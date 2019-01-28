【小一報名】2020年入讀小一家長注意　部分直私小學將辦簡介會

部份直資及私立小一入學簡介會申請快將開始，如果家中有2020/21年入讀小一的馬年寶寶，家長們是時候為子女留意物色心儀小學。部份學校在3月開始舉辦簡介會或開放日，家長及小朋友可近距離參觀及了解學校，有助清晰知道是否適合子女才下決定應否報名。部份直私小學在3月陸續開始接受小一入學申請，各位準備考直、私小學的爸爸媽媽們，記得遞交表格的截止日期及時間，把握面試機會。

攝影：陳樂希

（部份為網上圖片）