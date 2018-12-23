【BB唱歌學英文】5首新手父母必學唱遊童謠　│Mommy Amy

新手父母第一次同小朋友一起過聖誕必定異常興奮，因為有數日假期可以全日共對，在充滿節日氣氛下共享親子時光。但同時間亦可能有些惆悵，尤其是如果寶寶仍在初生階段，在無限的餵奶換片輪迴外能有其他節目嗎?
來一起與BB唱遊吧！很多童謠都有能相配合的動作，可以邊唱邊與BB搖搖手踏踏腳，是一個任何時候任何地方都適宜進行的親子活動。而且BB雖然未能跟住唱，但唔代表無吸收，在潛移默化下亦會學識不同單字及詞語，好處真不少呢！
在此分享五首容易上口，又有動作相配合的兒歌給大家，只要click入Youtube連結便能觀看，而且更附上歌詞呢！
Hello Hello! Can You Clap Your Hands?
每日早上由說聲Hello開始吧！這首Hello歌，配合不同動作，即使BB只訓肯床上，亦可以協助她拍拍手，掂掂腳指頭。
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One Little finger
同樣是一首BB只訓肯床上亦可唱遊的兒歌，伸出你的一隻手指在BB的不同部位點一點，讓BB認識不同的身體部位。
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The Bath Song
BB沖涼好易扭計? 試下唱這首歌吧，除能安撫情緒，亦能讓BB認識不同的身體部位。
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This Is The Way We Go To Bed
睡前好多野要做，邊做邊唱，吸引住BB注意力，BB合作點，亦快些可以放落床訓覺！
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Row Row Row your boat
BB訓落床又唔肯訓? 邊唱邊抱著BB輕輕搖晃，讓BB伴著你的溫柔歌聲進入夢鄉。
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同場加映：Christmas Shark
Baby Shark 是近年最HIT的唱跳童謠，甚至獲選為今年某龍幼面試時所播放的兒歌，此為聖誕節特別版。
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在此祝大家聖誕佳節快樂，製造更多美好親子回憶！
自小志願成為一名母親，現育有兩名小天使；3歲的囡囡Valerie及1歲的囝囝Wyatt；每日樂於照顧小孩並盡量不受外界影響下，堅持自己的育兒理念。 本著『愛分享』的個性，希望與各位爸爸媽媽分享有關親子的大小事。