【街跑媽媽】留一份自信給媽媽　教仔旁人別給太多意見│Shirley

留一份自信給媽媽，她是最了解自己子女的人。 教仔，旁人別給太多意見。 【作者為街跑媽媽Shirley】

農曆年將至，我們都期待團年的飯局噓寒問暖。有些人有些問題十年如一日，「拍拖未呀？」「出年到你派利事啦？」「幾時生個出來幫你賺啲利是錢呀？」如果你以為生了就一勞永逸，你就中伏了，親朋戚友的無限愛可以淹沒你一代。

故事未完。生完第一胎好自然就問你「幾時生多個」，這個追問可以是沒完沒了的。當你的子女進入青春期，惡夢就開始，如事者重覆青春的你被問足一代，「學校有冇女同學鍾意你呀？」……

（Getty Images） 常常說，世界變得太快，但這些問題永不變。以上的問題不需太認真，前輩只是少見沒多話題又想給你一個關懷問候，你溫柔的答上：「有安排㗎啦！」笑一笑世界更美秒！ 但有一些關懷對於作為母親是很扎心，例如： 1. 你個仔成日掛住打機唔得㗎

2. 你個仔咁無禮貌對父母，你要教㗎

3. 你個仔食飯成日走來走去，你寵壞哂佢

4. 你個仔咁瘦，食多啲啦

5. 食飯食得咁慢唔長肉㗎

6. 淨係食人奶唔夠架㗎

（下刪9千個問題） 試問「有頭髮邊個想做癩痢」，人人都知「阿媽係女人」。首先吃得多不一定長肉，足夠就是了。現代孩子的問題是吃得過量、動得太少，肥嘟嘟只是滿足前輩的喜好，而非健康。事實身型絕大部份原因來自遺傳，我和外子天生體型纖瘦，加上家庭飲食著重健康，運動量大。如果我的子女肥肥白白，必定是出現不尋常的健康問題。這個例子想告訴大家，不要單從外表來判斷問題所在。

以上的問題事小，有一些牽涉價值觀的問題，旁觀者更不應給予意見，甚至過界干預。例如子女的前途取向，待人接物。我也曾見過別家的親戚本出於好意，強行將自己一套教媽媽如何教子女，過界了最終連親情都輸了。有的媽媽不堪一擊，本來對於自己做媽媽的身分已經很挫敗，再加上你一言我一語的說教，媽媽開始懷疑自己是否害了女兒。

各位親戚，假如你真的出於關心請私下關懷，了解媽媽的難處，有時聆聽比起千言萬語更強而有力地解難。不要將自己的價值觀強行於別人身上，更不要把令人「頭赤」的家事放上家族飯桌上。

當媽媽遇上管教問題，出於愛，我們可以尋求民間又可信賴的智慧，也會請教專家。當我大兒子幾年前進入青春期我也走訪不少過來人，她們沒有教我趨兇避吉，而是聆聽與明白，給我力再上路。

各位媽媽，給自己多一點自信，你是最了解子女的親人，每個都很獨一無二，沒有一個完全方法，只有你的擁抱和接納，這份愛會帶你進入智慧去解決育兒和管教問題。

最後一句忠告：不要拿別家的孩子和我家孩子比較，每一個都是獨特的。

FB專頁：Shirley Siu好好經營自己

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