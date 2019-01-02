別拿孩子比較：如果子女不停說你不如某某家長，你又有什麼感覺？

最近，和一位家長傾談，聽說那剛升小四的孩子不再熱衷於參加同學之間的聚會，有時只愛躲在自己的小書房內做自己的事，無論是看書也好、玩電腦也好、打手機也好，總之就是不太想上街。特別談到要和那一群玩了兩年的小學同學及家長，就更會決絕地撒手Say No，令到媽媽感到不知如何是好。 文︰韓曄姑娘（註冊社工）

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了解之下，原來這孩子在五位常常約一起玩的小學同學中是成績最差的一個。他除了體育科較為突出外，其他科都不如人。而家長聚會中，往往很自然地提及成績，說什麼誰在這科表現最棒、誰在那科表現最差？今次測驗又或是默書的成績如何等等。而這個孩子每每在參加完這些同學聚會後，就會被媽媽「日哦夜哦」，說要努力讀書，趕及他那群同學仔，免落後於人呢。

家長們：你會否也會是家長中愛拿子女互相比較的一群？你曾否拿著子女的成績與其兄弟姊妹、表哥堂妹、同學朋友甚至報章上的陌生人作比較？你又可曾想過子女的感受和想法？如果你的子女，也愛不停地強調你的弱點，要你向其他爸媽學習，你會有什麼感受和想法？

因此，要孩子開心地享受校園生活、好好地和同學相處，做家長要留意以下的提示（點圖閱讀）↓↓↓

要孩子快樂、要孩子合群，我們做家長的，還是簡簡單單地讓孩子做回孩子，不帶什麼競爭，那孩子的成長就會快樂多些。

參考書目：《衝突這一家》香港青年協會出版

【本文獲「香港青年協會家長全動網」授權轉載，原文：《比下去的孩子》韓曄姑娘】

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