【流感】媽媽群組瘋傳室內遊樂場玩後染流感　醫生：沒有人能證實

相信每個媽媽都會有一個「媽媽群組」，很多時關於學校或者社區的第一手消息都是來自當中！最近就有傳一名男童曾到黃埔美國冒險樂園玩後，一家6口4人中流感，兒子更出現併發症導致腦膜腦炎，因此在群組中呼籲市民暫時不要去黃埔的冒險樂園。

黃埔冒險樂園面積最大 有波波池

位於黃埔的美國冒險樂園是目前全港最大的分店，除了有別於一般分店的遊戲機外，更設有小朋友玩樂的區域，類似坊間的「Playroom」，有波波池，攀爬障礙等，每逢假日人流相當多。在上周，不少家長的群組，紛紛收到一則短訊，並在家長之間迅速廣傳。

訊息如下：

緊急！大家暫時都唔好去黃埔冒險樂園！我朋友一家6口早前（12月底）去完，屋企4人中流感。個仔仲上埋新聞變成腦膜腦炎！暫時忍耐，日後再玩！

GettyImages 醫生：難以下定論 本港兒科專科醫生張傑表示，沒有人能夠證實，也沒有人能夠排除事主是在那裏感染到病菌。縱使該樂園內有各種遊戲機，上面的按扭、物品理論上的確是高危點！不過，不只是小童的遊樂設施，就算是公共交通工具、學校等，只要是人群聚集的地方，就是高危的地方。不能夠只是針對這些遊樂設施。

GettyImages 張傑醫生強調：「假如小朋友或家長出入多人的高危點，並在這些地點接觸到病菌，其實可以做到的事情已經不多！因為小朋友是否病發，是基於個人的抵抗力，或是否有注射相關的疫苗，這方面是醫生也幫不了手。」 他更指香港到處都人來人往，只要是人多聚集的地方都是高危點，包括學校、交通工具、遊樂設施。要避開這些環境在現實層面考慮其實並不可行！所以政府和世衛組織強調注射疫苗的重要，而家長可以做的就是要教導孩子避免用手觸摸自己的口鼻，玩完之後就馬上洗手，而且將身體的衣服都換過，也能減低感染機會。

當事人認為抵抗力低為事件成因

今次短訊所指的家庭，其中的7歲男童，根據衛生防護中心資料顯示，並無接種今季流感疫苗，自上月29日（上周六）起發燒、咳嗽和流鼻水等，並於本月3日出現抽搐，當日前往北區醫院求醫，同日入住威爾斯親王醫院兒科深切治療部接受進一步治療，現時情况穩定，臨牀診斷為甲型流感併發腦膜腦炎。他的妹妹近日曾出現上呼吸道感染病徵，並入住仁安醫院接受治療，現已康復並出院。他的父親和外婆亦曾出現上呼吸道感染病徵，均已求醫，無需入院。三人均情況穩定。

記者詢問男童母親有關情況，她指病發前兒子確曾到該室內遊樂場玩，但卻指：「其實我覺得是我兒子那時候抵抗力低，我想只要是人多的地方都有機會感染，而自己亦知道造成了很多謠言，大部份也不準確！但我仔現在還在留院中，所以有咩事等我仔出咗院再講。」

記者就此事向美國冒險樂園查詢，截稿前仍未收到回覆。

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