親子好去處｜全港10+室內遊樂場推介 任玩波波池/滑梯/迷宮/彈床

親子好去處2025｜放電｜室內遊樂場｜即將長假期，如果計劃帶小朋友外出遊玩但擔心天氣不佳，不妨考慮到室內遊樂場。《01親子》為大家精選全港10+室內遊樂場，有的甚至逾萬平方呎，提供超過20個遊戲區域，絕對是讓小朋友盡情放電的好去處。



室內遊樂場2025【1】荔枝角D2 Place 室內競技遊樂場

荔枝角的 PowerPlay Arena 是室內飄移車遊戲中心，除了有5,000呎的飄移車, 刺激又好玩，還設備多款合家歡遊樂設施, 競技遊戲如大型電子踩階磚遊戲、超大擲彩虹池、夾公仔機, 推銀機、扭蛋機、氣墊球、籃球機等，大人同小朋友都啱玩！

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前往方法

地址：荔枝角D2 Place 二期3樓

交通：港鐵荔枝角站D2出口



室內遊樂場2025【2】Super Sports Park

Super Sports Park鄰近奧海城交通方便。佔地約 50,000平方呎，提供超過 20 項有趣、健康及激發體能的遊戲運動，讓小朋友、青少年、以至成年人均能玩足一日的地方

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前往方法

地址：大角咀海輝道18號銀海坊 G03&05

交通：港鐵奧海城站E出口，向一號銀海方向步行約10分鐘可到



室內遊樂場2025【3】大樹先生的家Mr. Tree

超人氣親子餐廳在香港開設2所分店，分別位於荔枝角和銅鑼灣，一半是一個休閒自助餐廳，供應適合孩子們的食物；另一半則是一個0至6歲兒童的遊樂場，設有繩索橋、滑梯和大型波波球池。家長們能將晚餐與遊戲時間輕鬆合併，一石二鳥。

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前往方法

地址：荔枝角長順街15號D2 Place二期1樓／銅鑼灣告士打道311號皇室堡15樓1501-1505號

交通：港鐵荔枝角站D2出口／港鐵銅鑼灣站E出口



室內遊樂場2025【4】Origami Kids Cafe 紙飛機親子餐廳

紙飛機親子空間位於獨享達23000平方米開闊公園的郵輪碼頭平台上。紙飛機親子餐廳有著不同主題的遊樂設施，適合打卡放電。玩具房內有各式玩具，滑梯和攀爬架等設施能夠盡情釋放能量。還有最受歡迎的市集和廚房區域，讓小朋友們角色扮演。

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前往方法

地址：九龍灣承豐道33號啟德郵輪碼頭B區北面平台N305號舖

交通：乘搭港鐵至九龍灣站，然後轉乘小巴86號線，前往郵輪碼頭



室內遊樂場2025【5】The Big Things Playground

The Big Things Playground 是個以大自然為主題的叢林親子樂園，遊樂場的設施使用芬蘭松木製成，並由芬蘭本地製造後運送至香港。遊樂場共有 18 個遊戲區域，為孩子們帶來大自然奇妙的體驗，讓全家共享快樂時光。

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前往方法

地址：荃灣白田壩街45號南豐紗廠, 2樓205-207

交通：港鐵荃灣站A3出口／港鐵荃灣西站A2出口



室內遊樂場2025【6】Legoland discovery centre hong kong 香港樂高探索中心

LEGO迷必去！位於尖沙咀 K11 MUSEA 的香港樂高®探索中心是由成千上萬塊樂高積木打造，以親子為主的超級室內遊樂場。內設10個不同的樂高®主題園區，提供2至3小時最富有啟發的遊玩體驗，讓您和小朋友在遊樂場共度難忘的親子時光。

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前往方法

地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA地庫1樓B131-133號

交通：港鐵尖東站J3出口



室內遊樂場2025【7】EpicLand 愉景灣歷奇王國

EpicLand 愉景灣歷奇王國佔地14,000平方呎，場內設有兒童及嬰幼兒的設施例如跳彈床、飛索、射擊區、6米高火山滑梯、幼童遊樂場、深海波波池、攀爬迷宮城和各種大小的滑梯等，讓小朋友盡情享受遊樂時光。

