【Peppa 效應】看太多Peppa Pig　外國父母發現孩子變英國口音

來自英國的《Peppa Pig》動畫風靡全球，幾乎每一位小朋友都有收看過。近日有美國及加拿大家長發現，他們的孩子看得太多《Peppa Pig》，說話也開始帶有英國口音，非常有趣。家長們更在社交平台Twitter上，形容這個現象為「Peppa 效應」（Peppa Effect）。

（影片截圖）

《Peppa Pig》每集長約5分鐘，故事主要講述擬人化小豬女Peppa，以及她的家人、朋友的日常生活。她的朋友都是不同種類的哺乳類動物，如貓、狗、兔等，而且都跟她同齡。而她弟弟George也有另一群與他同齡的朋友。故事內容多數環繞日常生活，比如小孩們參加playgroup、游泳、探訪祖父母和表兄弟姊妹、在遊樂場玩耍、踏單車等等。

由於《Peppa Pig》是一部英國動畫，配音員都講的英文都是英國口音。有美國、加拿大及其他歐美國家的家長發現，孩子看了動畫後竟然模仿片中角色，說起話來也變成英國口音，遣詞用字也跟了英國文化。家長們在Twitter交換心得時，稱這種現象為「Peppa Pig效應」（Peppa Pig Effect）。

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其中一位爸爸Eddie Painter表示，Peppa Pig效應完全在他家中體驗得到，女兒Tayla說話帶有英國口音之餘，也用了不少英國詞彙。他更誇言女兒使用「straightaway」這詞的次數比他一生中使用的次數還要多。另一位媽媽Courtney就表示，他7歲的兒子會用「holiday」表示假期，而非「vacation」。有家長更指孩子會在每句句子後面扮豬叫，看到水窪會故意踏上去濺起水花。

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雖然《Peppa Pig》對孩子的言語發展影響甚大，但大部分家長都並不憂慮，反而認為這帶來了不少樂趣。香港的家長想必也十分渴望孩子能透過看《Peppa Pig》學好英文。

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