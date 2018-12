【BB唱歌學英文】5首新手父母必學唱遊童謠　│Mommy Amy

來一起與BB唱遊吧!很多童謠都有能相配合的動作,可以邊唱邊與BB搖搖手踏踏腳,是一個任何時候任何地方都適宜進行的親子活動。而且BB雖然未能跟住唱,但唔代表無吸收,在潛移默化下亦會學識不同單字及詞語,好處真不少呢!

在此分享五首容易上口,又有動作相配合的兒歌給大家,只要click入Youtube連結便能觀看,而且更附上歌詞呢!

Hello Hello! Can You Clap Your Hands?

This Is The Way We Go To Bed

睡前好多野要做,邊做邊唱,吸引住BB注意力,BB合作點,亦快些可以放落床訓覺!

Youtube 連結:

https://youtu.be/v1YjJmMvnOw

Row Row Row your boat

BB訓落床又唔肯訓? 邊唱邊抱著BB輕輕搖晃,讓BB伴著你的溫柔歌聲進入夢鄉。

Youtube 連結:

https://youtu.be/7otAJa3jui8

同場加映:Christmas Shark

Baby Shark 是近年最HIT的唱跳童謠,甚至獲選為今年某龍幼面試時所播放的兒歌,此為聖誕節特別版。

Youtube 連結:

https://youtu.be/waT-TN4QEr4

在此祝大家聖誕佳節快樂,製造更多美好親子回憶!