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前往方法

地址：香港大嶼山愉景灣愉景北商場地下G31

交通：乘搭港鐵至欣澳站，然後轉乘DB03P巴士直達北商場



室內遊樂場2025【8】Sooper Yoo

Sooper Yoo 設有新奇刺激的大型攀爬障礙迷宮，還有讓小朋友與科技互動的運動比賽，無論是一級方程式單車比賽，又或是與虛擬動物賽跑，有助激發小朋友創意思維。場內更設有 Now Virtual Studio，考驗小朋友的口才演說與演講技巧，成為星級小主播！

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前往方法

地址：香港堅尼地城卑路乍街8號西寶城一樓

交通：港鐵香港大學站C2出口



室內遊樂場2025【9】Kiztopia- 新城市廣場

佔地12,000平方呎的終極放電場所，包括15個遊樂區包括兩層樓高滑梯、大型波波池、創意角色扮演房間、多個具挑戰性的障礙遊戲、彈床等等，電兔們可盡情享受有趣又有益的遊戲體驗。

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前往方法

地址：沙田新城市廣場一期LB08-09

交通：港鐵站沙田A3出口



室內遊樂場2025【10】Ryze Hong Kong 彈床天地

佔地超過1萬8千平方尺，場內佈滿彈床、海綿池、障礙訓練場、氣墊、安全氣囊、攀石牆、秋千等，進場後即可化身忍者，瘋狂地彈跳翻騰，順便消耗卡路里。

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前往方法

地址：香港鰂魚涌渣華道321號柯達大廈1期1樓和3樓 (於3樓check-in)

交通：港鐵鰂魚涌站C出口



室內遊樂場2025【11】Kingdom 王國樂園

Kingdom王國樂園全新裝修佔地近九千呎，設有23個玩樂區域，包括多款滑梯、滑軌區、平衡滑軌區、波波池區、彈床區等。每個區域都設計獨特且充滿挑戰性，為孩子們提供各種豐富的遊戲體驗，是個適合一家大小一齊遊玩的遊樂場。

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前往方法

地址：屯門良運街3號建生商埸2樓

交通：乘搭港鐵到屯門／兆康站轉輕鐵至建生站可到



室內遊樂場2025【12】CHILDLIKE 童心樂園

CHILDLIKE 童心樂園佔地8 千呎，設有15個玩樂區域，包括滑梯、波波池、大型沙池、迷宮區等等。獨特的MR互動體驗專區，是全港首次登場嘅MR混合實境技術遊戲體驗，同時融合咗 VR 同AR技術，玩家可以360度感受真實及虛擬嘅互動，令遊戲更加真實。

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前往方法

地址：荃灣青山公路荃灣段398號愉景新城L1, 1029-1030

交通：港鐵荃灣站A3出口／港鐵荃灣西站A2出口



室內遊樂場2025【13】The Explorers 探險家

The Explorers 探險家佔地 6,400 平方英尺，設有 7 個專為 2 至 10 歲兒童特別設計的獨特軟墊遊樂區。小朋友可體驗世界地質公園的巨大岩層，在海盜洞穴中尋找寶藏，再探索大埔滘自然保護區，讓孩子猶如置身香港最奇特的自然奇觀中。

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前往方法

地址：香港仔海洋徑3號

交通：港鐵海洋公園站B出口，然後轉乘穿梭巴士，前往酒店



室內遊樂場2025【14】MOMOLAND｜將軍澳

MOMOLAND 是一個近萬尺室內兒童遊樂園，通過勇敢闖入不同的遊戲關卡，訓練孩子的膽量、手腳協調能力、社交及語言能力，激發孩子的大腦開發和創意思維。

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前往方法

地址：將軍澳培成路8號南豐廣場1樓B185-B232

交通：港鐵坑口站B1出口



室內遊樂場2025【15】nobi nobi夢幻樂園

nobi nobi夢幻樂園是一個為小朋友提供浸式兒童教學劇場的室内樂園。充滿歡樂互動的氛圍，實現及創造一個美好回憶的空間。

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前往方法

地址：油塘高超道38號大本型3樓301 & 305 號舖／ 青衣城1期1129-130號舖

交通：港鐵油塘站A出口／港鐵青衣站

