【BB唱歌學英文】5首新手父母必學唱遊童謠　│Mommy Amy

新手父母第一次同小朋友一起過聖誕必定異常興奮，因為有數日假期可以全日共對，在充滿節日氣氛下共享親子時光。但同時間亦可能有些惆悵，尤其是如果寶寶仍在初生階段，在無限的餵奶換片輪迴外能有其他節目嗎?

來一起與BB唱遊吧！很多童謠都有能相配合的動作，可以邊唱邊與BB搖搖手踏踏腳，是一個任何時候任何地方都適宜進行的親子活動。而且BB雖然未能跟住唱，但唔代表無吸收，在潛移默化下亦會學識不同單字及詞語，好處真不少呢！

在此分享五首容易上口，又有動作相配合的兒歌給大家，只要click入Youtube連結便能觀看，而且更附上歌詞呢！

Hello Hello! Can You Clap Your Hands? 每日早上由說聲Hello開始吧！這首Hello歌，配合不同動作，即使BB只訓肯床上，亦可以協助她拍拍手，掂掂腳指頭。 Youtube 連結： https://youtu.be/fN1Cyr0ZK9M One Little finger 同樣是一首BB只訓肯床上亦可唱遊的兒歌，伸出你的一隻手指在BB的不同部位點一點，讓BB認識不同的身體部位。 Youtube 連結： https://youtu.be/eBVqcTEC3zQ The Bath Song BB沖涼好易扭計? 試下唱這首歌吧，除能安撫情緒，亦能讓BB認識不同的身體部位。 Youtube 連結： https://youtu.be/HVYXHMY7wvo