水上樂園

萬眾期待新濠影滙水上樂園，365天無間呈獻超凡水上玩樂設施。最矚目的全新室內水上樂園專案由水上樂園行業領導者、加拿大白水公司所規劃設計。配合全新酒店主題及整合景點融入建築，特此提供獨具匠心的水上玩樂設施，延伸滑水道至室外以創造更大空間感，室內水上樂園恆溫30度，所有年齡層的玩家均可以共用歡樂難忘的水上活動。

＊新濠影滙水上樂園戶外園區將關閉至2025年4月25日。

按此預訂：Klook

澳門雅辰酒店

澳門雅辰酒店猶如世外桃源的休閒度假勝地，設有被花園環繞的大型恆溫室外游泳池，池中設有人工瀑布以及水上滑梯和兒童泳池，可讓住客在酒店裹盡情玩樂。度假村亦設有健身室，網球場，室外及室內兒童中心等設施，確保家長和孩子們可以在雅辰酒店度過一段愉快地親子時光。

噴射飛航

噴射飛航貼心為不同乘客帶來優質的海上旅程。船艙設有豪華位及普通位，切合不同需要。船上提供免費 WiFi 服務，並配備先進視聽娛樂系統，為旅客帶來全天候潮流資訊及精彩節目，同時備有食物、飲品及免稅貨品供乘客選購。豪華位設有可靈活調校的座椅(需按船隻型號而定)，乘客可享用免費餐飲、報章，亦享有優先登岸及尊用候船室。

價格：

1. 香港上環 → 澳門外港 立即預訂

$174.8-$393.7不等（按時段及等級收費 ）

2. 澳門外港 → 香港上環 立即預訂

$174.8-$189.5不等（按時段及等級收費 ）

噴射飛航

Cotai Water Jet 金光飛航

55分鐘即可從香港港澳碼頭抵達澳門氹仔。兌換實體票後，即可登船，在澳門氹仔下船之後即可乘搭免費豪華接駁巴士前往澳門金沙、澳門百利宮、澳門威尼斯人酒店及金沙中心。金光飛航採用來自澳洲的高速雙體船，除了航行穩定安全，現代化設計的船艙內，設有可調整的豪華真皮座椅。

價格：

1. 香港上環 → 澳門氹仔 立即預訂

$154.8-$357.9不等（按時段及等級收費 ）

2. 澳門氹仔 → 香港上環 立即預訂

$175-$360不等（按時段及等級收費 ）

Cotai Water Jet 金光飛航

澳門往返香港直通巴士

體驗澳門直至香港市區的舒適經濟旅程，可選澳門多個酒店上車地點，直達香港太子上海街和九龍站圓方。經驗豐富的司機會選擇最短最優的路線將乘客安全送達目的地，過程方便快捷。

價格：

1. 香港→澳門 跨境直通巴士 立即預訂

星期一至五 成人$160/位；小童$100/位；嬰兒$60/位

星期六、日 成人$180/位；小童$110/位；嬰兒$80/位

2. 澳門→香港 跨境直通巴士 立即預訂

星期一至五 $160/位

星期六、日 $180/位