【聖誕外遊】家有暈浪小孩　父母外遊必學傍身穴位｜謝嘉雯中醫

聖誕新年假期開始，又是外遊的高峰季節，大人小朋友都有機會坐車坐船坐飛機，在本地自由行或往外國旅遊。
與小孩乘坐長途交通工具,除了考驗小孩耐性，另一大挑戰就是暈車、暈船、暈機浪引起的身體不適。
（謝嘉雯中醫提供圖片）
不想長途旅程因小孩暈浪而成為父母出門的苦差,大家就要掌握這三個重要的穴位了！
按揉以下穴位，有助父母緩解小孩旅程的不適。
眩暈欲嘔：內關穴
【定位】位於手腕部內側,手腕橫紋正中上三橫指處，取穴時，叫小孩手握拳頭，腕部會出現兩條明顯的肌腱，腕橫紋以上三橫指處的正中點（兩條肌腱之間）便是內關穴。
如小孩容易暈車、暈船，父母可於旅途中間歇性為小孩按揉穴位，有助預防並減輕暈浪嘔吐。
（謝嘉雯中醫提供圖片）
頭暈頭痛：合谷穴
【定位】手背第1至2掌骨間，第2掌骨橈側的中點處。
「合谷穴」即俗稱的虎口穴。中醫針灸歌訣有句話：「面口合谷收。」凡頭面部有關的疾病：如眩暈、頭痛等，按壓合谷穴均有療效。合谷穴屬手陽明大腸經的穴位，有降濁之效，對氣機上逆引致的不適：像嘔吐、噯氣、呃逆……等均有良好的舒緩作用。
（謝嘉雯中醫提供圖片）
耳塞耳脹：聽宮穴
【定位】耳屏（耳珠）中央前，下頜骨髁狀突後方，張口時穴位呈凹陷狀。
小孩張口時較易取穴，父母可於穴位凹陷處,以手指指腹作圈狀按摩，有助緩解乘飛機時，氣壓引致的耳朵不適。
除此，父母亦可參考以下各點，有助減低旅途不適，令小孩們能精神奕奕抵達目的地，一家人享受快樂假期。
出發前：
1. 乘坐長途交通工具前3小時，膳食要輕怡。
2. 避免吃得太飽，難以消化。
3. 避免飲用奶類飲品,飲料可以暖水或果汁代替。
否則食品滯留於胃部過久,當飛機或船遇上氣流或巨浪出現搖晃，或汽車行駛時車身太抖動,均可誘發嘔吐。
乘坐交通工具時:
1. 盡量揀選中間位置的座位，行駛時會較平穩。
2. 視線可望向較遠和相對固定的物件;如山丘、行李櫃。
3. 避免視覺過度刺激，如打遊戲機。
4. 眩暈發生時,頭往椅背後靠,可避免過度晃動。小朋友可以依傍在父母臂彎或胸膛上，閉目養神，必要時躺下休息。
5. 家長可引導小孩作深呼吸，有助緩解不適。
6. 父母可講故事或說笑話，讓小孩分散注意力。
祝各位有個愉快旅程。
謝嘉雯中醫師
兩孩之母的中醫媽媽。深信中醫之博大精深，除治病外，更關乎一種生活態度。