【英華小學】陳美娟將接任校長　林浣心：明年小一簡介會提早舉行

傳統直資男校英華小學林浣心退休在即，由馬鞍山靈糧小學校長陳美娟接任，早前林校長和陳校長一同與傳媒見面，又細數二人幾段巧妙的緣份。陳美娟坦言，自己曾於女校、男女校任教，家中育有2名女兒，從未嘗過照顧眾多男孩子，笑指「唯一湊仔經驗便是湊老公」。她認為未來是個大挑戰，惟會虛心學習，並會尊重和保留英華的方針和傳統。 林校長亦透露，2020年小一入學簡介會將提早至6月15至16日舉行，她和陳校長均會出席，一起和家長見面。 攝影：歐嘉樂

不知不覺，林浣心校長的任期只剩下半年左右，告別英華小學在即。由於她曾2次延遲退休，令不少學生和家長亦心存希望，祈校長能再次延休，續任校長。但林校長卻斷言，退休後「不會再做校長」。「實際會做什麼，待我看完學生800份退休計劃書再決定。」她笑說，不過已計劃到英國小住，享受退休生活。 早前，林浣心與陳美娟一同與傳媒見面，林校長提及和陳校長早在8年前的交流會中認識，又大讚陳美娟令她「眼前一亮」、「後生」、「笑容親切」和「具創意」，但強調「當時沒有想過接任事宜」。而3年前，陳美娟更嘗穿起英華小學的校服，化名「Simon」和小學生一起上課，實地體驗英華的課程。「因此，我跟學生說未來校長是陳校長，他們立即記起是『Simon』。」林校長對陳美娟接任，表示很有信心，認為學生將很快適應，亦相信陳校長會與學生相處得很好。

英華小學校監曾昭群。 小一簡介會將提早舉行 校監曾昭群指，英華小學新任校長的遴選由2年前展開，接觸約10位候選人，決定由陳美娟校長接任，上任日期為來年的9月1日。而2019年入學的新生收生程序，將繼續由林浣心校長的團隊負責。 林浣心校長則表示，2020年小一入學簡介會將由一貫7月舉行，提早至6月15及16日，舉辦5場，她和陳美娟校長將一同出席，和家長解說入學要求和須知。

陳美娟校長。（右） 陳美娟：香港男孩較少發揮空間 現在為馬鞍山靈糧小學校長的陳美娟，擁有13年校長經驗。育有2女的她，丈夫為醫生，長女在律師樓實習中，次女則為醫科學生，又指「升中後未幫女兒看功課」，似乎在教育上頗有心得。 「男孩子在香港較少發揮，可能是學習上易分心，予人較難控制的感覺。」陳美娟曾在中、小學、女校和男女校任職，坦言未曾照顧這麼多的男孩子：「男孩子應該比較精力旺盛、不太小器又大情大性一點。」她認為，未來在英華的其中一個目標，是為香港培育一些「正氣、有承擔、可以撐起一頭家的男孩子」，「尤其我是兩女之母，更希望香港會有更多這種好男仔。」陳美娟說。