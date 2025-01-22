國際學校2025｜全港十間熱門國際學校/國際幼稚園學費+入學年齡

國際學校｜國際幼稚園｜近年來，許多本地家長選擇讓他們的小孩就讀國際學校，吸引之處莫過於結合活動教學和獨特的學習模式。部份家長早已在孩子幼稚園階段，已預早策劃長遠入學計劃，好讓孩子接受長年來的統一教育模式，減少不適應的情況。然而，每所國際學校的入學年齡和費用各有不同，因此，家長需要提前做足功課，慎重選擇適合自己孩子的學校。



最新國際幼稚園學費

1. 英基學校協會

英基學校協會(英基) 是香港最大型的國際學校組織，旗下擁有5間國際幼稚園，並總共擁有22所國際學校，包括小學和中學。此外，英基還提供幼兒學前班（pre-kindergarten）課程，適合滿2歲的幼兒入讀。

資料圖片（英基學校協會）

入學年齡：滿2歲以上

學費：HK$124,900 (幼兒學前班), HK$93,700-117,900 (幼稚園) 一年內分十期支付



2. 哈羅香港國際學校

哈羅香港國際學校，位於屯門掃管笏，校舍佔地3.7984公頃設幼稚園及中、小學部。學校提供英式獨立學校教育模式予幼稚園至中學預科13年級學制。

資料圖片（哈羅香港國際學校）

入學年齡：3歲起

學費：$169,050



3. 德瑞國際學校

德瑞國際學校，設有山頂、薄扶林及灣仔校舍，分有英文部及德語部，提供英國式與德國式教育。

資料圖片（德瑞國際學校）

入學年齡：3歲起

學費：$189,400



4. ABC Pathways International Kindergarten

ABC Pathways International Kindergarten 一直主張「Happy Learning」，讓學生可以在輕鬆愉快環境下，透過遊戲來學習，培養他們自主性和追求進步學習精神。

資料圖片（ABC Pathways International Kindergarten）

入學年齡：滿2歲以上

學費：半日班 (太古及黃埔校舍) ─ $7,380／全日班 (黃埔校舍) ─ $9,880 及 $550 (膳食費)



5. 漢基國際學校

漢基國際學校於一九八三年創校（Chinese International School），提供「一條龍」中英雙語課程，設有學前班、小學及中學部，中文科會以普通話授課。

資料圖片（漢基國際學校）

入學年齡：3歲起

學費：$206,200；年度建校費：$28,000；年費：$10,750



6. 新加坡國際學校(香港)

新加坡國際學校（香港） 僅提供預備班、預科和小學教育。學校提供從預科到大學預科階段的新加坡式一條龍教育計劃。

資料圖片（新加坡國際學校(香港)）

入學年齡：2歲起

學費：$99,100起



7. 啟歷學校

啟歷學校分別在薄扶林及九龍灣設校舍，有中、小學部，提供英國國際教育。學校旨在培養學生熱愛學習、領導能力、正面自信的個性等。

資料圖片（啟歷學校）

入學年齡：4歲起

學費：$198,900起（分三期收費）



8. 蒙特梭利國際學校

香港首所蒙特梭利國際學校（The International Montessori School）全面採用蒙特梭利教具，應用於語言、數學、文化和生活技能等科目，同時首創完善的中文課程，營造雙語環境，讓孩子們得以全人發展。

資料圖片（蒙特梭利國際學校）

入學年齡：1歲起

學費：$36,000起



9. 香港猶太教國際學校

香港猶太教國際學校為來自不同的猶太裔學生提供教學。學校是向學生一條龍提供課程，設有學前教育部、幼稚園及小學和中學。

資料圖片（香港猶太教國際學校）

入學年齡：4歲起

學費：$10,865起



10. 耀中國際學校

耀中國際學校注重培養學生的雙語能力和中西文化發展，倡導以解決問題為核心的學習活動，讓學生共同探索和學習。

資料圖片（耀中國際學校）

入學年齡：6個月起

學費：$57,959-$144,903(嬰幼兒學習課程)；$133,397（半日制）；$220,825起（全日制）

