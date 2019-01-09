【親子拍攝】攝影新手不用怕！掌握這10個技巧拍下孩子燦爛時刻

如果為人父母也應會感受到我們的子女實在長大得很快，他們於不同的年齡有著不同的樣貌、表情和動作，所以我喜歡利用攝影，記錄他們成長的過程。

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撰文：Alexworks Photography

為着的不單只是可翻看相片細味他們的生活點滴，而是希望他們長大後懂得珍惜親人和時間的可貴。因為我覺得一張動人的相片，表面上可能是構圖美麗或可否捕捉到重要一刻，但內裏其實是它能否可以體會出拍攝者對拍攝對象的情感表達。希望當長大的他翻看我們為他拍的相片時，可以使他們感受到我們父母的愛呢！所以我們應該要好好把握時機，為子女拍攝多些美麗相片。

所以我們應該要好好把握時機，為子女拍攝多些美麗相片。（作者提供）

那麼我們拍攝小朋友時有什麼方法可以拍得更好？以下分享我自己拍攝子女的10個心得給一些新手攝影父母，希望可以令大家為子女拍出更動人的相片。（不論是手機、無反或單反也適用啊。）

1) 用抓拍方式，捕捉自然的一刻

小朋友於不同的年齡對鏡頭的反應也會不盡相同，但通常也有一個共通點就是不太喜歡常常如你所願地望向鏡頭。其實真的要他們望向鏡頭才值得我們按下快門嗎？我們既然希望記錄他們的生活點滴，就應該多些捕捉他們自然的一瞬間。所以大家可以嘗試用抓拍方式，即是不用刻意地叫他們望着鏡頭拍照，而是等待他們和家人相處時、和一些地方互動時、或在家裏玩耍時在旁邊拍攝，捕捉他們自然的一刻，便不會拍出一些生硬或笑容牽強的相片。

2) 注意鏡頭拍攝的角度，從小朋友的視野看世界

一張相片漂亮與否通常也和相片的背景有着很大的關係。所以如果現場環境優美，我們拍攝時可以盡量吸納多些背景。但很多家長也習慣站著幫小朋友拍照，因小朋友也比我們矮小，我們站着拍便會使鏡頭的拍攝角度向下傾斜，導致相片大部分的背景變成地面，浪費了美麗的背景。所以我們拍攝時應該盡量蹲下來，把鏡頭拍攝的角度和小朋友的眼睛成一水平，這樣便可以吸納更多的背景，使相片的背景更豐富。

另外我們拍攝時有時甚至更可以蹲底一點，把鏡頭微微向上拍攝，相片出來的感覺就像小朋友看大人及世界的視野，效果會出乎意料地好呢！

3) 別讓小朋友太吸引你，拍攝時應留意背景的景物

如果為小朋友拍攝時只把焦點放在小朋友身上，會令我們忽略了背景及周邊的景物，導致應該要拍攝的東西沒有拍攝；不應該拍攝的便拍下來。所以我們拍攝時應該要留意小朋友的前後左右，例如我們要拍攝小朋友於迪士尼樂園玩時便應把它的背景也拍下；小朋友旁邊有一個垃圾桶便避免不要拍下它，令相片可以表達出你想說的故事及不會過於雜亂。

如果為小朋友拍攝時只把焦點放在小朋友身上，會令我們忽略了背景及週邊的景物，導致應該要拍攝的東西沒有拍攝；不應該拍攝的便拍下來。（作者提供）

4) 注意相片的表達，給自己拍攝那張相片的理由

當我練習構圖時，我常常會問自己：「我拍這張相片的目的是什麼? 是否要讓人知道小朋友在做什麼？」等等的問題，令自己可以清楚知道拍攝的目的，從而於相片的構圖上、景深上、按快門的一刻作決定，使自己拍出想要表達的相片。

曾經有一個相機品牌的廣告說：「攝影不需要想法，沒想法，也是一種想法。」這個對於攝影有經驗的人來說可能很有感受，但對於新手父母來說可能便要先有一個想法，令自己熟悉拍攝的方法與目的便可以實踐這種拍攝手法。

5) 注意相機的水平角度，減少相片左右傾斜

有時候新手父母在拍攝時也比較少留意相機的水平角度，令相片畫面傾斜。

如果我們間中為了構圖而把畫面傾側也是無可厚非，但如果我們把這種手法養成習慣，每次拍攝也不經意地把相機左右傾側便不太好了。始終構圖工整，畫面平衡才使人看得舒服，你也不喜歡看電視時畫面是傾側吧？

6) 決定相片的邊緣

為了記錄小朋友的點滴，我們可以利用廣角的焦距拍攝多些連人帶景的全身相片，這樣便可以表達出他們與現場環境的互動。但當拍攝全身相片時應該盡量給小朋友的上下左右預留多些空間，不要令小朋友太貼近相片的邊緣，以免相片帶有壓迫感。如果拍攝時甚至把小朋友的小部分身體置於鏡頭以外，相片會給人有不自然的感覺呢。

為了加深整輯相片的可觀性，我們也需要近拍一些特寫照，那麼我們便要決定小朋友身體那些位置放於鏡頭以外。拍攝時我們要避免把小朋友關節部份如手肘、膝蓋、足踝等處於相片的邊緣。

