【流感高峰】幼稚園免費為學童接種噴鼻疫苗　校長：過程更易處理

本港進入流感高峰期，有超過3百間幼稚園更已經宣佈停課，同時亦令更多家長關心注射疫苗的問題！而在外國噴鼻式疫苗有多年經驗，而且證實能有效提高接種率，今日（1月23日）香港醫院藥劑師學會試行到九龍真光中學（幼稚園部）進行噴鼻式疫苗接種，讓幼兒體驗接種噴鼻式疫苗，同時希望減低幼稚園爆發流感風險。 攝影：李紫銘

40多位幼稚園生參與

九龍真光中學(幼稚園部)總校長李伊瑩表示，會參與是次試行計劃是基於以下考量，因為校園人手情況有限以及家長不在小朋友身邊，打針的話小朋友情緒難以控制，而噴鼻式疫苗無論時間、需要的人手上都相對來得更易處理。

今次參與試行計劃有派通告給所有家長，全校學生數約40位，根據家長已提交的資料，大約8至9成小朋友有接種流感疫苗，因此今次免費試行的計劃有約40位同學參與其實都相當不錯。

幼稚園停課不用太擔心進度

目前九龍真光幼稚園並未停課，總校長李伊瑩補充：「雖然校方有一系列預防措施，但小朋友不會跟足指示做，目前學校已確診流感人數為四人其中三人已經回校上課。」而對於政府宣布當幼稚園於96小時（4日）內，錄得3宗或以上流感個案，經衞生防護中心確認後可停課七日的建議，總校長認為可接受。 九龍真光中學(幼稚園部)校長葉靜敏補充，幼稚園不像小學有測考，因此停課亦不需要太擔心進度問題！幼稚園以螺旋式教學法，以溫固知新的形式學習，課程安排具彈性，問題不大。 疫苗接種情況不影響入學

近來家長界議論紛紛，更有傳出沒有注射疫苗會導致影響入學機會。九龍真光中學(幼稚園部)總校長李伊瑩，校方收集同學「針卡」，是為了給衞生署檢查同學接種疫苗情況，以校方更不會因為沒有出示針卡而不取錄小朋友。