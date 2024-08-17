改英文名｜這名字就像「中文版嫦娥」！網民稱當下改名趨勢是這樣

日前有網友在社交平台發文，透露英文老師覺得很雷的英文名字，其中包含Candy、 Sherry、 Willy、John等，也指出亞洲人漸漸傾向用本名的拼音作為英文名字，有網民補充其他不太恰當的英文名字，像是「Artemis」相當於中文名取「嫦娥」，也有網民同意中文名直接音譯成英文名字，可以避免因英文名字出糗的困擾，另外，也有網民認為只要不是故意取莫名其妙的名詞，任何正常名字都是適宜的。



有網民稱英名「Artemis」相當於中文名取「嫦娥」。（Canva）

該名網民在Threads上發文，列出一般英文老師覺得很伏、不建議的名字，首先是Cheery、Candy容易讓人聯想到舞孃、性工作者，而Brandy、Sherry等酒名，也會有相似情況；第二是Lolita、Virginia，因為隱含處女（沒有性行為過的女性）之意；第三是Willie、Willy、Dick、Dickson、John，因為前面四個都有男性生殖器之意，John則是老派的廁所俗稱。該名網民在貼文最後更表示，如今有許多亞洲人傾向讓外國人用本名的拼音稱呼自己，認為這是「文化意識抬頭的展現」。

有網友補充自認的「不建議英文名」清單：

．「取名Artemis（神話中的名字，月亮的守護女神）差不多相當於中文取名嫦娥吧」

．「還有不要隨便把英文名詞變成名字，例如：Dream（遇過學生說自己的名字是Dream）」

．「別忘了提到Fanny，美式英文指的是屁股」

．「還有Fanny啦，拜託不要」



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也有網民同意英文名直接用中文名的音譯可以省下麻煩:

．「建議還是用中文名字直譯，亂用英文名字不知道背後文化或意義只是鬧笑話而已」

．「我也是傾向請外國人用我的母語叫我名字，後來發現其實大部分外國人都非常樂意（甚至會主動）這麼做，反而覺得你要求他叫你『英文名』是覺得他叫不好你的名字」

．「用自己的拼音10年了，都沒問題」

．「我也都建議直接音譯」

．「我也是直接用中文拼音名字，不需要取甚麼英文名字」



不過，也有網民持不同意見，認為不用太在意英文名背後的意涵：

．「老實說，只要不是懶、搞笑故意改一些莫名其妙的名字或用名詞（eg. Piano, Water, Winner）的話，其實任何正常名字都很ok，不用太care是不是甚麼stripper（脫衣舞孃）名字」

．「其實只要給孩子改個正常名字，家長開心就好了，小孩不喜歡的話，長大後他們可以去改」

．「我就叫Willie， 聽起來很討喜、很可愛啊！我會在正式的場合做自我介紹時說我叫William」



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