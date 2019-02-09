【親子字典系列2】「玩」係用手唔係用口？│T媽親子生活

上回提到，興趣班和電子屏幕時間不算真正的玩樂。那麼到遊樂場「放電」，肯定是理想的玩樂模式吧？也不一定。有質素的「玩」，前設是「自由」，即孩子為遊戲主導，玩什麼、如何玩都是孩子自發，沒既定程序，不經成人指導和干預。但現實不難發現，遊樂場內滿佈嘮叨的照顧者，「自由」形同虛設，細心想想，可能我們也是其中一員。 【編按：作者為T媽】

（Getty Images) 第一種嘮叨是指示式的:「手放呢到… 腳再高啲… 爬啦爬啦… 呢到唔係咁玩㗎…」 帶孩子去遊樂場，很多照顧者總是放鬆不來，不其然就開口教孩子怎樣玩。雖說不是存心要教曉孩子怎樣使用遊樂設施，可是事實就是不斷在給孩子指示，令孩子錯失自己摸索的機會。 我曾經也是這種習慣為孩子提供指引的媽媽，以為這樣是表示支持和鼓勵，後來發現TinTin在沒有我指示時顯得不知所措，哭喊着要求我告訴他怎樣做，我才注意到自己話太多了。 真正的鼓勵，是在孩子成功時給他一句肯定的「好叻呀！」；在孩子疑惑時給他一句溫柔的「試試吧！」；在孩子害怕時給他一句安撫的「媽媽在，不用怕！」。真正的支持，是放手讓孩子探索，在有需要時輕輕扶他一把。 解決困難的能力，就是從不斷的失敗中積累得來，長期為孩子提供指引，只會培養出聽到指示才會動手的孩子。

(Getty Images) 第二種嘮叨是恐嚇式的：「唔好爬咁高，跌落黎好痛㗎… 唔好跑咁快，跌倒會流血㗎…」帶孩子去遊樂場，不少照顧者都深怕孩子受傷，寸步不離。然而玩樂的過程是成長的養份，孩子總要跌碰過，才能學會保護自己。安全雖重要，亦沒必要瞻前顧後過份強調。我們要相信孩子的判斷力，他們沒信心的事，是不會做的。正如孩子沒有試過從第二級樓梯跳下來的成功滋味，不會一下子就跳四級樓梯，當他掌握了怎樣跳四級樓梯，才會有挑戰五級樓梯的膽量。 恐嚇的話說多了，只會令孩子活在安全網內，面對困難選擇畏縮，面對挑戰不敢嘗試。還有些孩子喜歡挑戰權威，你越叫他不要做的事，他就是要做，當他發現你所說的「危險」原來不外如是，挑戰的心就更強大，面對這種孩子，恐嚇的話就別說了，要他們知道為自己的行為承擔後果就好。

第三種嘮叨是集郵式的：「夠鐘喇，玩多陣滑梯就去玩韆鞦，爸爸幫你排緊隊就到喇！」這幾年每逢假日周末，就像全香港的孩子都要湧去遊樂場一樣，每個大型遊樂場都人山人海，排隊時間比玩的時間要長，而且似乎人人都很趕時間，剛把孩子推上滑梯，隨即又叫他們去玩韆鞦，爸爸和工人姐姐幫忙排隊，媽媽像趕羊般帶着孩子團團轉，在這種環境下玩耍，看不出有多暢快。

玩樂是為了釋放壓力，不是為了集郵，花一小時玩同一款設施，有什麼所謂？ 孩子要玩的遊戲，我就陪他一起排隊，他也要學會為自己的選擇付出。時會在遊樂場遇見埋怨爸媽的孩子、高聲呼喊孩子的爸媽，玩樂嘛，怎麼不能輕鬆點？

作者簡介: T媽，華德福幼兒教育老師。15年夏末誕下兒子TinTin後，對「教養」這課題產生濃厚興趣，開始修讀華德福教育，在TinTin 2歲時決定以陪伴孩子成長為前題，訣別繁忙的白領生涯，感受平凡的親子日常，還輾轉當上老師。

FB專頁:「T媽親子生活」 https://www.facebook.com/tmajournal/

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