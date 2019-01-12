如何知道小朋友患上言語障礙？│Miss Carley

很多家長問我，言語障礙並非如身體上的問題般顯而易見，那怎樣才能知道小朋友患上言語障礙呢？家長可以參考以下的 「語言觀察溝通圖表」，如發現小朋友出現語言發展遲緩徵兆，宜安排小朋友到言語治療師進行詳細評估，以儘早作出相應處理。
【編按：撰文為言語治療師媽媽Miss Carley】
語言觀察溝通圖表
|年齡
|言語理解
|言語表達
|一歲
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—未能對自己的名字作出反應
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—未能發出類似字詞的聲音
|兩歲
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—未能理解 「__唔__？」的問句，如 「好唔好？」
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—未能說出熟悉人物的名稱，如 「媽咪」
|三歲
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—未能理解 「乜野」、「邊度」等問句
|
—未能說出動作，如「拍手」、「食飯」
|四歲
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—未能理解包括兩至三個步驟的指令，如 「首先擠牙膏，跟住擦牙」
|
—未能使用三詞短句，如 「我食餅餅」、 「公仔坐地下」。
|五歲
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—未能理解 「幾時」、 「點解」、 「點樣」等問句
|
—未能運用完整句子及連接詞
Miss Carley為香港言語治療師協會會員，曾任國際學校言語治療師及在親子雜誌及網上育兒平台寫專欄。（受訪者提供）
言語治療師媽媽Miss Carley
喜愛DIY、小朋友和語言的言語治療師 + 英文教師 + 新手媽媽 ，家有余寶寶大少，為多個親子雜誌及網上平台擔任顧問及撰寫專欄，致力與各位家長分享小朋友語言發展、英語學習、親子溝通等資訊。
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