新年親子行山郊遊　欣賞紅葉好去處│荔枝孖媽

大家都知道這陣子又是欣賞紅葉的好季節！想知道紅葉何時會比較紅，可以留意漁農署網站，裏面有個大欖郊野公園楓香林紅葉指數，紅葉指數分為 A：極紅、B：開始紅、C：黃、D：綠，總共4個等級。這個指數逢星期五更新，目前最update的更新至28/12/2018，指數是 B：開始紅。 【編按：作者為荔枝孖媽】

我們賞楓開心之餘，亦不希望妨礙到大棠村民的日常生活，所以盡量選擇閒日比較人少的時候去。我們就選擇了閒日到元朗大棠。如果有開車的話，閒日可以開到上山腳的停車場泊好，再慢慢走上去。但如果紅葉季節的假日去，就不可以開車上山了。但公共交通其實都很方便，可以在元朗搭港鐵巴士 K66號或者紅van都可以去到大棠山道巴士總站。

隨著這陣子氣溫急降，相信大棠的楓葉林紅葉都已經開始轉紅。我們沒有刻意想捕捉紅葉全盛期，只是順著心意，想帶孖寶認識一下大自然不同節氣的自然變化。剛好他們不用上學，不用擔心假日影響到大棠村民，可以在閒日上山欣賞。 由大棠山路路口的巴士站沿車路步行上山這條路很輕鬆，只需要大約1小時就可以走到楓香林。3歲小朋友和很多「老友記」都輕易上山賞楓。對孖寶來說，這應該是他們走過最易走的一條路線。 大家有留意我們都知道我們很少會去playroom等地方，因為有時間都想讓他們多接觸大自然，欣賞造物主的一切，認識現實生活中真實的事物。所以他們很多時候都會自發地說想去郊外、想去行山，媽媽很欣賞他們這點。



行山的朋友可以留意一下，去到這個閘口就是不讓一般沒有特別申請的車再駛進去。進去走一段路就會看到這個健身角，孖寶似乎很喜歡，在這裏來來回回地玩。這個位置還有洗手間，大家有需要都可以在這裏先上洗手間再上山，因為之後再看不到洗手間了。

再沿路慢慢行，跟著路標就很快可以欣賞到紅葉了。雖然當天的紅葉可能未必是最紅，有其他行山人士表示有點失望，不符合他們預期，但對我們來說沒關係，當天天氣好好，而且只要可以一家人在一起，輕輕鬆鬆慢慢走、看看四周、跟小朋友聊聊天，了解沿路的事物，看到幾片紅葉就已經很不錯了。

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希望大家都一樣喜歡，同樣會愛護環境，自己垃圾自己帶走！

祝大家新年快樂，新一年事事順利！

荔枝孖媽（Facebook專頁 , Blog)

＊美國NAHA國際芳香治療師 ＊ 嬰兒按摩及瑜伽指導師 ＊ 國家兒童遊戲治療師＊ 兒童體適能教練 ＊



一日之間，成為兩子之母！充滿愛與驚喜。曾經致力遊歷世界唔同的地方，到而家變成致力育兒的雙職媽媽。希望把生活中每一個美好時光都記錄下來。親子育兒，美容扮靚，飲飲食食，購物，好物都想同大家分享! 更希望與大家一起見證孖寶的成長，分享他們生活的大小趣事。