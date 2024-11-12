聖誕｜阿仙奴足球學校 2024聖誕訓練營獨家88折 加強足球戰術

聖誕節｜轉眼間又到冬季了，各位家長為子女計劃好冬季活動了嗎？若你的子女充滿熱血沸騰的運動細胞，不如讓他們到阿仙奴(香港)足球學校舉辦的2024聖誕訓練營，不但可以鍛鍊小朋友的體能、團體合作和增強自信，更能讓小朋友盡情享受足球帶來的快感。



阿仙奴(香港)足球學校由開校（2010）至今已超過4000+名學員，教學質素一致好評。2024聖誕訓練營由英國阿仙奴足球發展總部提供，總教練Simon McManus認證香港技術總監調整。課程內容設計包含訓練技術、戰術、交際、心理及體能5大元素，訓練主題專注於POSITIVE COACHING，提升學員自信心，主動性和勇於突破自我，包括提升盤扭技術、加強傳球準成度以及增強埋門把握力。

訓練營包括

AFDHK校服

AFDHK紀念品

聖誕節日營MVP頒獎

AFDHK聖誕訓練營之完成證書

訓練營主題

Day1 (盤扭)

提升盤扭技術，學習薩卡輕鬆擺脫對手

Day2 (傳球 + 控球)

加強傳球準成度，化身奧迪哥特成為關鍵傳球者

Day3 (射門 + 埋門)

增強埋門把握力，尤如前鋒殺手哈伐斯

01空間聖誕獨家88折優惠 立即參與

日期：12月24至26日 (週二至週四)

地點：九龍灣德藝會天台球場 (仿草場)

組別：3-4歲，5-6歲，7-8歲，9-12歲

時間：09:30-11:30及14:00-16:00 (6節共12小時)

優惠價：$2,540/位 原價$2900/位