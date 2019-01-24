【產後坐月】坐月絕對不簡單　過來人分享五個注意事項

懷胎十月，見證到寶寶的出生，故然是喜悅，但媽媽們為了自己健康，在生產後的一個月要好好調理身子和休息。以下是必須注意的五個要點。

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撰文：J及mama

及及是我的第一胎，沒有陪月的我，根本不知道坐月是怎樣一回事。除了不要吹風和不要吃生冷嘢之外，原來還有很多事需要注意！幸好家人和身邊朋友都有提醒我！

1．不要用生水洗手／沖涼，要用煲過的薑水

之前一直以為坐月沖涼才要用薑水，但原來洗手也不可以用生冷水。因為生完BB後，媽媽的皮膚毛孔擴張，生冷水比較寒涼，怕風寒入了身體，所以最好就用薑水熟水。就算跟BB洗澡也要用薑水，洗完後要用布完全抹乾手指，不要入風，否則很容易有風濕。幸好坐月時有婆婆幫及及洗澡。

幸好有婆婆幫忙替寶寶洗澡（作者提供）

2．不要拿重物

生完BB後，子宮和傷口都要需要時間慢慢復原。拿重物會容易令到子宮下垂，又可能會拉扯到傷口，所以媽媽們都是乖乖地請屋企人幫手為上。之前老公跌斷腳，我坐完月沒多久就推着輪椅陪他覆診，醫院姐姐見到知道我剛生BB，都提醒我不要推，會令到子宮下垂，我想應該都是同樣道理。

3．不要哭／太用神

婆婆說坐月時不要哭，否則會眼朦。我以為只是戲言，但上網查看發現原來真的有根據。中醫說哭會傷肝腎，加上生完BB已經氣虛血弱，所以最好就不要哭或者太用神。我都明白產後難免會受荷爾蒙變化影響情緒，不過都盡量控制下啦！ 我坐月時都有哭過，不知道關不關事，現在眼睛經常也有點朦……

要避免流淚，最重要是調節好心情，保持正面思考（gettyimage/視覺中國）

4．盡量不要站得久／蹲下

可以躺下就躺下，不能躺就坐下。因為生完BB，子宮和傷口未復原，盆底肌鬆弛，站得多或者蹲下容易令子宮下垂。之前及及未滿月就入了醫院，對面床BB的嫲嫲看到我整天逛來逛去，都好好心提醒我坐月時不要多站，否則子宮會下垂。那刻我才知道多站不是太好，而且因為我坐月時很少躺下，現在經常腰骨痛。

不要站太久，喝水宜坐下不要心急（gettyimage/視覺中國）

5．不要站着喝水

有長輩說過坐月時不要站着喝水，好像是怕老了會失禁。不論真假，坐月時也請盡量坐下，慢慢來不要心急。

及及笑得開心都會令到我心境開朗。（作者提供）

最後，最緊要的就是不要讓自己太大壓力，保持心境開朗，媽媽們加油喔！

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「原來坐月唔係想像中咁簡單…!」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）