7) 井字構圖法

拍攝時我們應該把小朋友放在畫面中什麼位置? 如果新手父母拍攝時沒有什麼構思，最基本的井字構圖法會是一個很好的選擇。

如果我們平均把畫面分成九份，中央便有四個交錯點，在視覺上這四個交錯點位於畫面中顯眼的位置，所以當我們觀看相片時，會較為留意這些地方的焦點。

8 ) 避免拍出模糊的相片

如果我們拍的相片構圖美麗，小朋友又笑容甜美，但相片模糊了的話便變成白費心機（我經歷了很多⋯⋯）。所以拍攝時可以注意以下數點：

如用單反或無反等拍攝：

♦ 採用快門先決(S Mode)，留意安全快門

♦ 採用快門先決(S Mode)，留意安全快門（作者提供）

要拍攝一張清晰的照片，那我們便需要留意快門速度。當我們手持相機拍攝時，我們的動作無可避免會有震動的情況發生，如果快門太慢，便會容易拍出模糊的相片。當鏡頭的焦距越長，影像受到我們晃動的問題便越嚴重，所以焦距和快門的速度有著重要的關係。那麼我們應該怎樣決定快門值才不會使相片模糊？我們可以根據安全快門來決定快門的速度。

安全快門代表在不同的焦距下，用相對的快門值會拍出清晰相片，其計算方法是：

安全快門(秒) = 1 /焦距(mm)

例如使用50mm的焦距，那麼1/50秒便為之安全快門；

如使用200mm的焦距，那麼1/200秒便為之安全快門；

安全快門(秒) = 1 /焦距(mm)例如使用50mm的焦距，那麼1/50秒便為之安全快門； 如使用200mm的焦距，那麼1/200秒便為之安全快門；（作者提供）

請注意以上快門值只是確保一般的晃動情況下，在安全快門上不會拍出模糊的相片。如果你真的晃動得比較厲害，唯有要把快門速度再提高了。在我自己來說，如果不是用長焦距，在一般情況下我的快門盡量不會低於1/80s，因為拍出清晰的影像是最為重要。

♦開啟相機或鏡頭的減震功能

除了安全快門外，現今有些鏡頭也備有防震功能，好像Nikon的VRII光學減震功能，是以鏡片的擺動來彌補手震的情況，由於可供鏡片移動的空間較大，所以減震效果最為出色。減震效果達致三至四級快門速度。所以如果因曝光不足使我們不能於安全快門拍攝時，鏡頭的減震功能也可以幫上一把，使我們拍出清晰的影像了。

如果因曝光不足使我們不能於安全快門拍攝時，鏡頭的減震功能也可以幫上一把，使我們拍出清晰的影像了。（作者提供）

♦光圈的控制

我們喜歡用大光圈去為小朋友拍出淺景深相片，但光圈太大會令景深太淺，如果對焦不準確或小朋友移動速度太快，會容易拍出小朋友面孔模糊的相片。所以最好不要時常光圈全開(例如f/1.4~2)，或可選用廣角鏡減少景深。

光圈太大，景深太淺導致小朋友的面孔不清晰了。（作者提供）

如果用手機拍攝（抱歉，如果要全天候拍攝小朋友你可以做的不多～XD）：

♦ 留意現場光線充足

♦ 不要於小朋友快速移動時拍攝

♦ 按下按鈕時憋着呼吸，用力手持手機

以iPhone5s拍攝（作者提供）

9) 多用連拍方式，別吝嗇多按動快門

小朋友活潑好動，有些可愛的表情或動作並不是我們可以輕易地按一下快門便可捕捉得到。所以我們有時往往是需要採用連拍方式，多按一些快門來務求捕捉到完美的一刻。好像在他們玩耍時，我們可以在旁邊透過相機的觀景器一直「追蹤」著小朋友的一舉一動(如採用長焦距鏡頭更佳)，盡可能提高快門速度，在他們的同一個動作下連拍數張。回家後只需從連環快拍中篩選出其中最能傳情達意的照片保存，並把不漂亮的刪除，那麼便不會浪費儲存的空間，又可以不會錯失捕捉完美畫面的機會了。

回家後只需從連環快拍中篩選出其中最能傳情達意的照片保存，並把不漂亮的刪除，那麼便不會浪費儲存的空間，又可以不會錯失捕捉完美畫面的機會了。（作者提供）

10) 把玩具變成拍攝的道具，與小朋友邊玩邊拍

拍攝小朋友成功的關鍵是可以凝固他們童真的一刻，所以除了曝光、構圖、色彩及氣氛配合等元素外，說到底，最重要還是如何捕捉小朋友每個微細表情和動作最為重要。那什麼時候是捕捉他們美麗表情的好時機？當然是玩的時候！所以當拍攝的場地沒有什麼特別的遊玩設施給他們玩耍時，他們便會覺得乏味變得不願意給我們拍攝。我們可以帶上他們喜愛的玩具或準備一些小玩意邊玩邊拍。

其實於網路上也看見很多父母拍的相片也非常漂亮，雖然他們用的拍攝技巧或手法也不盡相同，但是也有一個共通點就是用心拍攝。所以只要我們多些陪伴子女，增加多些親子時間，便一定有機會遇到他們開心可愛的一刻，使我們拍攝到美麗的相片了。

希望自己小小的經驗及分享可以幫助到一些新手攝影父母啊。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「給父母拍攝兒童的10個小技巧」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）