子女做功課慢、要望實先做？社工分享「陪太子讀書」6個實用貼士

開學之後，子女開始變得忙碌。 每天的功課、默書、 小測、大測如片飛至，家長要扮演輔導督促及支持者的角色，一點都不容易。 有人會埋身肉搏、有人會金睛火眼看到實、亦有選擇遙遠控制、不急不忙地隨遇而安的。 如何陪「太子」讀書，絕對是一個智慧。

面對做功課慢、溫書無效率的子女，爸媽最容易失耐性，神經繃緊到一個爆發點。但在爆發之前，爸媽要問問自己以下的問題：

1. 若太快對子女的行為作出判斷及指責，會否增加了他／她對你管教方式的不滿？ 2. 如習慣以主觀判斷及過份的斥責的方式處理子女的不是，你的子女會否有樣學樣，變得主觀及無理？ 3. 爸媽是否明白子女做功課、溫書慢的問題所在，是否涉及到特殊學習障礙問題？

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因此，爸媽要有智慧地陪「太子」讀書，可參照以下的建議：

1. 爸媽首先須控制自己的過激情緒，以免弄巧成拙。 2. 宜耐心聆聽及客觀了解子女做功課緩慢的個人及外在環境因素，是因子女心散、疲倦而不願做，功課艱深不懂做，涉及學習障礙問題，還是被環境嘈吵影響？明白過後才對症下藥。 3. 如屬環境因素，爸媽可與子女商討如何於家中安排一個寧靜感舒適的做功課及溫習空間。 4. 邀請家人作出配合，令子女的學習專注度得以提升。 5. 定時撥出一起遊戲的時間，令彼此關係更親密，子女會更容易作出配合。 6. 如涉及到特殊學習障礙問題，就要尋求學校老師、社工以及相關專業人士的協助和跟進。

每個子女都不一樣，爸媽要因應子女的情況而調較自己對他的期望。相信只要找到有效的方法，且不斷為他鼓勵和加油，那子女就會學得愈來愈起勁和有進步。

參考書目：《衝突這一家》香港青年協會出版

【本文獲「香港青年協會家長全動網」授權轉載，原文：《陪「太子」讀書的智慧》韓曄姑娘】

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