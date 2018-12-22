【聖誕危險玩具】神奇手帶內藏伸縮鐵尺　割破兒童掌心血流如注

節日將至，以聖誕為主題的商品玩具充斥市面，在Facebook網上群組有家長呼籲大家不要購買一款「神奇手帶」，稱其兒子玩了5分鐘已發生意外，懷疑被內藏之伸縮鐵尺刺傷手掌，兒子的小手掌血如湧泉。記者在朗豪坊超市MARKET PLACE by JASONS輕易買到「神奇手帶」，即場徒手已可拆開，並發現內藏鐵尺，對兒童潛在一定危險。 (部分為網上圖片)

幼稚園當禮物送學生

Facebook群組「Hong Kong Moms」有媽媽上載兒子掌心受傷照片，稱兒子在參加完派對後，收到一條「神奇聖誕手帶」，兒子玩了不消5分鐘即發生意外，手掌受傷流血，該媽媽呼籲大家暫停使用該款「手帶」，避免再有意外發生，隨後大批網友留言回應，其子女也曾被手帶弄傷。有媽媽報料上星期六其女兒參加幼稚園聖誕活動後，也收到學校贈送的禮物包內附有「神奇手帶」，回家剪開發現鋒利鐵尺，於是馬上丟掉，避免讓女兒接觸。

超市已可輕易買到

記者走訪市面玩具店，在旺角朗豪坊商場內一間超市MARKET PLACE by JASONS，以HKD19元買到聖誕禮物包內附有「神奇手帶」，發現外層布料很薄，而且有披口，輕易拆開後發現內裡的確藏著伸縮鐵尺，暗藏危機。而一田及AEON的玩具部店員稱該款「神奇手帶」已經售罄，是熱賣產品之一。

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外國曾有意外發生

BBC在2014年曾報導「神奇手帶」存在危險，當時一位澳洲的網友在Facebook分享自己在網上為孩子買的生日派對包內，發現當中一款「神奇手帶」，手帶切割後，內藏金屬捲尺，令他感到十分震驚，認為這「手帶」已經不能作為玩具。雖然之後該網友得到退款，但也想警告其他父母在出現意外之前避開這些危險物品。

美國連鎖店下架

BBC報導指出該款「神奇手帶」在90年代開始流行，但市面上並非所有「手帶」也是用金屬製成，有些則使用塑料。但隨著手帶愈來愈受歡迎，仿製品亦被大量生產。當時美國一些學校也禁止學生使用「手帶」以減低受傷風險。據「紐約時報」報導，美國有學生在「手帶」穿破表層布料後受傷，入醫院縫了三針，調查期間，美國藥房連鎖店Walgreen曾下令旗下所有商店將所有涉事「手帶」下架。