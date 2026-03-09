親子好去處2026｜香港100+室內戶外活動工作坊/免費遊樂場/餐廳

親子好去處2026｜香港不少地方都定期舉辦室內戶外活動工作坊、或是免費遊樂場，各位家長不妨趁著假期與子女一同留下美好回憶！



親子好去處2026【1】港島區

港島好去處2026【1.1】灣仔區

PAPABUBBLE西班牙手工糖果工作坊｜獨家半價 人均$170起

PAPABUBBLE 推出西班牙手工糖果親子工作坊, 讓家長與小朋友親手製作色彩繽紛同滿滿果香嘅創意手工糖果, 享受難忘親子時光。

手工糖果工作坊｜8折

HK$544 (一對親子/ 成人一位)

手工棒棒糖工作坊｜8折

HK$464 (一對親子/ 成人一位)

龍景8號 全港最大戶外兒童電動賽車場｜獨家7折起

全港最大戶外電動車場, 位於灣仔龍景街, 場地有49000尺, 共有4個兒童電動車場, 適合3-8歲小朋友參加! 場內仲有免費放電區, S.T.E.A.M. 工作坊, 也有枱有凳俾家長休息!

獨家8折｜90分鐘套票: $176

二人同行獨家7折｜90分鐘套票: $308

港島好去處2026【1.2】南區

MOSKIDDO 黃竹坑三萬呎遊樂場｜獨家61折起

MosKiddo 擁有超過 30,000 平方英尺的空間，並設有多個不同的遊樂區域在我們的親子共玩空間中，孩子是所有歡樂活動的核心。

【3月快閃優惠】

+$49 一小時STEM課程體驗（跆拳道/團體運動）

$299

限時66折 | 復活節全日通行證＋尋蛋遊戲

$299

限時71折 | 復活節全日通行證＋藝術STEM課程 | DIY寵物小精靈球/毛絨小兔書

$320

【恆常優惠】

全日通行證＋1小時STEM課程 (一家長+一小童) | 可重複入場 | 適用於星期六日

$350

港島好去處2026【1.3】中西區

SOOPER YOO｜堅尼地城｜大型室內娛樂空間

SOOPER YOO以體育主題的大型室內娛樂空間，設有揉合科技與體能競技的互動遊戲，玩出無限創意。

港島好去處2026【1.4】東區

Ryze Hong Kong｜彈床樂園

Ryze彈床樂園設有巨大的彈跳床場地，更包含障礙賽道和空中飛人吊架等遊樂設施。

太古城中心冰上皇宮

全面翻新的太古城中心冰上皇宮，結合最新技術和嶄新設施，為你帶來無與倫比的升級溜冰體驗！

港島好去處2026【1.5】新界｜港島

Momoland｜兒童遊樂場｜坑口｜荃灣西｜北角

擁有嶄新的遊樂設備，設有專為幼兒和青少年設計的特殊區域。打破playhouse只適合幼齡兒童遊玩的傅統。

港島好去處2026【1.6】九龍｜新界｜港島

Kiztopia｜沙田｜啟德｜將軍澳｜灣仔｜大角咀

Kiztopia 以 8 個原創 IP 角色為主題，是新加坡屢獲殊榮的家庭寓教於樂的兒童遊樂場，旨在促進全面發展的創新遊戲概念。

親子好去處2026【2】九龍區

九龍好去處2026【2.1】油尖旺區

Super Sports Park 全港最大5萬呎室內運動樂園｜快閃買1送1

Super Sports Park 位於奧海城附近1號銀海的地下，占地超過50000尺，是全香港最大的室內運動樂園。Super Sports Park（SSP）是所有年齡層人士的一站式運動天地，更有餐廳提供能量補充。

入場門票買一送一

【平日】

10:00 - 13:00 $210/2位 (原價 $420/2位)

13:30 - 17:30 $250/2位 (原價 $500/2位)

18:00 - 21:00 $190/2位 (原價 $380/2位)

【週末及公眾假期】

10:00 - 13:00 $260/2位 (原價 $520/2位)

13:30 - 17:30 $290/2位 (原價 $580/2位)

18:00 - 21:00 $210/2位 (原價 $420/2位)

Build-A-Bear｜打造獨一無二專屬毛公仔

打造專屬個性化互動毛絨朋友，數百種服裝配件任意配搭。每隻獨一無二附送出世紙，更可加入心跳盒及香味，增進親子關係同時訓練創意想像力與小朋友共締美好時光。

獨家81折優惠

毛公仔套裝 $450/ 2隻 (原價$550)

