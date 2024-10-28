增高方法｜日本OKAMI大神長骨素5大增高元素　教你揀兒童增高營養

如何正確選擇兒童的增高成長營養？市面上的增高產品五花八門，讓許多家長感到迷茫，不知道如何選擇最適合自己孩子的產品。本篇文章將幫助您了解增高營養的關鍵要素，讓您的孩子在成長過程中獲得最全面的支持。



成長的關鍵營養素：

1.鈣：作為骨骼健康的主要成分，鈣對於骨骼的成長和密度發展至關重要。缺乏鈣可能會導致骨質疏鬆或成長遲緩。雖然鈣對骨骼健康有益，但過量攝入可能會導致便秘問題。(6至18歲一般只需600至1200mg已足夠）

2. 精氨酸 : 成長中的兒童青少年特別需要補充優質蛋白質食物，尤其能藉此攝取到精胺酸，因為精胺酸能刺激生長激素分泌，然後作用到骨骼的成長板，使骨骼增長。

3. 賴氨酸 : 是另一種對增高和骨骼發展至關重要的氨基酸。它能夠幫助鈣質的吸收和保持，這對骨骼健康尤為關鍵。由於身體無法產出足夠量的賴氨酸,因此必須通過飲食獲得。

4. 鋅 : 這項重要的微量元素對於兒童的生長發育、維持免疫力都有不可或缺的影響。6歲以上孩子每天攝取10mg便足夠，多吃魚肉、紅肉、洋菜、腰果、南瓜子等便可正常補充。

5. 維生素D：幫助鈣質吸收，促進骨骼健康成長。維生素D的缺乏可能會影響骨骼發育問題。

如何選擇兒童的增高營養？

在成長關鍵時期，適當的營養補充是重要的助力。我們應該如何為兒童選擇正確的骨骼成長補充品呢？

OKAMI 大神長骨素：由日本GMP廠房研發 針對骨骼成長的專利配方

OKAMI 大神長骨素專為促進兒童增高而設計的產品。以專利技術及配方，支持孩子的身高增長，幫助提升生長激素分泌，促進骨骼健康發展，從而達到增高效果。

• Bonepep® 專利多肽生長因子：以日本專利酶解技術從蛋黃中提取而成的臨床骨骼成長權威成份，使骨細胞及骨密度增生

• L-Vita 成長氨基酸組合技術 ：含精氨酸、賴氨酸等12種成長氨基酸組合 促進及刺激生長素

• α-GPC：新世代健腦配方，能防止營養不良症，促進腦垂體中生長激素的分泌

• DHA：促進大腦神經及細胞

• 乳酸鈣：最易被人體吸收的鈣質之一

• 維生素D3 ：促進成骨細胞強化

身高愈來愈重要嗎？

根據非正式統計，現今家長愈來愈注重孩子的身高成長。專家指出，這種現象反映了一個時代的趨勢，人們普遍開始認為身高是影響孩子未來自信心、社交能力以及整體身心發展的重要因素之一。

香港兒童的每年平均成長速度

@香港衛生署2020

圖中可見小學階段的孩子，身高每年增長5-6厘米，這是一段很平均的高度成長時期。當他們進入生長板開始密合的第三生長期時，就是身高爆發的最後機會了！

男生通常在11至15歲間進入這一階段，而女生則是在10-13歲左右。而這段時間是延長成長幅度的關鍵所在。別小看這幾年的差距，如果一位男生在這段時間能持續之前的高度升幅，那麼將來他將比其他人高出整整10厘米！

日本樂天排名第一｜OKAMI大神長骨素

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• 激活天然生長激素：內含專業配方，促進身體天然生長激素的分泌。

• 增强記憶與思考能力：除了促進骨骼發展，還有助於孩子的大腦發育和認知能力提升。

• 全天然成分，安全無副作用：適合長期使用，家長可絕對放心。

國際安全認證

• 經嚴格品質安全檢測程序及通過放射能檢測

• 獲得日本安全成份證書 · GMP及ISO22000 國際認證

• 成份由動植物抽取 保證全天然零副作用

• 此為營養補充品 可長期服用

適用人士：

成長發育期的小朋友及青少年(6歲以上可用)—— 促進骨骼發育長高，增強骨質，使骨骼更強壯而有力，且骨骼中的鈣質也不易因為飲食等問題而流失，同時為腦部發展所需的營養，幫助全方位發育成長。

🚶🏻過了發育期的人士—— 即使您是20歲以上，依然有4-5cm的增長空間，OKAMI為你帶來第二次生長機會。

⚪食用方法：每日兩粒，請在睡前一小時服用。

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如果您的孩子對吞嚥藥丸有困難，或更喜歡清甜的零食，OKAMI大神長骨啫喱是理想的選擇。這款特別為3歲以上兒童設計的增高營養零食，口感清爽的白桃乳酸味深受小朋友喜愛，大讚「好好味啊～」，啫喱不含糖與添加劑，富含多種成長氨基酸、鈣質及維生素，如維生素C、E和D，有效促進生長激素分泌，幫助骨骼發育，同時維持腸道健康，全面支持孩子的成長。

• 促進生長激素分泌：幫助孩子在黃金發育期充分增長，提升身高潛力。

• 增強骨骼發展：富含多種營養成分，有助於骨骼健康發育，讓孩子骨骼更強壯。

• 支持腸道健康：啫喱中的營養成分還能保持腸道健康，促進消化系統良好運作。

• 天然無添加：不含糖與添加劑，讓孩子安心食用，家長更放心。

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（資料及相片由客戶提供）