把握小孩0至6歲黃金期　打造良好語言環境│Ar Chu媽

0至6歲是小朋友學習語言的黃金時期，相信不少父母都不惜花數萬元買英語教材來培養BB的英語能力。不過，並非人人都可負擔數萬元的教材。即使可以，這又是否一個明智或唯一可以培養BB英語的方法呢？ 【編按：作者為Ar Chu媽】

Ar Chu媽沒有花費萬元去購買那些教材，反而買了不少中英文故事書，於家中打造一個小型圖書角。另外，Ar Chu 媽亦深信製造一個英文語境對學習英語的重要性，所以於Baby豬十個月大左右便買了一部英文兒歌故事播放機經常播放。

1. 英文兒歌及故事播放機 製造一個英文語境對學習外語很有幫助。坊間有不少playgroup都會以播放兒歌或影片來教導小朋友英語。但有研究指出BB長時間接觸電視或電子產品有礙身心發展。除了會影響眼睛發展及眼球肌肉的生長，亦會使BB專注力較低。此外，看電視亦會減少了親子互動的時間，有礙建立親子關係。



那如何製造一個英語環境給BB呢？Ar Chu媽就買了一部英語兒歌播放機，內有六千多首英語兒歌及故事，可不停播放不同歌曲或故事給Baby豬聽。當然，親子互動是很重要，只是播放歌曲亦只是一個單向活動而Baby很快便會生厭。所以Ar Chu媽會一邊播放，一邊和Baby豬互動教他動作及一起和唱。久而久之，Baby豬現在每天都會拿著這部播放機給我要我跟他開機唱歌，某些歌亦能做出我教他的動作。

2. 小型圖書角

除了用播放機製造英語語境外，培養孩子閱讀的興趣也很重要。BB一開始可能只會咬或撕書，因為他們開始懂得運用小手肌及口去探索新事物。但只要你堅持每天抽空和Baby親子閱讀或講睡前故事，他們會逐漸明白及開始喜歡看書。好像Ar Chu媽買了很多中英文故事書，並放於客廳中Baby豬易接觸的位置。每天不論多累都會和他說故事，而且會配合動作令他深感興趣。現在baby豬經常會拿他最喜愛的gingerbread man、Cars和the Earth and Sky要我講給他聽。

好好利用親子閱讀的時間，不但可鍛練孩子的口才和表達能力，亦能培養他們的獨立思考的能力，更可從閱讀中吸取更多知識。當然，這亦是一個好好建立親子關係的活動。

教育孩子貴乎家長投放多少時間用心教導，而非用多少錢買多少教材。教材只是一個輔助角色 。當然，現今社會父母均需工作，作為母親亦很難每天花很多時間陪伴子女。所以明智地選擇合適的教具可達至事半功倍的效果，亦能給Baby一個有質素、可貴的親子時間。

Ar Chu媽 (專頁：Ar Chu媽瘦身&湊B日誌）

一位80後在職媽媽， 雖然不能無時無刻陪伴baby豬，但亦希望可以做到陪伴baby的每一分鐘都係sweet and fruitful moments. P.s. 雖然不是減肥達人，但對減肥有點心得及成果，希望可以互相交流。