Paint Bomber｜沉浸式任務遊戲｜獨家8折起

Paintbomber是一個有趣的活動，適合與朋友們一起玩。一支由2至8人組成的團隊穿上防護服，進行5個階段的高科技虛擬視頻遊戲。你的目標是在每個階段盡量賺取時間，然後在最後一個階段中拆除炸彈，否則就會受到漆彈嘅懲罰！

星期一至星期五

非繁忙時段門票 | 單人

正價HK$238

非繁忙時段門票 | 二人同行 83折

HK$398

週末及公眾假期

繁忙時段門票 | 單人 92折

HK$248

香港樂高®探索中心Legoland｜門票獨家77折起

位於尖沙咀 K11 MUSEA 的香港樂高®探索中心是由成千上萬塊樂高積木打造，以親子為主的超級室內遊樂場，內設10個不同的樂高®主題園區，提供2至3小時最富有啟發的遊玩體驗，讓您和小朋友在遊樂場共度難忘的親子時光。

獨家77折起｜香港樂高探索中心門票+樂高®VR動感賽車體驗

$216起

獨家78折起｜香港樂高探索中心

$190起

PeeKaBoo Playhouse 躲貓貓樂園

PeeKaBoo Playhouse為一所7000呎室內兒童遊樂場，內設多元化遊樂設施，包括旋轉韆鞦、波波池、 攀爬架、多個角色扮演區、蹦跳床、高滑梯、陶瓷沙沙池、幼兒區等等。

九龍好去處2026【2.2】深水埗區

Bun’s 2020 懷舊風滾軸溜冰場｜快閃買1送1

充滿80年代復古的士高復古風格20000呎的Bun's2020室內滾軸溜冰場，帶您重回80年代，體驗懷舊的娛樂運動。

星期一至四 - 2小時任玩連借用滾軸溜冰鞋

買1送1

星期五至日及公眾假期 - 2小時任玩連借用滾軸溜冰鞋

買1送1

PowerPlay Arena 室內競技遊樂場｜限時76折套票

荔枝角的 PowerPlay Arena 是室內飄移車遊戲中心，除了有5,000呎的飄移車, 刺激又好玩，還設備多款合家歡遊樂設施, 競技遊戲如大型電子踩階磚遊戲、超大擲彩虹池、夾公仔機, 推銀機、扭蛋機、氣墊球、籃球機等，大人同小朋友都啱玩，齊齊贏公仔返屋企啦！

The BattleField Zone A 一小時+ 65電子金幣 + 會藉

HK$238 | 任何時段適用 (原價HK$310)

The BattleField Zone A

平日 | 單人票: HK$140/一小時

週未 & PH | 單人票: HK$170/一小時

The BattleField Zone B (至少4人入場)

單人票: HK$90起

4人套票: HK$360起

極速飄移體驗

大小同價 | 單人票: HK$65起

Ganawawa｜室內遊樂場｜夾公仔機 掟彩虹 划艇 踩單車 打籃球 射水槍

GaNaWaWa憑著革新的遊戲概念、沉浸式的電動遊戲創意及不同主題的樂園的包裝，致力於亞洲地區打造及營運多元化及沉浸式的遊樂園，竭力提升娛樂新體驗至更高層次。

九龍好去處2026【2.3】觀塘區

100FUN樂滿紛｜親子樂園｜懷舊攤位 波波池 繩索陣

100FUN樂滿設有多款遊玩設施以「喚醒本土情懷，探索香港精神」作主題。家長們可以重溫香港的繁華時光，亦令小朋友認識屬於香港的本土情懷，傳承香港精神。

Kids Kids Playhouse｜MegaBox 旗艦店

Kids Kids Playhouse為專為兒童設計的超級室內遊樂場, 室內設有21個的主題區，包括維修汽車站、波波池、沙灘公園、消防局等。

SPARKLES PLAYHOUSE｜室內兒童遊樂場

SPARKLES PLAYHOUSE位於觀塘區甲級商業大廈–寧晉中心，僅距離觀塘地鐵站1分鐘步程，大廈本身就已經有停車場，無論搭車還是揸車過來都超級方便。

九龍好去處2026【2.4】九龍城區

EpicLand歷奇王國｜六大主題遊樂區

Epicland Kai Tak 歷奇王國啟德擁有引人注目的V形佈局，佔地面積達20,000平方呎，充滿創新的遊樂設施。場地以令人振奮的紅色、藍色、黃色和綠色為主調，營造出溫馨歡樂的氛圍，適合各年齡層的賓客。

