【愛情墳墓】逾半日本人妻想丈夫早日過世　已婚易患「夫源病」？

俗語有云「婚姻是愛情的墳墓」，萬萬想不到竟有逾50%受訪日本人妻希望丈夫早日踏進真正的墳墓！早前，有日本學者提出「夫源病」一詞，主要症狀有頭痛、頭暈、耳鳴等等，太太們對「豬隊友」的不滿，現今已逐漸成為社會問題。

（GettyImage） 「愛是永恆」是不少愛侶耳中的甜言蜜語，很多人也希望在特別的日子「有情人終成眷屬」。不過，日本大阪大學的石藏文信教授卻說：「這是一種咀咒。」 他是最早提出「夫源病」的人，據他所做的調查結果顯示，56%受訪人妻在結婚5年之內就開始討厭丈夫，約25%更在1年內便對老公感到嫌棄。如果不需考慮經濟壓力的話，63.7%的太太在「近期內」想要離婚，最可怕的是有55%妻子想丈夫早日躺進棺材！

而「夫源病」是指因「豬隊友」老公種種行為，令太太出現神經性疾病，包括以下症狀：頭痛、頭暈、耳鳴、肩膀痛、抑鬱、心悸和失眠等等，石藏教授認為這種情況已逐漸演變成社會問題。

不滿原因好似好小事，但日積月累就容易成為婚姻的裂縫。（GettyImage） 在日文之中，2月2日的發音接近「夫婦」，因此日本把該日訂為「夫婦之日」。日本朝日電視台則在近日發表了最新調查，在訪問了不同年齡階層的100位人妻之中，超過6成對丈夫感到不滿。 太太們作出的控訴看似「濕濕碎」，例如「丈夫太沉迷打機，連上班前也要一直玩」、「上完廁所後，不自行扔掉廁紙」、「一把年紀還迷戀年輕的小女生」、「生活習慣很污糟，說改了但從來沒改」等等，但真的別小看日積月累、積少成多的不滿情緒，要爆發的時候或許已對婚姻造成無可挽救的裂縫。 石藏教授表示：「大家都說『愛是永恆』、『要幸福一輩子』，其實不是誓言，而是咀咒。」他看到有些太太覺得自己對丈夫沒了情感是自己的錯，甚至自責是「壞妻子」，他希望人妻們別再自責：「你不是壞妻子，只是個普通的妻子而已。」

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