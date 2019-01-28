【小一報名】2020年入讀小一家長注意　部分直私小學將辦簡介會

親子
撰文：
最後更新日期：

部份直資及私立小一入學簡介會申請快將開始，如果家中有2020/21年入讀小一的馬年寶寶，家長們是時候為子女留意物色心儀小學。部份學校在3月開始舉辦簡介會或開放日，家長及小朋友可近距離參觀及了解學校，有助清晰知道是否適合子女才下決定應否報名。部份直私小學在3月陸續開始接受小一入學申請，各位準備考直、私小學的爸爸媽媽們，記得遞交表格的截止日期及時間，把握面試機會。

攝影：陳樂希

（部份為網上圖片）

滬江維多利亞學校 (網上圖片)

滬江維多利亞學校

簡介會：2019年2月21日

遞交入學申請表截止日期：2019年3月11

面試日期：2019年3月27日起

地址：香港仔深灣道19號
電話：34021100  
網址：www.vsa.edu.hk/zh/Admissions_Policy.aspx
全年學費：$129,400

+5
+4
+3

啟思小學(網上圖片)

啟思小學

報名日期為：2019年3月1日至9月30日

地址：九龍九龍塘牛津道2號A
電話：23360266              
網址：https://www.creativeprisch.edu.hk/admission_c/admission_c.htm
全年學費：$104,060-106,480

國際基督教優質音樂中學暨小學

簡介會日期：2019年3月8日第一、二場：(現已滿座)／3月15日 (星期五)

遞交入學申請表日期：2019年4月8日至13日

面試日期：2019年6月14、15、21、22日

地址：九龍鑽石山蒲崗村道182號
電話：27773828
網址：http://www.icqm.edu.hk
參考全年學費：$52,000港元
 

保良局蔡繼有學校(網上圖片)

保良局蔡繼有學校

開放日：於3月份舉行（詳情請參考學校網頁更新）

地址：九龍深水埗郝德傑道6號
電話：21482052
網址：http://cky.edu.hk/admissions-update-3/
全年學費：$80,102

香港華人基督教聯會真道書院 (網上圖片)

香港華人基督教聯會真道書院 

開放日：每年約４月份舉行簡介會及接受報名（詳情請參考學校網頁更新）

地址；將軍澳嶺光街五號
電話：23372126
網址：www.logosacademy.edu.hk
全年學費：$28,600

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。