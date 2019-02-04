父母定下規矩　孩子拒跟而哭鬧　點設「紅綠燈」？｜Barbara媽媽

當孩子哭鬧時，在滿足孩子需要與規矩之間，我們怎樣定立健康界線？而且當孩子不想跟從而哭鬧時應該怎樣處理？ 【編按：作者為Barbara媽媽】

（GettyImage） 孩子需要「紅綠燈」 早期教育工作者Magda Gerber一直提倡我們應尊重幼兒的需要，給予他們自由，但同時我們也需要尊重家庭及社會上每一個人的需要。 所以我們並不是無止境地孩子想做甚麼便讓他做，就像我們在社會上每個人雖是自由的，卻仍有一定的規則要遵守，就像「紅綠燈」。 顧名思義，「綠燈」就是可接受的行為，我們會讓小朋友做。 「紅燈」就是會傷害自己、傷害別人及傷害環境的行為，我們需要立即停止。例如打人、破壞東西等行為。

可是育兒上更多出現的是「黃燈」。對於較小的孩子來說，有些行為是他們的潛意識驅使他們做的（例如放東西入口、喜歡不斷爬高等），即使我們不明白，亦應先觀察及給予自由讓他做，同時我們會亮起「黃燈」。黃燈代表那是我們提高警覺的時候，留意那時候應該要出手停止，還是繼續讓他做呢？很多時父母們覺得這個界線不易掌握，而不知道怎樣處理。以下有些心得跟大家分享，父母們可先參考一下，然後一起溝通商量過後，才定下屬於自己家庭的健康界線，能更清楚給孩子的訊息。

（GettyImage） 1.這些行為是成長中必會做的嗎？是探索需要嗎？ 2.我們想帶給孩子甚麼價值觀？ 3.這個行為是發生在合適的時間、合適的場地及合適的物件上嗎？ 例如小朋友到1歲多時，他們很喜歡扔東西。這是他們探索世界的其中一種方式，不管能扔不能扔的，拿到手裡都會扔。我們需要滿足他的探索需要，所以不能一直阻止他。我們也不可能完全放任他扔，因為這會造成破壞及浪費，如電視遙控器及食物。

我希望能滿足他發展需要的同時，建立愛惜物件及珍惜食物的價值觀，所以當他在飯桌扔食物的話，我還是會亮紅燈，清晰地告訴孩子要立即停止扔食物。那甚麼時候是適合的時候及場地呢？我們可利用其他親子時間同小朋友玩球，豆袋，或各種各樣的東西跟他盡情地玩，慢慢他便能分辨在適當的時候及地點扔適當的東西了。

又如兄弟在家玩時會互相爭玩具，我希望兒子們能互相尊重對方的感受，所以我家沒有「大讓細」或因為弟弟還未懂事而把所有東西先給哥哥的規矩。小時候，我會看是誰先玩，遲來的可以問：「可不可以借給我？」、「可不可以一起玩？」等等，但決定權仍在先玩的那邊，被拒絕的話便要等待。因從小學習尊重對方的想法，長大後我便盡量讓他們自己溝通解決，通常幾句爭吵幾句後，他們總找到讓雙方都滿意的方法，有些更是我未想過的呢！

（GettyImage） 父母需要「言行一致」 當父母們對「紅燈」行為有共識以後，有時我們發現小朋友並不會事事跟從。我們除了用口說「停止」，也必須心平氣和的用行動傳遞一致的訊息。例如扔食物，我們告訴孩子要停止扔了，當他仍繼續時，我們可先解釋並收起食物，好讓他真的不能再扔了。待他認真想吃時再拿出來。這裡收起食物並沒有懲罰或責備的意味，只是讓孩子明白這個行為必須停止罷了。 當我們每次都言行一致，孩子會明白那些時候他能夠自由選擇，那些時候是必須守規矩的，親子間衝突便降低了。 那遇著停止孩子時他們的反抗及哭鬧怎麼辦？