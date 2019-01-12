如何知道小朋友患上言語障礙？│Miss Carley

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很多家長問我，言語障礙並非如身體上的問題般顯而易見，那怎樣才能知道小朋友患上言語障礙呢？家長可以參考以下的 「語言觀察溝通圖表」，如發現小朋友出現語言發展遲緩徵兆，宜安排小朋友到言語治療師進行詳細評估，以儘早作出相應處理。

【編按：撰文為言語治療師媽媽Miss Carley】

語言觀察溝通圖表

年齡 言語理解 言語表達
一歲

—未能對自己的名字作出反應
—未能在手勢提示下，理解成人的簡單指令，如 「唔好」、「比媽咪」

—未能發出類似字詞的聲音
—未能模仿成人發出聲音
兩歲

—未能理解 「__唔__？」的問句，如 「好唔好？」
—未能理解身體部位及常用物件的名稱

—未能說出熟悉人物的名稱，如 「媽咪」
—未能說出熟悉物件的名稱，如 「波」、「餅」
三歲

—未能理解 「乜野」、「邊度」等問句
—未能理解雙詞短句，如 「擺餅餅係碗度」

—未能說出動作，如「拍手」、「食飯」
—未能使用雙詞短句，如「媽咪食」、「水好熱」
四歲

—未能理解包括兩至三個步驟的指令，如 「首先擠牙膏，跟住擦牙」
—能理解 「大小」、「長短」、 「前後」等概念

—未能使用三詞短句，如 「我食餅餅」、 「公仔坐地下」。
—未能發問 「乜野」、 「邊度」等問題
五歲

—未能理解 「幾時」、 「點解」、 「點樣」等問句
—未能理解 「遠近」、 「最」等較複雜概念

—未能運用完整句子及連接詞
—未能說出簡單故事

 

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Miss Carley為香港言語治療師協會會員，曾任國際學校言語治療師及在親子雜誌及網上育兒平台寫專欄。（受訪者提供）

言語治療師媽媽Miss Carley
喜愛DIY、小朋友和語言的言語治療師 + 英文教師 + 新手媽媽 ，家有余寶寶大少，為多個親子雜誌及網上平台擔任顧問及撰寫專欄，致力與各位家長分享小朋友語言發展、英語學習、親子溝通等資訊。

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