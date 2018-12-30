有孩子後要放棄興趣？我卻因為女兒重獲畫畫及造手作的動力

我少時有段時間對畫畫頗有興趣，但那時覺得自己畫功差，所以經常畫兩下就沒心機畫。婚後曾買下一堆顏料鼓勵自己再試畫，可是一直未有動力開封。直至早陣子經常下雨，我們一家人開始在家一起做手工、畫圖畫。 文：1Up媽

因為孩子的關係我終於又開始畫了。大人會因自己畫得不好怕被取笑以致離興趣愈來愈遠。可是在三歲小孩面前，我可以放下包袱。無論畫得好不好，我跟孩子一起享受著，也同時一起期望著大家一天一天進步。

之前有位媽媽朋友帶著我家女兒和幾位小朋友玩熱縮膠，小孩自己做鎖匙扣開心到不得了。既然女兒玩得開心，我便開始上網了解不同的手作。之後除了在家添置了熱風槍讓女兒在家自己造手作外，我自己也開始玩滴膠，造髮夾鏈咀掛飾，非常享受造手作的過程，玩滴膠似乎也變成我重要的興趣。

我的第一件作品是我自己嫌棄到不得了的劣作，但女兒卻如獲至寶，每天都要戴著媽媽造的劣質髮夾興奮上學，讓媽媽感動又感激。因為女兒，我有了繼續造繼續玩的動力。

我每天帶女兒上學，眼見別家孩子束著別緻的辮子上學，而女人天生愛美，就算自己人老珠黃，也希望女兒扮得靚靚，於是我開始學習束靚靚龍蝦辮，女兒天生頭髮幼又小，學習過程當然不易啊，反覆練習了很多次，今天束的辮子總算合格了！束著漂亮辮子的女兒也同時上了重要的一課。

她全程見證媽媽需要不斷練習，跟媽媽一同付出（束辮子的確是對小孩耐力的大考驗），也一同收成，為著漂亮的辮子興奮莫名。完全經歷了「學習需要重覆練習才能得到滿意的結果」的道理。

有說身教比言教效果更理想，但似乎同感同學更是win win的養育方式。父母須有教導孩子的責任，但千萬不要忘記孩子也可是我們學習、進步、甚至是尋回自己的理由和動力。

【本文獲「香港青年協會家長全動網」授權轉載，原文：《孩子是父母的動力》1Up媽】

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