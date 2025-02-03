BB英文名2025｜年度最熱門BB英文名TOP 10 即睇各大英文名寓意

BB英文名｜在當今社會，選擇一個合適的BB英文名字變得越來越重要。名字不僅是身份的象徵，更承載著父母對孩子的期望和祝福。隨著文化的交流和時代的變遷，許多英文名字因其獨特的韻律和美好的意義而受到廣泛喜愛。英國親子網站Baby Center去年公佈了2024年100個最熱門的男孩女孩名字名單。各位爸爸媽媽，一起來看看有哪些感興趣的名字吧！



2024年最熱門BB英文名TOP 10 - 男孩篇

第10位：Leo

Leo源自於希臘，名字帶有「獅」或「勇士」的涵意。

第9位：Asher

Asher源自於聖經中的希伯來名字，名字帶有「幸福」的涵意。

何雁詩與鄭俊弘的兒子英文名同樣叫Asher。（圖片來源：honganc@IG）

第8位：Ezra

Ezra源自於希伯來語，名字帶有「幫助者」的涵意。

第7位：Levi

Levi源自於希伯來語，名字帶有「正聯合在一起」的涵意，同樣可解作為「加入」。

第6位：Lucas

Lucas源自於拉丁語，名字帶有「給予光芒」的涵意。

張柏芝大仔英文名同樣叫Lucas。（圖片來源：cecilia_pakchi_cheung@IG）

第5位：Mateo

Mateo源自於西班牙語，名字帶有「上帝的禮物」的涵意。

第4位：Elijah

Elijash源自於希伯來語，名字帶有「耶和華就是上帝」的涵意。

第3位：Oliver

Oliver源自於拉丁語，名字帶有「平安的人」的涵意。

第2位：Liam

Liam源自於條頓，名字帶有「鋼盔」或「願望」的涵意。

胡杏兒細仔英文名同樣叫Liam。（圖片來源：myoliemyolie@IG）

第1位：Noah

Noah源自於希伯來語，名字帶有「鎮靜的」、「靜止的」或「平安的」的涵意。

2024年最熱門BB英文名TOP 10 - 女孩篇

第10位：Luna

Luna源自於義大利，名字帶有「月亮」的涵意。

石修的孫女英文名叫Luna。（圖片來源：網上資料）

第9位：Ellie

Ellie源自於希伯來語，名字帶有「上帝」或「光」的涵意。

第8位：Mia

Mia源自於來自希伯來語「Miryam」，名字帶有「海之星」或「叛逆者」的涵意。

第7位：Ava

Ava源自於德國，名字帶有「活著」的涵意。

第6位：Isabella

Isabella源自於拉丁語，名字帶有「向上帝起誓」的涵意。

第5位：Charlotte

Charlotte源自於法國，名字帶有「身體強健」的涵意。

郭富城細女英文名同樣叫Charlotte。（圖片來源：網上資料）

第4位：Sophia

Sophia源自於希臘，名字帶有「智慧的人」的涵意。

第3位：Emma

Emma源自於條頓，名字帶有「宇宙的」的涵意。

第2位：Amelia

Amelia源自於拉丁語，名字帶有「勤勉的」的涵意。

第1位：Olivia

Olivia源自於拉丁語，名字帶有「和平者」或「橄欖樹」的涵意。