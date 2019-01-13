【親子教養】仔女講大話 父母應如何處理？｜博士媽媽

相信許多父母曾和小孩說《狼來了》的故事，教導小朋友做人要誠實，不要說謊，因為講大話，會失去別人的信任。不過，在現實生活中，相信許多家長也遇過孩子講大話。當父母第一次發現小孩講大話，感到晴天霹靂，往往沉不住氣而狂罵孩子。除了生氣，家長還會擔心及不知如何是好，也希望了解子女為何會講大話。

（GettyImage） 孩子常見講大話三大原因 1.怕講出真相會被鬧 小朋友講大話或有不同原因，最常見是保護自己，不想被父母鬧。當孩子或做了一些事情，他們認為如講真話後，父母會責罵，為了不被父母處罰，部份小朋友為了掩飾，惟有講大話。 2.為了博取父母讚賞 孩子為博取父母期望及得到父母讚賞，也是講大話的原因。如父母期望孩子每天練樂器半小時或溫習半小時，但小朋友做不到父母要求，他們只練了十五分鐘，但為了得父母讚賞，就說謊指自己已練了足夠時間。

3.避免被成年人煩

有時候，父母愛打聽孩子在學校的生活，甚至「打爛沙盆璺到篤」，令到孩子感煩厭。為免被父母纏着，有些小朋友會選擇講大話來打發父母。但有些小朋友在學校遇上不開心的事情，同樣為免父母擔心或追問，便求其說自己開心了事。

（GettyImage） 當家長知道孩子講大話時，究竟應如何處理？我有幾個貼士與大家分享一下： 1.父母應先冷靜 控制自己情緒 當發現孩子講大話，許多父母都難以接受。但家長也必須冷靜，先控制自己情緒，才可以好好和孩子講道理。因為家長非警察，也不是在查案，我們應將重點放於孩子在這件事上，他們學會正確解決問題方法，而非將重點放於孩子認錯或認講大話，相反重點應了解孩子為何要說謊。 2.不要逼孩子立即講真相 許多父母知道孩子講大話時，或想立即知道他們為何說謊，甚至會逼孩子說出真相。但孩子或許未能即時處理，只會咿咿哦哦，所以家長應等待一個適合的時間，和孩子慢慢傾，並在一個輕鬆環境下傾談，讓孩子可以說出整件事來龍去脈。

（GettyImage） 3.嘗試代入孩子角色 了解對方想法 家長可嘗試代入孩子的角色，了解他們為不立即說出真相的原因及了解他們的憂慮。如孩子不認曾出手打別人，我們要了解孩子為何很生氣或出手打人，然後再慢慢了解回事情。 4.讓孩子了解說謊無法解決問題 小朋友講大話常因為設身問題，父母培養孩子誠實品格很重要。但父母如遇到孩子講大話而生氣或控制不到自己情緒，這不但難以教到小朋友，更會適得其反，可能小孩子當刻會改過，但他們不會明白講大話是不錯。父母應了解孩子講大話的動機，多關心孩子，然後再讓孩子了解說謊是不好的。

秦蓁博士 Joyce chun（專頁：博士媽媽） 香港大學言語及聽覺科學系博士，身兼言語治療師、新加坡卓薈國際幼稚園校監、社企創辦人於一身，育有兩仔一女，愛鑽研孩子成長，常透過小把戲訓練學生及孩子，開設「博士媽媽」facebook專頁，與家長分享育兒心得

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