紙飛機餐廳｜Origami Kids Cafe 紙飛機親子餐廳｜新春二人套餐77折

紙飛機親子空間位於獨享達23000平方米開闊公園的郵輪碼頭平台上，一家人可以放鬆心情，擁抱著這城市中的綠州。

買一送一

平日小童入場券 $138 送寶寶奶泡 週末及公眾假期入場券 $198 送寶寶奶泡

74折｜親子歡享三人套餐 $478

7折 | 兒童生日放電套餐 $228

親子好去處2026【3】新界區

新界好去處2026【3.1】荃灣區

CHILDLIKE童心樂園｜荃灣八千呎動感親子遊樂場 送1小時任玩

CHILDLIKE兒童樂園是香港其中一個最大的室內兒童樂園，埸地面積共8,000呎，18大主題區，除了波波池、沙池這些必玩設施外，還有全港獨有MR互動體驗專區及水上小船漂流，我們提供孩子在安全和受控的環境中體驗體能和遊戲的樂趣的機會。

【3月快閃優惠】加送額外1小時

入場門票2張＋1小時 送警局射擊遊戲

星期一至四｜$210

星期五,六日公眾假期及特別日子｜$260

浩海立方探游館｜海洋體驗館 互動遊戲

全港首個建於市中心的海洋體驗館，將海底世界及真實的海洋生物結合多媒體遊戲，啟迪更多人對海洋保育的興趣，學會尊重和保護我們重要的大海與棲息其中的生物。

新界好去處2026【3.2】屯門區

KINGDOM王國樂園｜屯門九千呎室內親子遊樂場 送1小時任玩

屯門室內遊樂場KINGDOM王國樂園，是一個專為幼兒和小童打造的王國樂園。在這裡，您可以享受精彩繽紛的各種項目，專業水準的遊樂設施和身臨其境的角色扮演，親身體驗並感受到運動和遊戲帶來的樂趣，讓大人和孩子在歡聲笑語中度過美好的一天。

【3月快閃優惠】加送額外1小時

入場門票2張＋1小時 送警局射擊遊戲

星期一至四｜$210

星期五,六日公眾假期及特別日子｜$260

新界好去處2026【3.3】西貢區

LOHAS Rink 康城溜冰場｜單人門票93折起

位於日出康城的LOHAS Rink，是一個採用最新節能科技的環保溜冰場地，並根據國際標準而設計。作為區內唯一的溜冰娛樂園地，LOHAS Rink為大家締造了一個專屬的歡樂天地。

1-6月單人門票優惠

星期一至四: $70 | 必須於2026年6月30日或之前使用，逾期無效。

星期五: $80 | 必須於2026年6月30日或之前使用，逾期無效。

星期六、日及公眾假期: $95 | 必須於2026年 6月 30日或之前使用，逾期無效。

西貢珍珠首飾工作坊｜獨家71折 出海採珠 自製首飾

在這 2.5 小時的工作坊中，導師將帶您深入探索珍珠的奧秘，了解珍珠的形成過程及其與海洋之間的密切關係。這將是一段讓你重新認識珍珠的奇妙旅程，讓你重新認識東方之珠的獨特魅力。

二人同行｜$980

單人套票｜$520

一大一小親子套票 (包一件珍珠+首飾)｜$680

兩大一小親子套票 (包兩件珍珠+首飾)｜$1180 (原價: $1660)

新界好去處2026【3.4】元朗區

錦上路菠蘿園有機農莊 | 獨家限量25折 羊駝互動｜彩摘士多啤梨

錦田有機薈低碳農莊菠蘿園引入全港鼎鼎大名的羊駝，大人小朋友們除了可近距離接觸羊駝 ! 還可以親手餵飼羊駝！絕對是非一般的體驗。園內還增設免費兒童遊樂設施, 如：網繩陣、菠蘿沙池、千秋及滑梯等等.....

親親羊駝4月小羊駝🦙快閃復活節🐣門票🎫｜獨家限量25折

一位（大小同價）：$248｜兩位（大小同價）：$488

*2人隨機附送小禮物一份

