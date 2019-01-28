【小一報名】2020年入讀小一家長注意　部分直私小學將辦簡介會

部份直資及私立小一入學簡介會申請快將開始，如果家中有2020/21年入讀小一的馬年寶寶，家長們是時候為子女留意物色心儀小學。部份學校在3月開始舉辦簡介會或開放日，家長及小朋友可近距離參觀及了解學校，有助清晰知道是否適合子女才下決定應否報名。部份直私小學在3月陸續開始接受小一入學申請，各位準備考直、私小學的爸爸媽媽們，記得遞交表格的截止日期及時間，把握面試機會。
攝影：陳樂希
（部份為網上圖片）
滬江維多利亞學校 (網上圖片)
滬江維多利亞學校
簡介會：2019年2月21日
遞交入學申請表截止日期：2019年3月11
面試日期：2019年3月27日起
地址：香港仔深灣道19號
電話：34021100
網址：www.vsa.edu.hk/zh/Admissions_Policy.aspx
全年學費：$129,400
啟思小學(網上圖片)
啟思小學
報名日期為：2019年3月1日至9月30日
地址：九龍九龍塘牛津道2號A
電話：23360266
網址：https://www.creativeprisch.edu.hk/admission_c/admission_c.htm
全年學費：$104,060-106,480
國際基督教優質音樂中學暨小學
簡介會日期：2019年3月8日第一、二場：(現已滿座)／3月15日 (星期五)
遞交入學申請表日期：2019年4月8日至13日
面試日期：2019年6月14、15、21、22日
地址：九龍鑽石山蒲崗村道182號
電話：27773828
網址：http://www.icqm.edu.hk
參考全年學費：$52,000港元
保良局蔡繼有學校(網上圖片)
保良局蔡繼有學校
開放日：於3月份舉行（詳情請參考學校網頁更新）
地址：九龍深水埗郝德傑道6號
電話：21482052
網址：http://cky.edu.hk/admissions-update-3/
全年學費：$80,102
香港華人基督教聯會真道書院 (網上圖片)
香港華人基督教聯會真道書院
開放日：每年約４月份舉行簡介會及接受報名（詳情請參考學校網頁更新）
地址；將軍澳嶺光街五號
電話：23372126
網址：www.logosacademy.edu.hk
全年學費：$28,600