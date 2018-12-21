【聖誕外遊】 出門要帶平安藥 　中西醫教你有避無患

又到了一家大細旅遊旺季，不少家長都會趁聖誕節帶子女出外旅遊歡度節日，「平安藥」已成為家長旅行必需品之一。我們邀請了註冊中醫師吳璧而及兒科醫生陳欣永，為各位爸爸媽媽分享旅行時須注意的健康資訊，為外遊做好準備，盡情享受旅行樂趣。

腸胃不適

材料：藿香正氣水（各大藥房有售）

飲用次數：服用劑量各有不同，可參考不同包裝上的指示。

吳醫師說：「藿香正氣水有化濕作用，可用於受暑感或寒感引起的惡寒發熱，惡心嘔吐，腹痛腹瀉。主要成份為廣藿香、香薷、白芷、紫蘇葉、蒼朮、丁香及陳皮等。旅行時帶備此藥，方便一家人有需要時服用，因應不同牌子，服用劑量各有不同，可參考不同包裝上的指引。」

舟車勞頓暈車浪

吳醫師說:「從中醫角度分析，暈船浪、暈車浪都屬於眩暈症狀的一種，由於旅行時乘車乘船機會增加，易產生「暈浪」，這可能是與脾胃功能較弱有關，所以容易在晃動的環境中產生暈眩、作嘔作悶感。如感到暈浪時，大家可以即時按壓適當穴位，有助紓緩不適感。」

做法:從手腕橫紋向上，手三指並排的距離，正好在中間（肌腱內））。內關穴是為內在之關要，用力按壓有效舒緩寬胸止嘔等症狀。

12月是滑雪旺季，到寒冷的地方謹記要做好禦寒措施。(getty images)

西醫的平安藥

現時家長帶子女外遊機會增加，而小朋友的年齡也愈來愈小，作為兩子之父的兒科醫生陳欣永表示自己每次帶兒子外遊也會配備「平安藥」，以防萬一。「我會帶齊一些去旅行最基本的藥，退燒藥會有高燒、低燒之分，屙嘔肚痛藥，止咳、收鼻水、化痰藥。建議家長可先致電家庭醫生查詢有關處方平安藥的情況，因為家庭醫生會較清楚病人服用的劑量，處方哪種類型的藥物相對較清楚。」

對於旅行地點的不同也有不同細節要注意，陳醫生說:「如果是去東南亞地區， 防蚊措施要做得足夠，而12月較多人選擇去滑雪，去寒冷的地方謹記要做好禦寒措施，因為室內有暖氣而感覺熱，一旦到室外就覺得凍，小朋友會較易著涼，冷帽，手襪、暖包也要一併帶上。同時提醒家長隨身帶備膠布，以防小朋友跌傷時使用。」

乘飛機時注意

陳醫生亦提醒家長帶小朋友乘坐飛機時，不能掉以輕心。「如果小朋友本身有中耳炎，要向醫生查詢清楚是否適合乘坐飛機，因為怕弄傷耳膜，而且孩子的耳朵會因氣流而感不適。另外，萬一遇上有其他乘客有痾嘔症狀，其嘔吐物是傳播病菌的源頭，所以要加倍注意，建議家長帶備口罩上機，萬一坐在附近的乘客出現症狀，又或者咳嗽時，也有口罩可以幫小朋友預防，不易被傳染。天氣寒冷也較易引致氣管不適，如出現喘氣、氣促情況時， 建議及早看當地醫生。香港及外地相繼出現甲型流感個案，如發高燒必須盡快就醫，並做快速流感測試。最後特別要注意個人衛生，勤洗手，小朋友玩完不要太忘形立即進食，做好防疫措施。」